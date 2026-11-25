Sulle riforme tanto promesse come sulla guerra in Ucraina, Friedrich Merz sembra ormai incapace di farsi ascoltare dai tedeschi. Proprio ieri, mentre l’ennesimo sondaggio Forsa certificava un nuovo minimo storico di popolarità del cancelliere, un’altra rilevazione dello stesso istituto, realizzata per conto della fondazione Körber, ha rivelato che la maggioranza dei tedeschi è ormai contraria agli aiuti militari a Kiev. A pensarla così è il 53% degli intervistati, mentre soltanto il 46% è favorevole. Un anno fa, le proporzioni erano ben diverse: il 59% dei tedeschi sosteneva l’assistenza militare all’Ucraina contro il 39% di chi vi si opponeva.

Particolarmente significativo è il dato relativo alla Germania orientale, dove appena il 31% degli intervistati è favorevole all’invio di armamenti a Kiev. Tra gli elettori dell’Afd, invece, i contrari raggiungono addirittura l’88%. Dall’indagine, inoltre, emerge che il 61% dei tedeschi ritiene insufficienti gli sforzi diplomatici compiuti da Berlino e dall’Europa per favorire i negoziati di pace tra Mosca e Kiev. E anche il progetto, tanto caro a Merz, di fare della Bundeswehr il primo esercito europeo sembra destinato a scontrarsi con la volontà degli elettori: il 64% non ne vuole sapere di far assumere alla Germania un ruolo di guida militare nel Vecchio continente. Nonostante tutto, però, l’82% continua a considerare la Russia una minaccia concreta.

Merz difende Kiev dopo il raid in Libia

Merz, dal canto suo, tira dritto. Lunedì, durante la conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il cancelliere è stato interpellato sul rischio di un allargamento del conflitto, alla luce delle recenti operazioni ucraine nel Baltico e nel Mediterraneo. Domenica, infatti, gli uomini di Volodymyr Zelensky hanno attaccato due navi russe a Bengasi, in Libia, rivendicando l’affondamento della corvetta Merkury. Il cancelliere ha preferito glissare sulla questione, evitando così di alimentare una polemica che potrebbe mettere in difficoltà il presidente ucraino. Ha invece sostenuto che, se nel 2008 l’Ucraina fosse stata ammessa nella Nato, probabilmente si sarebbe potuta evitare la guerra.

Ben diverso l’atteggiamento del ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che ieri, in una telefonata all’omologo ucraino Andrii Sybiha, ha espresso la propria preoccupazione per le operazioni militari nel Mediterraneo, richiamando la necessità di rispettare la sovranità libica e di non estendere il conflitto.

Il cancelliere vuole gli aiuti da tutti i Paesi Ue

Ma Merz non intende soltanto continuare a finanziare Kiev con i soldi dei contribuenti tedeschi: vuole che facciano altrettanto anche tutti gli altri Paesi dell’Ue. Già il 6 novembre, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio europeo, António Costa, il cancelliere era stato chiaro: per ottenere il via libera tedesco al prossimo bilancio pluriennale dell’Unione, tutti gli Stati membri devono impegnarsi a contribuire al finanziamento dell’Ucraina. L’ultimatum aveva suscitato le proteste di Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria, con il premier slovacco, Robert Fico, che aveva accusato Merz di «ricatto».

Il nuovo prestito da 45 miliardi per Kiev

Eppure, ancora sabato, il cancelliere ha ribadito che il bilancio Ue per il periodo 2028-2034 dovrà garantire un sostegno duraturo a Kiev «con la partecipazione di tutti e 27 gli Stati membri». Se ne discuterà domani e dopodomani a Bruxelles, durante il Consiglio europeo straordinario, la cui convocazione è stata formalizzata ieri da Costa. Sul tavolo ci sarà anche la proposta avanzata la scorsa settimana dalla Commissione europea: un nuovo prestito da 45 miliardi di euro per il 2027 (25 per le spese militari e 20 per sostenere il bilancio ucraino), che andrebbe ad aggiungersi a quello da 90 miliardi già concordato. Senza, questa volta, concedere deroghe ai governi contrari. O, almeno, queste sono le condizioni poste da Berlino e dal cancelliere meno popolare della storia.