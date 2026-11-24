Papa Francesco ha visto il diavolo. Tre volte, in carne e ossa. Ha incrociato gli «occhi di fuoco» di Satana, «minacciosi e allo stesso tempo seducenti». E ha sentito la sua voce «trionfante», «padrona di tutto», sfacciata. Un «potente rantolo», sinistro e inquietante, che intendeva preconizzare la vittoria dell’antico serpente: «Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo».

È lo stesso Jorge Mario Bergoglio – morto il 21 aprile 2025, dopo 12 anni di pontificato che hanno generato interpretazioni antitetiche e schieramenti contrapposti – a raccontarlo nelle sue sconvolgenti e inedite memorie, dalle quali emerge anche la lucida e angosciante visione delle porte dell’inferno. Un tesoro di pensieri e confessioni, racchiuso in un’agenda che la Libreria editrice vaticana pubblica oggi.

A curare Il Diario personale di Papa Francesco è il prefetto del dicastero per la Dottrina della fede, Víctor Manuel Fernández, che un pomeriggio non meglio precisato si vide affidare dal Santo Padre, argentino come lui, un quadernetto con la copertina di plastica nera, un oggetto da niente soltanto all’apparenza. «Di questo, vedrete voi», l’unico comando rivolto da Bergoglio al cardinale e a un altro stretto collaboratore.

Dopo un anno di lavoro, svolto con l’approvazione di Leone XIV, il teologo che gli amici chiamano affettuosamente «Tucho», ha deciso che gli appunti privati del pontefice gesuita, accompagnati da brevi commenti e da alcune necessarie contestualizzazioni, avrebbero potuto fare del bene a tutti, credenti e non credenti, favorendo «l’educazione spirituale dei lettori».

Il contenuto del diario di papa Francesco

Senza nascondere le cadute, i severi esami di coscienza di una guida spirituale così dibattuta, le sue visioni mistiche che disturberanno i promotori di un’interpretazione tutta sociale e politica del bergoglianesimo e i teorici di una Chiesa Ong che non crede nell’aldilà ed è lontana dalla devozione popolare, costellata di semplici e costanti preghiere alla Madonna e ai santi.

Ma soprattutto mettendo a nudo, senza filtri, la vera e propria crisi spirituale di un Papa – agli storici il difficile compito di trovare dei precedenti così espliciti – nel biennio 2021-2022. Anni pesanti per un mondo ancora sconquassato dalla pandemia e dai lockdown, segnati dalla guerra a Est, con la consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore immacolato di Maria, ordinata dal sovrano dello Stato Vaticano. Senza dimenticare la morte del Papa emerito, Benedetto XVI, che arriva il 31 dicembre 2022 (quando comunque il Diario ha già certificato che il buio è passato).

La descrizione dell’assalto di Satana

«Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia», scrive Bergoglio il 24 gennaio 2021, con la sua calligrafia minuta, in spagnolo. «Mi sono ricordato di tre episodi certi in cui non dubito che si sia presentato fisicamente.

1) Circa 15 anni fa. L’ho visto dal finestrino della macchina. Non dimentico i suoi occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti. 2) Nella celebrazione della cappella del Carmelo. Mi guardò con occhi di fuoco. Non dimentico quello sguardo, più forte del precedente. Erano come raggi di fuoco». Il racconto si fa drammatico, non solo per l’abisso infinito intravisto nel volto del Nemico, che tormenta il Vicario di Cristo invadendo senza freni gli spazi sacri, ma per la vertigine provata dal capo della Chiesa quando si accorge di essere in estremo pericolo perché Lucifero sta per lanciare la sua tremenda offensiva. «

Ha cercato di avvicinarsi e io sono scappato stringendo il Rosario e chiedendo alla Vergine… La curiosità lottava con il Rosario. E la Vergine mi ha salvato». «Queste due situazioni chiare […]», precisa Francesco, «non erano […] tentazioni compromettenti, ma una presenza affascinante, che invitava alla curiosità».

Il terzo incontro di Bergoglio con il diavolo

Ma è nel terzo sconvolgente incontro, che si svolge nella Città Eterna dopo un viaggio del Santo Padre in Cile, che il Principe delle tenebre ha l’ardire di esultare «trionfante» in faccia al Papa con il suo «rantolo» che non si può dimenticare. «Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo», strepita il Demonio. Il successore di Pietro non risponde al Nemico, ma questo non stupisce.

«Con il Diavolo non si dialoga», dirà nell’udienza generale del 27 dicembre 2023. Un ammonimento ai fedeli che, alla luce di questo suo intimo diario, assume tutt’altro rilievo. «State attenti», predicò Bergoglio nell’Aula Paolo VI, «è un seduttore. Mai dialogare con lui, perché è più furbo di tutti noi e ce la farà pagare. Quando viene una tentazione, chiudere la porta, chiudere la finestra, chiudere il cuore. E così, ci difendiamo da questa seduzione».

La voce di Lucifero udita da un pontefice riporta alla mente la figura di Leone XIII, scelto come riferimento pastorale, fin dal nome, dal Papa statunitense (e agostiniano) Robert Francis Prevost. Il pontefice della Rerum Novarum, secondo alcuni racconti, scrisse di suo pugno l’invocazione a San Michele Arcangelo dopo aver ascoltato Satana sfidare Dio, promettendo che se avesse avuto tempo e potere avrebbe potuto distruggere la Chiesa, trascinando tutto il mondo all’inferno. Quella stessa preghiera su cui si è interrogato il Web in questi giorni, quando ha iniziato a circolare il video del cardinale albanese Ernest Simoni che recitava quello stesso esorcismo, tra grida e inquietanti gemiti, nel santuario di San Pio da Pietralcina a San Giovanni Rotondo.

Le porte dell’inferno

Ma a confermare senza mezzi termini l’esistenza dell’inferno è ancora una volta Jorge Mario Bergoglio, la cui dimensione mistica era stata fino a oggi sostanzialmente segreta. Il Papa latinoamericano ammette di essersi addirittura avvicinato alle sue porte, in un’altra sconvolgente pagina di un’agendina nera che, a guardarla bene, sembra più adatta a registrare spese, scontrini e bollette. «Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno», appunta il Sommo pontefice il 7 giugno 2018. «La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato. Era prima di dormire. Ho afferrato il Rosario come arma. Ringrazio il Signore per questo aiuto. Solo la preghiera fa spazio al Signore perché ci salvi».

Segue un avvertimento per la salvezza delle anime: «All’inferno si scivola come la cosa più naturale. Non è la prima volta nella mia vita che ho avuto questa esperienza, ma questa volta è stata di un’intensità divorante. È pericoloso avvicinarsi alla porta dell’inferno perché le fiamme possono uscire e bruciare. La seduzione pagana è forte, ma si chiude su sé stessa. Non ha futuro; non c’è spazio per la speranza in essa. Il fulgore acceca e nient’altro importa».

Altro che «Non esiste un inferno, ma la scomparsa delle anime peccatrici», frase che Eugenio Scalfari attribuì a papa Francesco in uno dei dialoghi privati che trasformava in interviste, e che il Vaticano corse a smentire senza mezzi termini nel 2018. Anche perché non sembra proprio che il Santo Padre, nato a Buenos Aires, avesse una visione dell’eternità e dell’altro mondo staccata dalla realtà di tutti i giorni.

L’apparizione del regno del male infatti riapre nel suo cuore la ferita degli abusi del clero nei confronti dei minori, come dimostra quanto si appunta nell’estate del 2018, anno del dolorissimo viaggio in Cile, già evocato: «Che vergogna e che male fa alla Chiesa! […] Ancora la porta dell’inferno… Che in mezzo a tanti scandali, possa sorgere la santità e la conversione».

Le visioni celesti di papa Francesco

In questo viaggio alla scoperta del Bergoglio mistico, non mancano comunque le visioni celesti. Come ad esempio una scena di profonda tenerezza, che ricorda il Don Camillo di Giovannino Guareschi e i suoi indimenticabili dialoghi con il crocifisso. «In cappella, parlando con il Signore», racconta, «gli dissi che ero fuggito dalla sua presenza per via della dispersione. Ha sorriso» (3 gennaio 1999).

Papa Francesco si porta dietro per tutta la vita anche i gesti di fede dei semplici, come l’abitudine di scrivere un’intenzione su un bigliettino per affidarlo alla statuetta di San Giuseppe addormentato. Una speciale devozione che gli aveva insegnato da bambino nonna Rosa e che non teme le ironie dei sapienti: «Lo lascio lì perché lui mi sogni quel desiderio e lo presenti a Dio».

Accorgersi di aver abbandonato le antiche abitudini, ci dimostra il Diario, era per il Santo Padre un campanello d’allarme molto serio: «Troppa fiducia nei mezzi naturali e nella mia sicurezza», avverte sé stesso nel giorno di Capodanno del 2002, «I bigliettini a San Giuseppe diminuiscono. Attento!».

Così come è costante e filiale la devozione a Santa Teresa di Lisieux. «Sento che il Signore fa le cose quando glielo chiedo», scrive il 16 luglio 2006. «Santa Teresina non ha smesso di mandare rose ogni volta che le ho chieste». E ancora: «Da Natale sono molto sopraffatto dai problemi… L’inferno scatenato. [E mai] ho avuto così tante rose bianche di Santa Teresina come in questo periodo», prosegue il 31 dicembre.

Ancora, otto anni dopo: «Quando tornai dalla meditazione, il gendarme mi diede un mazzo di rose bianche che Valentina mi mandava. E DUBITI ANCORA? (il maiuscolo è originale, ndr) Santa Teresina volle apporre il suo sigillo».

«Quando ho un problema», aveva confidato Bergoglio ai giornalisti Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, nel libro intervista El Jesuita, prima di salire al Soglio di Pietro, «chiedo alla santa non di risolverlo, ma di prenderlo in mano e aiutarmi ad accettarlo, e come segnale ricevo quasi sempre una rosa bianca». E il segno non è mancato nemmeno nell’ultima ora, quando sulla tomba di marmo bianco del pontefice argentino, nella Basilica romana di Santa Maria Maggiore, è comparsa una rosa dello stesso colore.

Il periodo più oscuro per papa Francesco

Anche il turbamento di un Papa viene offerto da questa pubblicazione al giudizio di chi crede e di chi non crede. Senza tagli, aggiustamenti o censure. Lo dimostra una frase sconvolgente, che porta la data del 24 gennaio 2021: «È l’impronta di Satana che opera in me in questo modo. È il “grande accusatore”. E mi ha contagiato».

Un veleno chiamato «curiosità», la parola chiave del tempo oscuro vissuto da Bergoglio che ricorre nel racconto degli assalti demoniaci – come l’impressionante descrizione degli «occhi di fuoco» del Maligno – seguito dall’aggettivo «riduttiva». L’incontro con Satana evidentemente lascia un segno nel tempo. Non a caso, il gesuita aveva analizzato la sua esperienza sovrannaturale, aggiungendo: «C’è una debolezza qui».

È Fernández a rivelare: papa Francesco «ci spiegò che il diavolo, quando non raggiunge i suoi obiettivi con i mezzi più ordinari», lusinga in modo più subdolo, attraverso il potere. «Una tentazione che finisce nella pretesa di dominare e persino – più sottilmente – di “comprare” gli altri per coinvolgerli nei propri progetti». Un concetto che rimanda alla «mondanità spirituale» più volte evocata in vita dal pontefice gesuita che il 30 dicembre 2022 – lo indica con precisione – vede diradarsi le tenebre per lasciare spazio finalmente alla luce.

È in quella data che Jorge Mario Bergoglio sembra scacciare la tentazione di sentirsi «onnipotente» e mette nero su bianco «il suo rifiuto di essere qualcuno “che usa gli altri come burattini”». «Questo atteggiamento di autosufficienza e di risolvere tutto mi ha lasciato alle porte dell’inferno», fissa su carta il 25 novembre 2018. «Non posso dimenticare il giorno in cui l’ho visto».

Ma su cosa si fonda il «Non prevalebunt» secondo Bergoglio, ovvero la certezza che le forze degli inferi non trionferanno, anche se si arriva a guardare il male dritto negli occhi? «Ho spesso notato», afferma Francesco nel 2015, «che il Signore mi prepara lentamente a ciò che mi chiederà. Mi guida». E il Papa venuto dalla fine del mondo, che aveva scelto come motto «Miserando atque eligendo», conclude la sua battaglia disarmato: «Misericordia: questo è Dio».