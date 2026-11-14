Chiesa, picconata a «Tucho»: le ceneri dei morti non si potranno più tenere dentro casa

La restaurazione continua. Dopo il pontificato di papa Francesco, caratterizzato da numerose «fughe in avanti» della Chiesa cattolica su dottrina e pratiche di fede, con l’avvento di Leone XIV si assiste, anche senza un intervento diretto del pontefice, a una specie di ritorno all’antico.

Lo testimoniano anche le numerose prese di posizioni di alcuni vescovi su un tema da decenni molto scivoloso per la Chiesa cattolica: quello della cremazione dei defunti e della conservazione delle ceneri in casa. Si tratta di una pratica subita dalla fede cattolica, che ha sempre espresso una «preferenza» per la sepoltura, sia per il suo riferimento diretto a Gesù Cristo Morto e sepolto, sia per la dignità del corpo, «divenuto con il battesimo tempio dello Spirito Santo».

Secondo questa premessa, la prassi della sepoltura meglio esprime il senso di appartenenza alla Chiesa cattolica, dato che scelte diverse potrebbero indurre all’idea di un annientamento dell’uomo. Ma, visto che la pratica prende sempre più piede, non viene vietata: nel 2016 l’allora prefetto del Sant’Uffizio, il cardinale Gerhard Müller, scriveva, in un documento ufficiale, che la cremazione non è vietata, «a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».

Con l’arrivo del nuovo prefetto al Sant’Uffizio, il bergogliano Víctor Manuel «Tucho» Fernández, è stata inaugurata la stagione delle rapide risposte ai dubbi (i dubia) alcuni dei quali, pur senza stravolgere la dottrina, hanno spostato l’asticella della tradizione sempre un po’ più in là.

Chi aveva legittimato le ceneri dei defunti in casa

A sdoganare la pratica di poter conservare le ceneri del defunto in casa, prima «vietata», era stata la risposta data dal cardinale Fernández a un dubia, al riguardo, sollevato a Bologna dal cardinale Matteo Zuppi sul finire del 2023, per «dare una risposta cristiana a vari problemi che derivano dal moltiplicarsi della scelta di cremare i defunti e disperdere le loro ceneri in natura», scriveva la diocesi bolognese, e anche per dare «indicazione per la destinazione delle ceneri, una volta scaduti i termini per la loro conservazione».

Per il «Tucho» Fernández, nella sua risposta, l’autorità ecclesiastica, «nel rispetto delle vigenti norme civili, può prendere in considerazione e valutare la richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo».

Insomma, un po’ a casa le ceneri del caro estinto si possono tenere. Un pertugio che si è trasformato in una voragine, tanto che sono ormai numerosi i parenti che tengono in casa le ceneri di mogli, figli o mariti passati a miglior vita. Insomma, i fedeli hanno chiesto una mano, il «Tucho» ha offerto qualche falange e loro si sono presi tutto il braccio. Nel silenzio generale? Non proprio.

Va bene la cremazione, però tenere in casa il caro congiunto è troppo pure per i vescovi più aperturisti. A dare un primo altolà alla prassi sono stati i vescovi lombardi con una nota del settembre 2025 (Bergoglio era morto da poco): si intitolava Credo la risurrezione della carne e la vita eterna e conteneva le «indicazioni liturgiche e pastorali circa le prassi post cremazione» rivolte alle comunità cristiane, ai pastori e ai ministri.

Il cambiamento delle regole sulla cremazione dei defunti

La nota è stata pubblica in un volumetto che è stato inviato alle parrocchie di tutte le diocesi lombarde.

Riguardo le esequie, «nel caso in cui le ceneri vengano conservate in casa o disperse», dice la nota, si raccomanda ai pastori «di non compiere azioni liturgiche nell’abitazione privata in cui verranno conservate le ceneri e nemmeno nei luoghi in cui le ceneri verranno disperse» e di ricordare ai fedeli «le ragioni per le quali la Chiesa non ritiene appropriata né la dispersione delle ceneri né la conservazione di esse (o di una parte di esse) nelle abitazioni private». Un brusco stop alle fughe in avanti del «Tucho».

Nel corso dell’anno, altre diocesi hanno ribadito il «no» alla conservazione domestica delle ceneri. A Cremona, per esempio, i presbiteri della bassa hanno pubblicato un agile volumetto, lo scorso marzo, ribadendo alcuni punti: «Celebrare sempre il funerale nelle nostre comunità di appartenenza; non disperdere le ceneri, perché non tutto finisce; preferire la tumulazione delle ceneri al cimitero evitando la conservazione in casa; scegliere eventualmente la tumulazione presso le comunità cristiane che ne possano onorare la memoria». Niente ceneri in casa, dunque, neanche un pochino come voleva la nouvelle vague bergogliana.

Perché la Chiesa cattolica non può rinnegare se stessa

A fine ottobre è stato addirittura monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano e non propriamente campione dell’ala più conservatrice della Chiesa, a sentire il bisogno di pubblicare una lettera a riguardo: «La visita al cimitero per una preghiera di suffragio può costituire un aiuto nell’onorare i Conservare le ceneri in casa contraddice la dimensione comunitaria della vita, della morte, della preghiera dei fedeli», scrive Delpini. E più chiaro e netto di così non poteva essere.

A Milano e dintorni, la cremazione è ormai una realtà consolidata. Secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 2025, in Italia sono state effettuate 257.205 cremazioni di cadaveri, contro le 253.355 registrate nel 2024 (+1,52%) e rappresentano oggi il 39,46% dell’«ultimo viaggio» nel nostro Paese. Si tratta di una percentuale ormai vicinissima a quella della tumulazione, che conserva il primato con il 40,54% (l’inumazione è al 20%) .

Secondo gli esperti del settore, la possibilità di scegliere diverse destinazioni delle ceneri, nel rispetto delle norme vigenti, ha ulteriormente la scelta della cremazione. Una Chiesa che rinnega sé stessa aprendo alla conservazione in casa è stata, forse, il miglior sponsor.