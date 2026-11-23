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Diretta Streaming | La nuova sovranità: nucleare, sostenibilità e competitività

Il costo della transizione ecologica, la competitività delle imprese e il ritorno al nucleare. In diretta streaming, Maurizio Belpietro e Giuliano Zulin guidano il dibattito sulle scelte per il futuro dell'Italia insieme a Gilberto Pichetto Fratin, Attilio Fontana e ai protagonisti dell'industria.