Maurizio Belpietro: «Che cosa c’è dietro gli allarmi bomba»

Gli attuali allarmi bomba rappresentano una nuova forma di terrorismo digitale che sfrutta rete e intelligenza artificiale per creare caos e destabilizzare l’Europa, dietro cui potrebbero celarsi interessi o servizi segreti di Paesi stranieri.
Da non perdere
Addio a Toni Capuozzo, da Sarajevo all’Afghanistan ha raccontato le guerre in prima linea
Il reporter, scrittore ed ex vicedirettore del Tg5 si è spento a 77 anni dopo una grave malattia: volto storico di Mediaset e conduttore di «Terra!», ha raccontato i principali conflitti internazionali, dall'assedio di Sarajevo all'Iraq.
Tajani di nuovo nel mirino degli hacker: «Taglia su dati di minori della mia famiglia»
Il ministro degli Esteri era già stato vittima di un cyberattacco, assieme ad altre personalità italiane ed europee.
Allarmi bomba nelle scuole, Piantedosi: «Prematuro parlare di una regia comune»
Il ministro dell’Interno invita alla cautela: «Sull’ipotesi dovranno pronunciarsi gli investigatori». E ipotizza una possibile emulazione dietro la serie di segnalazioni.
Allarme bomba nelle scuole, Valditara: «Situazione sotto controllo»
Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha fatto il punto a Bruxelles sugli allarmi lanciati negli ultimi giorni in diversi istituti italiani.
FrontPage | Il caso Nvidia
Huang e la spia cinese agitano Washington, Trump promuove Miller e i democratici scoprono che vincere era la parte facile.
Cartolina da un lager nazista ritrovata dopo 80 anni torna alla famiglia
Scritta nel 1944 da Paolo Soldano durante la prigionia, non era mai arrivata a destinazione. A recuperarla è stato un collezionista di Brescia, che l’ha affidata all’Anei per restituirla ai discendenti.
Eicma, la Gdf sequestra moto cinesi e ricambi contraffatti
Nel corso della fiera di Rho sono state sequestrate carene che riproducevano il design Honda e due motociclette elettriche copiate da modelli brevettati. Segnalati alla Procura i rappresentanti delle società coinvolte.