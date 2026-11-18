Sul volo che lo ha riportato da Lima a Roma, Leone XIV ha risposto a Jean-Marie Guénois del Figaro, che gli chiedeva se intendesse rendere più flessibile Traditionis custodes: «È stata una decisione di Papa Francesco e continueremo a seguirla». Ma ha subito aggiunto che il motu proprio «include la possibilità di dispensa» per celebrare con il Vetus Ordo e che «c’è una via disponibile per coloro che desiderano richiedere la dispensa». Con una precisazione: «per l’unità della Chiesa, la stragrande maggioranza dei cattolici nel mondo celebra il Rito del Vaticano II, di Paolo VI».

Il blog americano Rorate Caeli, molto legato alla messa in latino, si rifà al video della conferenza stampa in aereo e sottolinea che la risposta era cominciata con un «No, non adesso». Passaggio che nella trascrizione ufficiale non compare.

Per capire il peso della cosa bisogna tornare al 16 luglio 2021, quando Francesco firmò Traditionis custodes rovesciando il Summorum Pontificum con cui Benedetto XVI, nel 2007, aveva liberalizzato la Messa antica: i libri del Concilio diventavano «l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano» e il resto finiva in riserva, a discrezione dei vescovi e poi di Roma.

La linea di Leone: unire, non dividere

Leone non cancella, ma non chiude. Chi si sorprende forse ha dimenticato la lettera che a marzo il cardinale Parolin ha inviato a suo nome ai vescovi francesi riuniti a Lourdes, dove si chiedeva «la generosa inclusione di coloro che sono sinceramente legati al Vetus Ordo».

A Borgo Pio si mormora da tempo che il Papa non avrebbe toccato Traditionis custodes, ma non avrebbe sbarrato la porta a chi vive con sincerità la liturgia antica. È la linea del pontificato: non dividere, unire. E procedere a piccoli passi sulle questioni che spaccano la Chiesa.

Il Papa mantiene la linea anche sui viri probati

Lo stesso metro vale per i viri probati, gli uomini sposati da ordinare preti, battaglia campale del Sinodo sull’Amazzonia del 2019 che Francesco lasciò poi cadere in Querida Amazonia. Alla domanda di Gerry O’Connell di America Magazine, Leone ha ricordato che tra gli agostiniani del nord del Perù, quando arrivò lui, i peruviani erano due e oggi sono 35, ma ha risposto che quella dei preti sposati non è «l’unica» soluzione e che «può causare divisioni».

Poi la frase che chiude ogni speranza di svolte improvvise: «Il Papa non cambia la dottrina della Chiesa». Ha concesso che «può darsi che in futuro alcune cose cambino», ma «per ora» la priorità del suo ministero è «guarire e unire le persone».

Il monito di Leone ai vescovi: «Voi dovete aiutare le vittime di abusi affinché ci sia giustizia»

Sugli abusi il Papa ha tenuto due registri. Il primo riguarda le vittime: in Perù ne ha incontrate alcune che hanno denunciato membri della Chiesa, e ha rinnovato «l’impegno a continuare a lavorare sulla prevenzione affinché cose del genere non accadano mai più». Ma siccome «il Papa non può ascoltare tutti in tutto il mondo», il messaggio ai vescovi è stato netto: «Dovete essere voi ad assumervi realmente la responsabilità di accompagnarle e aiutarle affinché ci sia giustizia». Il secondo registro riguarda l’abuso spirituale, sul quale Guénois chiedeva conferma di un documento con sanzioni canoniche.

È «un tema molto serio nella Chiesa e viene studiato in Vaticano», ha risposto Leone, ma «non c’è ancora un documento pronto per essere pubblicato», perché per esercitare la giustizia serve una norma precisa e la nozione stessa «resta ancora un concetto molto vago».

Chi sperava in un annuncio sul primo concistoro per la creazione di nuove porpore è rimasto a bocca asciutta: «Nessun commento sui futuri cardinali. Ce ne sono ancora abbastanza, credo che attualmente il numero sia intorno a 116; alla fine ci arriveremo».

Sulla salute, a un mese dall’intervento al Gemelli, il Papa ha detto di non essere «al 100%», ma di stare «abbastanza bene»: il tumore era «totalmente contenuto» e non richiede altre terapie, solo controlli periodici.

A chi gli chiedeva se fosse sorpreso della propria resistenza ha risposto: «Gli altri si sorprendono di me. Io voglio dare grazie a Dio». A Sylwia Wysocka dell’agenzia polacca Pap, che gli chiedeva se avesse firmato, come Francesco, una lettera di rinuncia per il caso di impedimento, ha risposto: «No. Per adesso non vedo necessità, grazie a Dio». Salvo aggiungere: «Eventualmente lo farò, penso».

Il Papa non si schiera sulle midterm negli Usa

Infine gli Stati Uniti. Leone ha votato alle elezioni di midterm del 3 novembre e rivendica come tratto americano «la mia profonda fede nella democrazia e nella partecipazione democratica». Sul dopo voto si è limitato a un auspicio: «Vorrei vedere più capacità di dialogo, costruzione di ponti, riconciliazione, meno polemiche, meno guerra, meno divisione».

E ha aggiunto la frase che vale come chiave di tutto il pontificato: «Non faccio un commento politico, faccio promozione della Dottrina sociale della Chiesa». «In molte cose», ha ammesso, resta «un gringo, un nord americano».

Chi cerca un Papa schierato rimarrà deluso: c’è chi prova «a spingermi verso destra o verso sinistra», ha detto parlando di Milei, ma «il messaggio che voglio portare non è politico». Leone non fa politica, predica la dottrina sociale. E la predica partendo da Cristo, come ha ripetuto, quasi martellando, per dodici giorni in Sudamerica.