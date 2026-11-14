Bagnoli & Meyer: i pionieri della batteria jazz (Sbarbaro, Dodds e Singleton)

Stefano Bagnoli e Christian Meyer, armati di rullante, raccontano l’avventura della batteria jazz attraverso otto pionieri. Nella prima puntata: Tony Sbarbaro, Baby Dodds e Zutty Singleton. Con un focus sullo swing, le spazzole e il press roll