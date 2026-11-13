Padre Roberto è tornato a casa». Lo striscione più intimo è quello della delegazione della diocesi andina di Chiclayo, dove Leone XIV in Perù è stato vescovo per otto anni, prima di essere richiamato a Roma da papa Francesco per spiccare il volo verso la cupola di San Pietro. E leggendolo, Robert Francis Prevost si commuove, travolto dall’affetto del popolo peruviano.

Il viaggio in papamobile dall’aeroporto di Callao al cuore di Lima è un’impresa: dieci chilometri di applausi, canti di «bienvenido» e pupazzi bianchi con il suo volto, tre milioni di fedeli in delirio, stretti attorno al pontefice missionario.

È la cifra umana di un viaggio pastorale che già si può definire trionfale, dentro l’anima profonda del cattolicesimo antico e spontaneo dell’America Latina, non ancora corroso dal secolarismo tossico dell’Occidente in declino. Sì, papa Leone è tornato a casa. E quando – scendendo dall’aereo – posa il piede su quella terra come fosse Neil Armstrong sulla Luna, piange dall’emozione.

Un giorno lontano sbarcò in Perù da missionario e chilometro dopo chilometro, per 20 anni percorse quelle «carreteras» da Chulucanas a Trujillo, diventando più sudamericano dei campesinos che incontrava. «Se mi fosse concesso di rivivere quegli anni, lo rifarei con gioia, accogliendo sia i momenti felici che le difficoltà. Per questo posso dirvi con profonda gratitudine che ritorno anche nella mia patria». Sono le sue prime parole nel Gran Teatro Nacional dopo l’incontro privato con la presidente Keiko Fujimori, figlia di quell’Alberto che negli anni ’90 instaurò un regime dittatoriale, anche per arginare la violenza marxista e terroristica di Sendero Luminoso.

«Ritorno come successore di Pietro. Alla luce di questa responsabilità, riconosco in quegli anni una parte del cammino attraverso il quale il Signore mi ha formato come pastore. Questo ritorno ha per me un significato molto speciale; per decenni ho condiviso la vita della gente, ho ascoltato le preoccupazioni e ho imparato dalla loro fede. Molti mi hanno aperto le porte delle loro case, hanno condiviso con me la loro tavola – e qualche buon «ceviche» – e mi hanno fatto sentire uno di loro. Nel 2015 ho ricevuto la cittadinanza peruviana a irrobustire il legame. Ho avuto molto da voi. Ci sono volti e gesti di affetto che, dopo tanti anni, continuano ad accompagnarmi».

Il ritorno nella terra che lo ha formato

Sulla immensa Plaza Major di Lima, davanti alla cattedrale e a 40.000 fedeli «el Papa peruano» non dimentica di levigare le sue pietre angolari. Oltre le circostanze, oltre gli opportunismi. E ricordando le culture native quechua, aimara, afro-peruviane (qui il cristianesimo fu portato 500 anni fa), ripete con convinzione ai peruviani, come ha fatto con gli uruguaiani e gli argentini: «Non rinunciate mai alle vostre radici. Le regioni del Perù conservano tradizioni proprie e ognuna apporta qualcosa di diverso alla vita nazionale. Le decisioni pubbliche riguardano anche coloro che vivono lontano dai luoghi in cui vengono prese. Ma questa lontananza non dovrebbe mai diventare dimenticanza».

Non c’è globalizzazione plastificata che tenga, non c’è spersonalizzazione, non c’è nichilismo. Ed ecco il mantra quotidiano del pontefice agostiniano, da ricordare anche a beneficio di alcuni cardinali che stanno in Vaticano: «La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, accompagnare chi soffre e servire la dignità di ogni persona». Banalità? Tutt’altro, parole nuove che brillano e colpiscono dopo anni di sociologia politica. Nessun proclama, nessuna adesione al progressismo di comodo. Così il settimo viaggio pastorale di Leone XIV diventa un cammino dentro le profondità del Vangelo, un’eucarestia quotidiana accompagnata dalla festa e dalla preghiera.

L’appello sulla famiglia e i ruoli di uomini e donne

Il pontefice dedica parole forti alle famiglie, alla protezione delle bambine e delle donne oltre la cultura «machista». E sottolinea: «La famiglia è la prima società naturale, titolare di propri diritti. Essa perciò precede qualsiasi legge scritta, che deve limitarsi a riconoscerla e tutelarla. Le istituzioni pubbliche la devono sostenere e non sostituirsi ad essa». Poi ecco una stilettata alle nuove mode della società occidentale: «I mutamenti culturali hanno alterato i ruoli tradizionali di uomini e donne, che cercano di sviluppare nuovi atteggiamenti e stili di vita all’interno della famiglia e nella società, talvolta con percorsi scorretti». E aggiunge: «Un figlio nasce dall’amore tra un uomo e una donna, non sono prodotti». Infine lo sguardo del Santo Padre si posa sulla natura prepotente del polmone del mondo, che lui visiterà nei prossimi cinque giorni, prima del ritorno a Roma.

Il Perù, l’Amazzonia e le radici del Papa missionario

«I fiumi dell’Amazzonia, le alture andine e l’esteso litorale plasmano la vita di numerose comunità e il lavoro dei loro abitanti. La scienza e l’intelligenza artificiale consentono di migliorare le condizioni di vita, purché i loro benefici giungano a tutti e il loro sviluppo rimanga al servizio della dignità umana». I peruviani gli fanno sentire il loro caldo abbraccio. Lui si commuove ancora, è uno di loro e al tempo stesso il Papa di tutti. Ricorda quando percorreva valli e altipiani con un’auto sgangherata. Un amico di allora, in un’intervista, scherza: «Andava veloce, se non fosse diventato Papa avrebbe fatto il pilota di Formula 1». Leone il missionario va veloce anche adesso, soprattutto col pensiero.