Avevano dormito sui materassi lungo l’Avenida del Libertador, passandosi il mate e i rosari, arrivando in pullman perfino da La Quiaca, al confine con la Bolivia. Ieri mattina, secondo il comando unificato delle forze di sicurezza, erano 2,5 milioni attorno al Monumento de los Españoles, nel quartiere di Palermo, per la messa di Leone XIV.

Tra loro Pilar, 17 anni, che al cronista della Nación ha confessato di aver ascoltato molto Francesco e poco il nuovo Papa: voleva capire che cosa avesse da dire. Poco più in là Nicolás, 29 anni, arrivato da Haedo con la fidanzata dopo aver fatto da poco il pellegrinaggio a Luján, la metteva così: «Mi sto avvicinando sempre di più alla fede».

Il richiamo del Papa alla famiglia cristiana

Il Papa ha detto loro, anzitutto, di guardare alla famiglia. Nella festa della Dedicazione della Basilica Lateranense, ha elencato senza giri di parole le crepe delle case argentine: «Lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono». E poi l’invito: «Non rassegnatevi, dunque, alle voci che ripetono che la famiglia cristiana sia superata: al contrario, oggi più che mai rappresenta un caposaldo tra le molte precarietà della nostra epoca». Ma a dare il tono a questo richiamo alla famiglia è stata un’altra frase: «Aprite le porte delle vostre case a Cristo». Impossibile non sentirvi l’eco del 22 ottobre 1978, quando Giovanni Paolo II, in piazza San Pietro, gridò al mondo: «Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!». Wojtyla parlava ai sistemi politici e alle culture, Leone scende di un piano e bussa al focolare, con un programma che starebbe su un foglietto da attaccare al frigorifero: «La benedizione prima dei pasti, una preghiera prima di andare a dormire», «i nonni che insegnano a pregare, andare a messa la domenica». Non una famiglia da assistere, ma da mandare in prima linea: «Care famiglie, vi esorto a diventare protagoniste nell’evangelizzazione! La Chiesa argentina ha bisogno di voi». E per dire che cosa sia la casa cristiana, Leone ha messo uno accanto all’altro Francesco, con l’Amoris laetitia, e ancora Giovanni Paolo II, con la Familiaris consortio, che descrive la vita di famiglia come «itinerario di fede e in qualche modo iniziazione cristiana e scuola della sequela di Cristo».

Il filo era cominciato domenica a Florida, nell’ultima messa in Uruguay, quando il Papa aveva detto che «un figlio impara molto vedendo che suo padre sa inginocchiarsi davanti a Dio senza sentirsi per questo meno uomo», e alle donne: «Madri e nonne: non stancatevi mai di trasmettere la fede!».

L’attenzione alle persone con disabilità e il valore della vita

Prima della messa, Leone era passato dal Pequeño Cottolengo Don Orione di Claypole, periferia sud della capitale, dove vivono persone con disabilità gravi. Lì ha denunciato le società guidate «dalla ricerca del successo economico o dal culto dell’aspetto fisico», ha citato Giovanni Paolo II a Osnabrück nel 1980, «Dio ci ha mostrato con Gesù Cristo in maniera insuperabile come egli ama ciascun uomo», e ha detto agli ospiti: «Le vostre vite non sono un peso per la società; sono una benedizione». E ha aggiunto che «il progresso di una nazione si misura anche dall’accoglienza che sa riservare a tutte le persone con disabilità», nella casa che custodisce la reliquia del cuore di san Luigi Orione, il prete tortonese convinto che «la carità salverà il mondo». È la stessa linea che il Papa, operato a ottobre per un tumore al polmone, ripete da settimane. Già a Lourdes, il 27 settembre, aveva detto che «ciò che è legale non è necessariamente morale»; a Montevideo, primo Paese latinoamericano a votare per legge la muerte digna, ha chiesto che ogni persona sia accompagnata «fino al termine naturale della propria vita»; domenica sera, davanti a Javier Milei, ha ricordato che la responsabilità verso le generazioni future «inizia con l’accogliere la vita fin dai suoi primi istanti e custodirla fino al suo termine naturale».

Il ritorno del Papa in Argentina dopo 39 anni

Un Papa mancava dall’Argentina da 39 anni e dall’Uruguay da 38. Francesco, tra il 2013 e il 2018, era andato in Brasile, Bolivia, Paraguay e Cile, quattro dei cinque Paesi che confinano con l’Argentina. Restarono fuori l’Uruguay e la sua patria. Più volte lasciò intendere che il viaggio si poteva fare, ogni volta lo rimandò, fino alla morte nell’aprile del 2025. Le speculazioni si sono sprecate, tra la politica di casa e l’opportunità religiosa. Qualche indizio, forse, lo offrono i manifesti, non molto eleganti, comparsi in questi giorni su un muro dell’Avenida de Mayo: «Santo Padre: por el bien de la Iglesia remueva a Tucho», cioè il cardinale Víctor Manuel Fernández, amico e teologo di fiducia di Bergoglio, firmatario come prefetto dell’ex Sant’Uffizio della discussa Fiducia supplicans sulle benedizioni alle coppie irregolari. Con la didascalia: «Acá lo conocemos bien», qui lo conosciamo bene. Segno che in patria Francesco avrebbe potuto trovare anche qualche scomodo conto aperto.

La continuità con Francesco e il ritorno al catechismo di casa

Leone, al primo viaggio nel continente, ha scelto proprio i due Paesi che il predecessore non visitò, prima di proseguire per il Perù dove è stato missionario e vescovo. Gesto di continuità, perché porta a Buenos Aires l’omaggio a Francesco. Ma anche, nello stile del Papa americano, una discontinuità che non alza la voce: le periferie restano, da Claypole al carcere federale dove andrà domani, ma accanto torna il catechismo di casa, con le sue preghiere semplici e un po’ di Wojtyla in più. A Pilar, che voleva capire, Leone ha risposto così: aprire la porta di casa a Cristo.