Lo scrittore ed ex ufficiale della Marina militare indiana Harinder Sikka rivendica il ruolo storico della comunità sikh nella costruzione e nella difesa dell’India. Una storia fatta di sacrifici, servizio e fratellanza che, a suo giudizio, non ha nulla a che vedere con il progetto separatista del Khalistan. Sikka traccia una linea netta tra l’identità sikh e il movimento indipendentista, accusando alcuni governi occidentali, in particolare quello canadese, di aver favorito le organizzazioni separatiste per convenienza politica.

Il punto di partenza del suo ragionamento è la storia stessa del sikhismo. Una tradizione che, secondo lo scrittore, si fonda soprattutto sullo spirito di servizio e sulla protezione degli altri, indipendentemente dalla loro religione.

Dalle origini del sikhismo alla difesa dell’India

Per spiegare questa identità, Sikka richiama il sacrificio di Guru Tegh Bahadur Ji, che nel 1675 diede la vita a Delhi per difendere il diritto dei pandit del Kashmir a professare la propria fede. Il figlio, Guru Gobind Singh Ji, fondò invece il Khalsa nel 1699, con l’obiettivo di proteggere i deboli e difendere la giustizia. Alla stessa causa, ricorda Sikka, furono sacrificati anche i suoi quattro figli.

«Questa idea del dovere al di sopra di sé, e della protezione degli altri a prescindere dalla loro religione, attraversa ogni capitolo della storia sikh», osserva.

Lo scrittore ricorda anche il ruolo dell’Impero sikh del maharaja Ranjit Singh nella difesa delle frontiere indiane. Per quasi otto secoli, sostiene, gli invasori avevano attraversato il passo Khyber. Fu il sovrano, insieme al generale Hari Singh Nalwa, a chiudere quella via. Sikka cita inoltre la spedizione di circa 1.400 soldati sikh inviati nel 1832 da Lahore al Deccan, su richiesta del Nizam di Hyderabad, per contribuire a ristabilire l’ordine.

Un altro episodio centrale nella memoria militare sikh è la battaglia di Saragarhi, combattuta il 12 settembre 1897. Ventuno soldati del 36° Sikh, guidati dall’havildar Ishar Singh, affrontarono circa 10.000 guerrieri tribali afghani, rifiutandosi di arrendersi. La loro resistenza, ricorda Sikka, permise di guadagnare tempo per i soccorsi al vicino Forte Gulistan. Tutti i ventuno militari ricevettero l’Indian Order of Merit.

Dalle guerre mondiali alla nascita dell’India indipendente

Il contributo dei sikh, nella ricostruzione di Sikka, prosegue sui campi di battaglia delle due guerre mondiali. Dalle Fiandre a Gallipoli, dalla Mesopotamia al Nord Africa, dall’Italia alla Birmania, migliaia di soldati combatterono nell’esercito indiano. Una partecipazione particolarmente significativa se si considera che, secondo i dati richiamati dallo scrittore, i sikh rappresentavano meno del due per cento della popolazione indiana.

Anche nella lotta contro il dominio coloniale britannico la comunità ebbe un ruolo importante. Sikka ricorda il movimento Ghadar, la vicenda della nave Komagata Maru e la strage di Jallianwala Bagh, in Punjab, ordinata dal generale Reginald Edward Harry Dyer. Tra le figure della resistenza cita Udham Singh, che vendicò la strage uccidendo a Londra il responsabile politico britannico Michael O’Dwyer.

Dopo l’indipendenza del 1947, il contributo sikh alla difesa del Paese sarebbe proseguito in tutti i principali conflitti. Sikka ricorda il ruolo del 1° Battaglione del Sikh Regiment nella difesa del Kashmir nel 1947-48, quello del tenente generale Harbaksh Singh durante la guerra del 1965 e il contributo del tenente generale Jagjit Singh Aurora nel conflitto del 1971, quando accettò a Dacca la resa di oltre 90.000 soldati pakistani.

Tra gli altri episodi citati figurano la resistenza del maggiore Kuldip Singh Chandpuri a Longewala e la partecipazione dell’8° Sikh alla riconquista di Tiger Hill durante la guerra di Kargil del 1999.

Ma il contributo della comunità, sottolinea Sikka, non si esaurisce nell’ambito militare. Gli agricoltori del Punjab ebbero un ruolo determinante nella Rivoluzione verde, mentre il langar, la tradizione dei pasti gratuiti aperti a tutti, continua a sfamare milioni di persone nel mondo.

«Indù e sikh sono rami dello stesso albero»

Un altro elemento centrale della riflessione di Sikka riguarda il rapporto tra indù e sikh. Lo scrittore richiama un’antica tradizione punjabi secondo cui alcune famiglie indù affidavano al figlio primogenito un’identità sikh, affinché potesse diventare uno scudo per la comunità e per la nazione.

Un legame che, secondo lui, si è consolidato attraverso cognomi, matrimoni e luoghi di culto condivisi.

«Per me questa eredità comune dimostra che indù e sikh sono rami dello stesso albero», afferma.

È proprio questa storia condivisa, nella sua interpretazione, a rendere incompatibile l’identità sikh con il progetto separatista del Khalistan.

L’accusa ai separatisti e ai governi occidentali

Sikka definisce i Khalistani «una frangia distorta, costruita da cinici interessi politici per dividere le comunità dell’India». A suo giudizio, il movimento non avrebbe trovato un reale sostegno in Punjab e avrebbe progressivamente trasferito la propria attività all’estero, dove alcuni suoi esponenti avrebbero ottenuto asilo presentandosi come perseguitati in India.

Nel mirino dello scrittore finiscono soprattutto alcuni governi occidentali, con particolare riferimento al Canada. Secondo Sikka, questi Paesi avrebbero tollerato e favorito le attività separatiste per ottenere vantaggi elettorali.

La sua accusa riguarda anche il presunto sostegno di agenzie straniere ostili all’India, in particolare dei servizi segreti pakistani dell’ISI. Tra le organizzazioni citate figura Sikhs for Justice, messa al bando in India nel 2019, che organizza all’estero consultazioni non vincolanti a sostegno del Khalistan.

«Sono consultazioni di piazza non vincolanti che pretendono di parlare a nome del Punjab, eppure nel Punjab non viene espresso nemmeno un voto», sostiene.

Sikka denuncia inoltre le conseguenze di questa attività sulla diaspora indiana e sulle rappresentanze diplomatiche. Richiama gli attacchi alle sedi diplomatiche indiane a Londra e San Francisco, i manifesti con minacce rivolte ai diplomatici e gli episodi di vandalismo contro templi indù all’estero.

A preoccuparlo è soprattutto la celebrazione, da parte di alcuni ambienti separatisti, degli autori dell’attentato del 1985 contro il volo Air India Kanishka, nel quale morirono 329 persone, in gran parte cittadini canadesi.

Secondo Sikka, anche il dolore legato alle violenze del 1984 viene utilizzato da questi gruppi come strumento di reclutamento, senza che vi sia un reale impegno per ottenere giustizia per le vittime.

Le responsabilità dell’India e il messaggio finale

Lo scrittore non risparmia tuttavia critiche al proprio Paese. Riconosce che l’India deve fare i conti con gli errori del passato e, in particolare, con la mancata piena responsabilità giudiziaria per il massacro di migliaia di sikh nel 1984.

Una ferita che, nella sua analisi, ha offerto ai separatisti un’occasione per alimentare il risentimento e cercare nuovi sostenitori.

Il messaggio conclusivo di Sikka torna però al significato storico e culturale del sikhismo. La sua identità, sostiene, si fonda sul sacrificio, sull’unità e sulla fedeltà alla patria. Un’eredità che va dai Guru a Saragarhi, dalle guerre mondiali ai conflitti combattuti dall’India indipendente.

La conclusione è netta: «I Khalistani non sono sikh, e i veri sikh non sono Khalistani».

Chi è Harinder Singh Sikka

Harinder Singh Sikka è scrittore, produttore cinematografico ed ex ufficiale della Marina militare indiana. Dopo la laurea all’Università di Delhi, nel gennaio 1981 entrò in servizio nella Marina militare e nel 1993 si congedò anticipatamente con il grado di Lieutenant Commander. L’anno seguente entrò nel Piramal Group, dove oggi è Group Director, Strategic Business, di Piramal Enterprises.

Nel 1999, mentre seguiva la guerra di Kargil come giornalista freelance, si imbatté nella storia che sarebbe diventata Calling Sehmat, il suo romanzo su una spia indiana durante la guerra del 1971. Pubblicato per la prima volta nel 2008 e poi ripubblicato da Penguin, il libro è stato adattato da Meghna Gulzar nel film Raazi del 2018, con Alia Bhatt. Tra i suoi altri libri figurano Vichhoda, The Chabimaster e Gobind. Sikka ha inoltre prodotto Nanak Shah Fakir, film del 2015 sulla vita di Guru Nanak premiato con tre National Awards.