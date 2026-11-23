La transizione energetica rappresenta un’opportunità di innovazione e crescita, ma nel frattempo le imprese devono fare i conti con bollette elevate e costi che rischiano di compromettere la loro competitività. È il nodo emerso durante il panel «Il costo della transizione. Industria, imprese e competitività», organizzato nell’ambito dell’evento «La nuova sovranità» de La Verità, all’Excelsior Hotel Gallia di Milano.

A confrontarsi sul tema, moderati dal vicedirettore de La Verità Giuliano Zulin, sono stati Nicola Monti, vicepresidente di Assolombarda con delega alla Transizione energetica e amministratore delegato di Edison, Sandro Pettinato, vice segretario generale di Unioncamere, Marzia Ravanelli, direttrice Qualità e Sostenibilità del Gruppo BF, e Lorenzo Spadoni, direttore Generazione e Trading di A2A.

Monti: «I benefici degli investimenti si vedranno nel lungo periodo»

Il primo tema affrontato riguarda l’efficacia degli investimenti nella transizione. Zulin ha chiesto a Monti se, a fronte dei circa 17.000 miliardi di dollari investiti a livello mondiale dal 2015, il continuo aumento delle temperature non indichi una direzione sbagliata.

«Stiamo investendo nella direzione giusta, ma non dobbiamo aspettarci che, avendo installato 30 gigawatt nelle rinnovabili, da domani mattina ci sia un impatto immediato», ha risposto l’amministratore delegato di Edison. «Serve un ragionamento di lungo termine».

Monti ha richiamato anche gli investimenti delle principali economie mondiali. «Anche la Cina e gli Stati Uniti, che oggi emettono più CO2, fanno investimenti massicci nelle rinnovabili». Pechino, ha osservato, continua a investire anche nel carbone, nel gas e nel nucleare, perché ha un enorme fabbisogno energetico. I risultati della transizione, secondo il manager, si vedranno quindi a distanza di tempo.

Pettinato: «Le Pmi devono imparare a consumare meglio»

Ma nel frattempo le imprese devono affrontare il problema dei costi. A partire dalle piccole e medie aziende, per le quali il prezzo dell’energia rappresenta una voce di spesa particolarmente rilevante.

«Il tema del costo elevato della bolletta per le imprese è drammatico», ha sottolineato Pettinato. Il rappresentante di Unioncamere ha ricordato il ruolo che potrebbero avere le Comunità energetiche rinnovabili, soprattutto nei piccoli comuni, auspicando un nuovo impulso a questi strumenti dopo l’interruzione degli incentivi.

Il tema, però, non riguarda soltanto la produzione di energia. «Il tema vero è spiegare alle Pmi come consumare meglio». Per Pettinato serve un percorso di accompagnamento delle imprese, che le aiuti a ottimizzare i consumi, anche attraverso il riciclo e una gestione più efficiente delle bollette.

Quanto al nucleare, il giudizio è favorevole, ma senza considerarlo una risposta a tutti i problemi: «Il nucleare ben venga. Non è la soluzione finale, ma una quota parte».

Spadoni: «Il gas è il problema centrale»

Sul peso del gas nel sistema energetico italiano si è soffermato Lorenzo Spadoni. «È chiaro che il costo del gas è il problema centrale del sistema energetico italiano», ha spiegato il direttore Generazione e Trading di A2A, indicando nella disponibilità della materia prima e nell’esposizione alle tensioni geopolitiche internazionali due elementi determinanti.

Per ridurre le difficoltà occorre accelerare gli investimenti nelle fonti rinnovabili. «Dobbiamo investire in rinnovabili, abilitare tutti gli investimenti possibili e rimuovere ogni difficoltà amministrativa che rallenta questo sviluppo».

Ma c’è anche una risposta che può arrivare nell’immediato attraverso il mercato. Spadoni ha ricordato che A2A offre ai propri clienti contratti di lungo periodo, capaci di bloccare il prezzo dell’energia per dieci anni o anche più, riducendo così l’esposizione alle oscillazioni dei mercati.

Ravanelli: «La transizione è un’opportunità di crescita»

A chiudere il confronto è stata Marzia Ravanelli, che ha posto l’accento sulle opportunità che la trasformazione del sistema energetico può offrire alle aziende.

«Il tema energetico è molto importante e spinoso, ma è una grande opportunità di crescita e innovazione», ha osservato la direttrice del Gruppo BF. L’energia, ha aggiunto, è diventata un elemento imprescindibile anche per garantire la sostenibilità economica delle imprese.

Ravanelli ha raccontato il percorso intrapreso dal gruppo, partito dall’installazione di impianti fotovoltaici per poi ampliare gli interventi. «Ci siamo detti che non possono bastare». In un’ottica di economia circolare e ottimizzazione delle risorse è arrivato anche l’investimento in un impianto di biometano.

Accanto alla tecnologia, ha concluso, è fondamentale la governance della componente energetica, da integrare con quella ambientale. «Solo così si possono sfruttare a pieno le possibilità che questa transizione energetica ci pone».