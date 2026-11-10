Guido Guidesi: «Se si ferma la Lombardia salta il bilancio dello Stato»

Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, accelera sul progetto «Europa delle Regioni» attraverso un’alleanza con i principali governatori del Nord, creando un asse con le principali regioni manifatturiere del Continente.
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Valditara contro il manuale Laterza: «Va ritirato, indottrina gli studenti»
Il ministro contesta il testo scolastico che descrive il governo Meloni come erede di misure liberticide e in continuità con il fascismo: «Affermazioni strumentali e inattendibili».
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Grande cerimonia a Buenos Aires per il Pontefice, in visita nel Paese natale di Francesco. È il primo viaggio di un Papa in Argentina dopo quasi quarant'anni: Bergoglio non vi era mai tornato durante il suo pontificato.
Smentito l’attacco hacker all’Antimafia: «Coinvolti solo dati pubblici»
Non è stato trafugato alcun documento riservato, ma l'allerta resta alta. Oggi a Parigi il G7 dove si discuterà di guerra ibrida.
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Egitto, scontro tra due treni vicino al Cairo: almeno 4 morti e 88 feriti
L'incidente è avvenuto nei pressi di Giza. Nell'impatto sono deragliati diversi vagoni. Secondo il primo bilancio del ministero della Salute, 88 feriti sono ricoverati negli ospedali della regione.
Israele, Herzog affida a Eisenkot l’incarico di formare il governo
Il presidente israeliano ha conferito al leader di Yashar il mandato dopo le elezioni del 27 ottobre. Avrà 28 giorni per formare il nuovo esecutivo, con la possibilità di ottenere una proroga di altre due settimane.