La sfida di Leone XIV: «Non siamo una Ong. Se non porta a Cristo, la Chiesa muore»

«Abbiate il coraggio di guardare l’Argentina con gli occhi di Dio!». È un forte appello di evangelizzazione e di conversione quello che ieri, alle 19:40 ore italiane, papa Leone XIV ha formulato nel corso del suo incontro con i vescovi, i sacerdoti e i religiosi argentini, davanti alla cattedrale di Nuestra Señora de la Asunción.

Ringraziando per il saluto l’arcivescovo di Córdoba, il cardinale Ángel Sixto Rossi – e richiamandosi più volte agli Esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola, a Mama Antula, la suora canonizzata da papa Francesco fondatrice della Casa di Esercizi di Buenos Aires, e lo stesso Bergoglio –, il pontefice ha infatti centrato il suo discorso sul ritorno a Dio. Lo ha fatto ragionando su più livelli.

L’invito al clero di rimettere Dio al centro della propria vita

Anzitutto, Leone ha sottolineato l’importanza per lo stesso clero di rimettere al centro della propria vita il Signore, dato che non è infrequente che, per strano che possa sembrare, di fatto lo si perda di vista.

«Col passare degli anni», ha osservato il Papa, «può avvenire una cosa paradossale: lavorare intensamente per Dio, dedicando sempre meno tempo a stare con Lui. Continuiamo a servire, a celebrare e a occuparci di molte cose necessarie, col rischio, però, di fare più affidamento su ciò che compiamo che su Colui per il quale lo facciamo».

Di qui l’invito a ravvivare «il fuoco che un tempo ha acceso la nostra vocazione». Come? Attraverso tornando «con semplicità all’Eucaristia, all’ascolto della Parola e a quella comunione personale con il Signore che sostiene ogni altra cosa».

L’impegno sociale che non può essere disgiunto dall’evangelizzazione

In seconda battuta, Prevost ha orientato il suo discorso all’azione pastorale e, in particolare, verso i poveri. Ai quali, ha sottolineato il pontefice, va però anzitutto offerto il tesoro più grande: Dio. «La fame e l’ingiustizia sono questioni urgenti, che richiedono una risposta», ha constatato il Papa, «così come la malattia, la solitudine, la disoccupazione e la mancanza di un’abitazione dignitosa. La carità cristiana si sente seriamente coinvolta in tutto questo».

«Al tempo stesso», ha però subito aggiunto Leone, «non dobbiamo mai dimenticare che chi soffre ha bisogno di ricevere da noi il dono più grande che la Chiesa possiede: Gesù Cristo».

Sono parole di grande rilievo, perché attualizzano un tema spesso frainteso anche nel mondo cattolico: quello, cioè, che possa esistere un impegno sociale prioritario o disgiunto rispetto a quello dell’evangelizzazione.

Ma non solo non è così, ha rimarcato il Papa, ma se proprio si deve essere pignoli «il dono più grande che la Chiesa possiede» – e che la distingue dal rischio di tramutarsi in Ong tra le altre – è sempre Cristo.

Infine, tornando all’appello richiamato in apertura, Prevost ha esortato la chiesa dell’Argentina a riscoprire, in coerenza con quanto detto, il suo ardore evangelizzatore: «Sognate giovani che si chiedano se Cristo li stia chiamando; parrocchie che siano vive comunità di fede; famiglie religiose che conservino l’audacia dei loro fondatori; seminari e noviziati in cui si formino dei santi». Tutto il contrario, dunque, di chi vorrebbe una Chiesa solo umanitaria e filantropica.

La messa storica a Córdoba: fede in Dio come premessa e fondamento di tutto

Ma nella giornata argentina di ieri Leone è stato protagonista, prima di quello coi vescovi, anche di un altro evento di assoluto rilievo: una Messa storica a Córdoba – dov’era atterrato alle 9 del mattino – che lo ha visto celebrare davanti ad una folla immensa di 650.000 fedeli. Meno rispetto ai 2,5 milioni di persone accorse per il Papa il giorno prima a Buenos Aires, ma comunque un numero non esattamente ordinario; basti dire che già alle 2 del mattino si contavano, accampate con sedie e sacchi a pelo in attesa del pontefice, qualcosa come 300.000 persone.

La celebrazione si è tenuta sulla spianata della Scuola di Aviazione Militare, dove il pontefice ha celebrato insieme ai cardinali Vicente Bokalic Iglic, arcivescovo di Santiago del Estero e Primate di Argentina, e il già citato Rossi. Rivolgendosi alla folla – per la sicurezza della quale è stato necessario un contingente di 11.500 agenti di polizia, 750 vigili del fuoco e 470 unità di personale per eventuali emergenze -, Prevost ha in primo luogo elogiato proprio la città di Córdoba come prima sede episcopale in Argentina.

«È stata una terra di santi», ha detto, «attraverso i suoi conventi e le sue chiese, attraverso le sue strade e i suoi ospedali hanno camminato uomini e donne che, per amore di Gesù, hanno dato la vita per il Vangelo». A seguire, Leone ha voluto ricordare quella che è «la missione che il Signore affida a ciascuno di noi»: «Raggiungere la perfetta unione con Dio».

Questo, ha precisato, è «un impegno gioioso» sempre di «natura missionaria: ci chiede di far conoscere agli altri la bellezza che noi stessi abbiamo incontrato in Cristo». C’è di più. Il Papa ha immediatamente precisato, ricordando san Leone Magno, di cui ieri ricorreva la memoria liturgica, che «come cristiani siamo tenuti a insegnare «quello che è conforme alla sana dottrina».

Anche quest’ultima non è una sottolineatura scontata, in un Sudamerica dove pure le sfide sociali – su tutte quelle della povertà e delle diseguaglianze – di certo non mancano. Eppure, sia parlando con i vescovi sia, prima, nel corso della Messa oceanica, Leone ha scelto di rimettere sempre, e più volte, al centro la fede in Dio, indicandola come premessa e fondamento di tutto. Una cosa chiaramente voluta e del tutto coerente con la concezione dell’essere cristiano di un Papa che, già presentandosi al mondo a poche ore dall’elezione, ha voluto sottolineare l’importanza di «sparire perché rimanga Cristo».