La violazione ha interessato una rete utilizzata per raccogliere e analizzare informazioni disponibili pubblicamente, anche attraverso database commerciali. Non sarebbero stati compromessi documenti segreti e il problema risulta risolto. L’Fbi sta indagando.

Un attacco informatico ha colpito un sistema utilizzato dalla Cia per l’analisi delle informazioni di intelligence provenienti da fonti aperte. L’intrusione ha esposto alcuni dati non classificati, ma non avrebbe messo a rischio materiale segreto. La violazione è stata individuata dalla Central Intelligence Agency e dall’Office of the Director of National Intelligence, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi e persone informate sulla vicenda al New York Times.

La notizia è stata ripresa anche da Fox News, che cita due fonti a conoscenza dell’accaduto. Non è ancora chiaro quali informazioni siano state effettivamente esposte né chi sia responsabile dell’attacco. Una fonte citata dall’Associated Press ha riferito che il problema è stato risolto e che nessuna informazione classificata è stata coinvolta.

Che cosa è successo al sistema di intelligence

La rete colpita viene utilizzata per l’analisi dell’intelligence open source, conosciuta anche con la sigla Osint. Si tratta di un’attività che consiste nel raccogliere e mettere in relazione informazioni accessibili al pubblico, provenienti da fonti diverse: siti internet, social media, immagini satellitari e banche dati commerciali.

Anche quando i singoli elementi non sono riservati, la loro combinazione può avere un valore significativo per le attività di intelligence. Le informazioni acquistate da fornitori privati, per esempio, possono diventare particolarmente rilevanti quando vengono incrociate con altri dati disponibili.

Secondo le persone informate citate dal New York Times, l’intrusione potrebbe aver coinvolto anche informazioni appartenenti ad altre agenzie governative. Una delle fonti ha riferito che il problema è stato risolto. Resta invece da stabilire con precisione quali dati siano stati interessati e quale soggetto abbia condotto l’operazione.

L’Fbi indaga mentre cresce l’allerta informatica

La violazione si inserisce in una fase caratterizzata da una serie di problemi e attacchi informatici che hanno interessato diverse strutture dell’apparato di sicurezza statunitense. Secondo Fox News, l’Fbi sta lavorando anche su un’altra intrusione che avrebbe coinvolto un importante database legato alla criminalità.

La stessa emittente riferisce che una fonte dell’Fbi avrebbe segnalato una coincidenza temporale tra la violazione del sistema della Cia e un attacco informatico che ha colpito l’Fbi la settimana precedente. Si tratta di episodi sui quali sono in corso accertamenti e per i quali non è stata indicata una responsabilità comune.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati anche problemi tecnologici alla National Security Agency. In particolare, la rete interna classificata dell’agenzia è rimasta bloccata per diversi giorni la settimana scorsa. Secondo quanto riferito da funzionari e aziende citati dall’Agenzia Nova, tuttavia, i disservizi della Nsa non sarebbero stati causati da attacchi informatici.

La nuova violazione riporta così l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture digitali delle agenzie federali americane. Anche i sistemi che trattano esclusivamente informazioni pubbliche possono rappresentare un obiettivo sensibile, soprattutto quando raccolgono e organizzano grandi quantità di dati utili alle attività di intelligence.