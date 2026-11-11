FrontPage | Il caso Nvidia

Huang e la spia cinese agitano Washington, Trump promuove Miller e i democratici scoprono che vincere era la parte facile.
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Cartolina da un lager nazista ritrovata dopo 80 anni torna alla famiglia
Scritta nel 1944 da Paolo Soldano durante la prigionia, non era mai arrivata a destinazione. A recuperarla è stato un collezionista di Brescia, che l’ha affidata all’Anei per restituirla ai discendenti.
Guido Guidesi: «Se si ferma la Lombardia salta il bilancio dello Stato»
Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, accelera sul progetto «Europa delle Regioni» attraverso un’alleanza con i principali governatori del Nord, creando un asse con le principali regioni manifatturiere del Continente.
Valditara contro il manuale Laterza: «Va ritirato, indottrina gli studenti»
Il ministro contesta il testo scolastico che descrive il governo Meloni come erede di misure liberticide e in continuità con il fascismo: «Affermazioni strumentali e inattendibili».
Usa, Massie presenta la mozione per l’impeachment di Hegseth
l deputato repubblicano accusa il capo del Pentagono di aver condotto illegalmente la guerra in Iran, senza l'autorizzazione del Congresso. Vuole arrivare al voto prima dell'insediamento del nuovo Congresso.
Perù, una statua di 14 metri di Leone XIV accoglierà il Papa
L'opera dello scultore Rafael Gutierrez è stata trasportata a Callao, città portuale a ovest di Lima, in vista della visita pastorale del Pontefice.
Il Papa a Buenos Aires, due milioni di persone alla messa
Una folla immensa accompagna il Papa nella zona di Palermo per il primo grande evento di massa del viaggio in Sudamerica. In prima fila il presidente argentino Javier Milei, con la sorella Karina e il sindaco Jorge Macri.
Cracovia, morto in ospedale l’autore della strage
Il 24enne polacco era rimasto gravemente ferito negli scontri con la polizia. La conferma delle autorità della Piccola Polonia: è deceduto alle 4.30 del mattino.