L’ultima immagine è quella della base aerea di Las Palmas, a Lima, ieri mattina: almeno un milione di persone, secondo le stime, per la Messa che ha chiuso i dodici giorni di Leone XIV in Sudamerica. Oggi il Papa atterra a Roma e porta a casa numeri che nessun altro leader al mondo può esibire: due milioni e mezzo a Buenos Aires, tre milioni e mezzo a Luján, un milione di giovani alla veglia del quartiere di Palermo, un altro milione a Chiclayo.

Una fede che trabocca, e che a settembre era traboccata anche nella laicissima Parigi, con oltre 700.000 fedeli in place de la Concorde. Che cosa cerca questa marea di gente? Una risposta vera al senso del vivere, quella che nessun messianismo politico, e tanto meno tecnologico, è in grado di dare.

Per capire che cosa abbia mosso queste folle basta l’attacco dell’ultima omelia pronunciata ieri da Prevost, che vale come manifesto dell’intero viaggio. Il mandato di Gesù agli apostoli, ha detto il Papa, aiuta a comprendere «l’essenza e la missione della Chiesa: portare avanti l’opera di Gesù Cristo, con il potere suo, tanto diverso dai poteri mondani».

E la chiusa è stata un invio: «Il mio viaggio volge al termine, ma il tempo della missione continua! Ricordiamo che alla fine di ogni Messa siamo inviati a evangelizzare. Per questo, andate e annunciate il vero Dio! Rendete testimonianza di ciò che avete visto e udito. Che nessuno rimanga all’oscuro di questa Buona Novella!».

Il filo che lega i viaggi del Papa, dalla Francia al Perù

Missione e Cristo al centro: è questo il filo che lega Montevideo a Lima. Davanti ai giovani argentini Leone ha preso il celebre «todos, todos, todos» di Francesco e lo ha completato: «Tutti verso Cristo, tutti con Cristo, tutti come Cristo».

Poi ha chiesto ai ragazzi di non inginocchiarsi «davanti a ciò che non può darvi vita», li ha mandati al confessionale, «non abbiate paura di avvicinarvi al Sacramento della riconciliazione», e li ha invitati, parola ormai rara sui pulpiti, a «essere santi». Alle famiglie di Buenos Aires ha detto: «Aprite le porte delle vostre case a Cristo». E a Florida, nell’ultima Messa in Uruguay, dopo aver chiesto di «rientrare nelle case» e «portare loro Cristo», ha ricordato che «un figlio impara molto vedendo che suo padre sa inginocchiarsi davanti a Dio senza sentirsi per questo meno uomo».

C’è poi la difesa della vita, soprattutto di quella che soffre, già al centro del viaggio in Francia. A Montevideo, nel Paese che ha legalizzato l’eutanasia, il Papa reduce da un intervento per un tumore al polmone ha parlato da malato ai malati: «Ho sperimentato in prima persona i limiti imposti dalla malattia», quindi ha chiesto che ogni persona sia accompagnata «fino al termine naturale della vita».

Ai disabili del Cottolengo di Claypole ha detto: «Le vostre vite non sono un peso per la società; sono una benedizione». E domenica, all’Angelus di Cusco, si è spinto più in là, rivolgendosi a chi soffre «nel corpo e nell’anima» per ricordare il valore della malattia «vissuta con fede e unita al mistero della Passione di Cristo», di una sofferenza «offerta con amore per la salvezza delle anime, per le vocazioni e per la pace». Davanti a Javier Milei ha ricordato che la responsabilità verso le generazioni future «inizia con l’accogliere la vita fin dai suoi primi istanti».

Una predicazione che si tiene a distanza dall’ideologia

Non sono mancati i poveri, le disuguaglianze, la corruzione, i giovani costretti a emigrare. Ieri, parlando di San Toribio de Mogrovejo, Leone ha detto che «gli unici che non possono attendere sono i poveri». Ma chi si ostina a cercare in lui un’agenda politica, magari forzando chissà quali somiglianze con Francesco, resta con un pugno di mosche.

La sua predicazione si tiene a distanza dall’ideologia e resta ancorata a Cristo e alla conversione: anche la giustizia, in Leone, scende di lì. È la «sorpresa» di papa Prevost, che tale è soltanto per chi vorrebbe ridurre il Papa a cappellano della propria agenda, mentre il successore di Pietro ha per missione quella di confermare i fratelli nella fede.

Il mistero del post social cancellato per ordine di Leone

In questo senso è significativo l’episodio del tweet misterioso. Durante l’addio all’Argentina, sui profili ufficiali del Papa è comparso un messaggio in cui si diceva agli argentini: «Potete dire che questo Paese ora ha due Papi: uno nato qui e uno adottato». Poche ore dopo era sparito. Secondo il giornalista argentino Nelson Castro la frase stava anche nel testo preparato per l’omelia a Luján, ma Leone, leggendola, avrebbe detto: «Non lo leggo».

E la cancellazione sarebbe arrivata per ordine suo. Dal Vaticano nessuna spiegazione, e il retroscena va preso per quello che è. Vero o no, dice però qualcosa di un Papa che in questi mesi, con una sala operatoria di mezzo, ha mostrato una vitalità e una presenza sulla scena ecclesiale non comuni. E una linea tutta sua. Quale sia, lo ha fatto capire domenica sera.

Un ritorno all’epoca di Giovanni Paolo II

Rientrato a Lima dopo la giornata tra Cusco e l’Amazzonia di Pucallpa, Leone ha salutato dalla nunziatura la gente che lo aspettava. Poche parole a braccio: «Com’è bello essere discepoli missionari, donare la propria vita a Gesù Cristo, proclamare la Buona Novella del Vangelo». Ai giovani: «Credete in voi stessi! Credete nel Perù! Credete sempre in Gesù Cristo!». Poi, dopo la benedizione, tre grida: «Viva Cristo! Viva la Vergine Maria! Viva la Chiesa cattolica!».

Per trovare qualcosa di simile bisogna forse risalire al modo di Giovanni Paolo II. Sono tre evviva che dicono più di mille articolesse, perché se è vero che nei dettagli si annida spesso il demonio, è proprio nei dettagli che lo si snida. Un Papa che, a fine giornata e senza copione, grida Cristo, la Madonna e la Chiesa, ha già spiegato tutto: chi è, che cosa annuncia e perché milioni di persone escono di casa per ascoltarlo. In fondo fa il mestiere di Pietro. Che non è mai stato un mestiere mondano.