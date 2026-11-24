Alla fine, più che una questione di donne, era semplicemente una questione di soldi. Jensen Huang torna al comando di Nvidia, il titolo si infiamma e Wall Street festeggia con un balzo del 34% in apertura. Dopo giorni di passione, in cui il colosso dei chip aveva bruciato 2.600 miliardi di dollari di capitalizzazione, il mercato ritrova l’entusiasmo.

La relazione extraconiugale che aveva fatto tremare la cassaforte dell’Intelligenza artificiale è stata nascosta tra le lenzuola. Il vero scandalo era immaginare Nvidia senza il suo fondatore. Così, mentre Donald Trump brinda ed Elon Musk parla di errore sanato, Huang si riprende le chiavi della sua creatura. Il consiglio di amministrazione ha deciso di restituirgli con effetto immediato le poltrone di amministratore delegato e presidente. Gran ribaltone dopo le dimissioni forzate del 12 novembre.

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La relazione con la manager sospettata di spionaggio

A far scoppiare il caso era stata la relazione con Alice Huang, ex manager della società Megaspeed con sede a Singapore, sospettata di essere una spia cinese. Una Mata Hari con gli occhi a mandorla. Stavolta, però, niente cannoni e mostrine di alti ufficiali dell’esercito imperiale tedesco, ma solo microchip e megabit. Molto più costosi e potenti. Ma senza sentimento. Una storia che aveva mescolato sesso, spionaggio e semiconduttori. Un cocktail esplosivo, almeno sulla carta. Perché poi tutto è tornato al suo posto. Il tradimento coniugale non è un problema di Wall Street. Casomai della signora Lori. Che comunque avrà modo di consolarsi. Già pronto un assegno da 72 miliardi per il divorzio.

Il reintegro di Huang è stato approvato all’unanimità dal board, dopo aver ricevuto garanzie da alti funzionari del governo americano. Il presidente del consiglio di amministrazione, Harvey C. Jones, non ha avuto dubbi: Huang è «la persona giusta per guidare Nvidia». Insomma, le preoccupazioni si sono dissolte. I dubbi che Alice Huang fosse una spia? Pettegolezzi. I sospetti che la Megaspeed, di cui era top manager, fosse una copertura per aggirare il divieto Usa di vendere i chip di Nvidia a Pechino? Accuse tutte da provare.

Trump festeggia il ritorno del fondatore

Huang ha incassato il ritorno con la dovuta solennità: «È un onore tornare a guidare una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo all’inizio di una rivoluzione industriale». Dopo la parentesi della direttrice finanziaria Colette Kress, il fondatore riprende il doppio incarico. In dieci giorni di assenza, il mercato ha capito quanto fosse difficile fare a meno di lui.

Naturalmente l’inchiesta sulla vita privata del fondatore non finisce qui. Nvidia ha confermato che proseguirà l’indagine sulle relazioni extraconiugali di Huang, che oltre ad Alice Huang coinvolgerebbero la manager interna Kimberly Powell. Insomma, il sesso resta sotto esame, ma la finanza ha già assolto il suo protagonista.

Del resto, Nvidia non è una multinazionale qualsiasi. Fondata nel 1993, è diventata il motore economico e tecnologico della rivoluzione dell’Intelligenza artificiale: fornisce i chip che alimentano i grandi modelli, investe nelle società del settore e finanzia l’intera filiera. Una specie di banca centrale dell’IA americana. Forse proprio questo spiega perché, quando si è trattato di scegliere tra il clamore della vita privata e la stabilità del business, il cda non ha avuto dubbi.

Trump ha celebrato il ritorno su Truth, definendo la decisione del board «giusta e opportuna». Secondo il presidente, l’America ha bisogno della leadership di Huang per garantire il successo non soltanto di Nvidia, ma dell’intera economia statunitense. Anche sul fronte della sicurezza nazionale, ha assicurato, non ci sarebbero ragioni per considerare il fondatore un pericolo. Una benedizione in piena regola. Probabilmente al vertice della settimana con Xi si sarà parlato anche dei chip di Nvidia. Sul nucleare non c’è stato un accordo. Sui processori Usa da vendere ai cinesi nessun problema.

Musk e la Silicon Valley fanno il tifo per Huang

A fare il tifo per Huang c’è anche Elon Musk, che aveva aderito alla campagna online «Stand with Jensen» («Sosteniamo Jensen»), arrivata a 206.000 firme. Tra i sostenitori figurano anche Tobias Lutke, amministratore delegato di Shopify, e Tim Sweeney, fondatore di Epic Games, la società dietro Fortnite. Insomma, a Wall Street si può anche discutere di sesso, tradimenti e spionaggio, ma quando sono in ballo migliaia di miliardi il romanticismo cessa di esistere. La passione vera è una sola: fare soldi.