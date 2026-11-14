Bagnoli & Meyer: i pionieri della batteria jazz (Sbarbaro, Dodds e Singleton)

Stefano Bagnoli e Christian Meyer, armati di rullante, raccontano l’avventura della batteria jazz attraverso otto pionieri. Nella prima puntata: Tony Sbarbaro, Baby Dodds e Zutty Singleton. Con un focus sullo swing, le spazzole e il press roll
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In Italia il tasso di obesità è il più basso dei Paesi Ue: 7,0%
Con il 7,0% della popolazione adulta in condizione di obesità, l’Italia registra il dato più basso dell’Unione europea, nettamente inferiore alla media Ue ferma al 16,3%.
Il Papa ai giovani di Lima: «Pensate ai sogni per cui siete disposti a lottare»
Migliaia di ragazzi da tutto il Perù hanno partecipato alla veglia allo stadio Nazionale. Una volontaria: «Dio ascolta il grido del popolo peruviano».
Bagno di folla per Leone XIV in Perù
Prima giornata a Lima per il Pontefice, che torna nel Paese dove ha svolto a lungo la sua attività missionaria.
Meloni: «Con le opposizioni colloquio franco e produttivo sugli allarmi nelle scuole»
Da Dublino il premier rivendica il confronto con le forze di minoranza: «Le divisioni vanno messe da parte quando serve». Sulle critiche di Messina alla manovra: «Non sono misure sudamericane, è una scelta di giustizia».
Nassiriya, 23 anni fa la strage dei militari italiani
Il 12 novembre 2003 un attacco suicida colpiva il contingente italiano in Iraq spezzando 19 vite.
Addio a Toni Capuozzo, da Sarajevo all’Afghanistan ha raccontato le guerre in prima linea
Il reporter, scrittore ed ex vicedirettore del Tg5 si è spento a 77 anni dopo una grave malattia: volto storico di Mediaset e conduttore di «Terra!», ha raccontato i principali conflitti internazionali, dall'assedio di Sarajevo all'Iraq.
Maurizio Belpietro: «Che cosa c’è dietro gli allarmi bomba»
Gli attuali allarmi bomba rappresentano una nuova forma di terrorismo digitale che sfrutta rete e intelligenza artificiale per creare caos e destabilizzare l'Europa, dietro cui potrebbero celarsi interessi o servizi segreti di Paesi stranieri.