In diretta dall’Excelsior Hotel Gallia di Milano «La nuova sovranità», l’appuntamento de La Verità Eventi su nucleare, transizione energetica, industria e competitività.
10.30 – Maurizio Belpietro intervista il ministro Gilberto Pichetto Fratin
11.00 – Il costo della transizione: Nicola Monti (Assolombarda, Edison), Marzia Ravanelli (Gruppo BF), Sandro Pettinato (Unioncamere), Lorenzo Spadoni (A2A). Conduce Giuliano Zulin.
11.30 – Il ritorno del nucleare: Maurizio Belpietro intervista Luca Mastrantonio, amministratore delegato di Nuclitalia.
12.00 – Maurizio Belpietro intervista Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.
Partner dell’evento: A2A, BF, Edison, Enel, Eni.