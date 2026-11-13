Il Papa ai giovani di Lima: «Pensate ai sogni per cui siete disposti a lottare»

Migliaia di giovani si sono riuniti allo stadio Nazionale di Lima per partecipare alla veglia con papa Leone XIV, in visita in Perù per la tappa finale del suo viaggio in Sudamerica. Nel corso dell’incontro, il Pontefice ha invitato i ragazzi a interrogarsi sui propri sogni e sulle ragioni per cui sono disposti a impegnarsi: «Pensate ai sogni per cui siete disposti a lottare».

I partecipanti, arrivati da diverse parti del Paese, hanno condiviso con il Papa un momento di riflessione e preghiera. Tra loro anche una volontaria, che ha sottolineato il legame del Pontefice con il Perù, dove ha svolto a lungo la sua attività missionaria, in particolare a Chiclayo.

«Il fatto che Papa Leone XIV abbia lavorato a Chiclayo e conosca bene le problematiche di questo Paese è una vera benedizione. Sento infatti che Dio ascolta il grido del popolo peruviano», ha dichiarato.