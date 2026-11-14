L’Ue vuole cancellare il battesimo: la privacy usata contro la Chiesa

Sei stato battezzato, hai successivamente cambiato idea e vuoi che nessuno sappia mai il tuo passato religioso? Oltre a cambiare credo o decidere di non averne nessuno – cosa che già avviene ogni giorno -, presto potresti chiedere alla Chiesa perfino la cancellazione del tuo atto di battesimo: come non fosse mai esistito.

È lo scenario che potrebbe delinearsi in Europa e che potrebbe infliggere un durissimo colpo all’autonomia delle Chiese e, in definitiva, alla stessa libertà religiosa. Non si è ancora presa, al riguardo, una decisione dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ma lo scenario potrebbe non essere remoto, anzi.

Ne è convinta l’esperta Alicja Slowik che, in un articolo pubblicato sul sito dell’European centre for law and justice, ha espresso questa preoccupazione alla luce delle conclusioni dell’avvocata generale della Corte di Giustizia dell’Ue, Laila Medina, in ordine alla causa C-12/25, nota come «Bisdom Gent».

In breve, l’intero procedimento è nato dalla richiesta di un battezzato cattolico alla diocesi di Gand, in Belgio – dove oltre 60 anni prima aveva ricevuto il sacramento del battesimo – di rimuovere ogni riferimento a sé in relazione a tale sacramento dagli archivi, fisici e digitali.

Insoddisfatto dalla soluzione adottata – l’oscuramento dei dati personali -, il cittadino si è rivolto all’autorità belga per la protezione dei dati che – ai sensi del Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Ue – ha ordinato alla diocesi di cancellare le informazioni.

Investito dal ricorso della diocesi, nel gennaio del 2025 il Tribunale d’appello di Bruxelles ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia dell’Ue una questione pregiudiziale: come conciliare il diritto alla cancellazione dei dati – o «diritto all’oblio», previsto dall’articolo 17 del Gdpr -, con la libertà religiosa e l’autonomia delle Chiese?

Il nodo della cancellazione del battesimo

L’udienza dinnanzi alla Corte si è svolta lo scorso giugno. A inizio ottobre è stata l’avvocata generale della Corte di Giustizia, Laila Medina, a presentare le sue conclusioni. Che, per quanto non vincolanti verso la decisione della Corte – non ancora assunta -, preoccupano.

Come difatti messo in luce da Alicja Slowik, benché l’avvocata abbia ribadito che spetta ai tribunali nazionali competenti in controversie come quella in oggetto trovare un equilibrio tra l’autonomia della Chiesa, da un lato, e i diritti fondamentali dell’individuo alla protezione dei dati e al rispetto della privacy, dall’altro, ha però aperto la strada alla facoltà dei singoli, sulla base del Gdpr, di ottenere la cancellazione completa dei propri dati contenuti in tali registri.

Tutto ciò comporterebbe un superamento della situazione attuale, che già vede la Chiesa cattolica registrare a margine del registro battesimale la scelta del fedele di andarsene, senza però cancellare l’atto di battesimo.

Ebbene, tale prassi – un compromesso tra volontà individuale di distaccarsi ed esigenza di conservare l’integrità dei registri – è ora in bilico. Secondo l’avvocata Medina, infatti, «in linea di principio», il diritto alla cancellazione dei dati personali si applica anche ai registri battesimali.

È vero che l’avvocata ha comunque delineato uno scenario di verifica «caso per caso», ma di fatto ha affermato una preminenza degli effetti psicologici, e talvolta fisici, che la conservazione dei dati può avere su uno «sbattezzato» sull’interesse della Chiesa a mantenere il registro integro.

Secondo Alicja Slowik «consapevoli dei rischi che la compromissione dell’integrità di questi documenti comporterebbe per le società democratiche nel loro complesso, gli Stati membri, al pari delle istituzioni europee, si sono a lungo impegnati a garantire efficacemente i registri ecclesiastici». Ma a breve le cose potrebbero cambiare.