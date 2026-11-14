Kimi Antonelli al Quirinale, regala il suo casco a Mattarella

Incontro al Quirinale tra Kimi Antonelli e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il pilota italiano, reduce dalla conquista del titolo mondiale di Formula 1, è stato ricevuto in udienza privata insieme alla famiglia. Per l’occasione ha regalato al capo dello Stato un casco con una dedica: «Al presidente Mattarella con molta ammirazione». «Durante l’incontro, Antonelli ha invitato Mattarella ad assistere al prossimo Gran Premio di Monza. Il presidente ha risposto: «Spero di sì, sarebbe bello. Questa condizione mi sollecita molto».