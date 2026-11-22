Per anni l’energia è stata trattata come una questione tecnica, da lasciare agli addetti ai lavori. La crisi del gas, le bollette impazzite e le fabbriche costrette a rallentare la produzione hanno dimostrato il contrario: chi controlla l’energia controlla il proprio destino economico. È da qui che parte «La nuova sovranità», l’appuntamento che La Verità organizza domani a Milano all’Hotel Gallia, a partire dalle 10.30. Al centro del confronto tre parole che oggi pesano più di qualsiasi slogan: nucleare, sostenibilità e competitività.

Ad aprire la mattinata sarà Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, intervistato dal direttore Maurizio Belpietro. Con lui si tirerà una prima somma di quanto fatto in questa legislatura e si guarderà alle sfide ancora aperte, a cominciare dalla necessità di garantire al Paese forniture sicure e prezzi sostenibili senza inseguire scadenze ideologiche fissate a Bruxelles.

Il costo degli obiettivi ambientali per l’industria italiana

Alle 11 il dibattito si sposterà su chi la transizione la paga davvero: le imprese. Nel panel «Il costo della transizione» interverranno Nicola Monti, vicepresidente di Assolombarda con delega alla Transizione energetica e amministratore delegato di Edison, Marzia Ravanelli, direttrice Qualità e Sostenibilità del gruppo BF, Sandro Pettinato, vicesegretario generale di Unioncamere, e Lorenzo Spadoni, direttore Generazione e Trading di A2A. Il tema è concreto: quanto costa all’industria italiana rispettare obiettivi ambientali sempre più stringenti, e come evitare che la svolta verde si traduca in una perdita di quote di mercato a vantaggio di concorrenti che quelle regole non le applicano.

Il ritorno del nucleare

Alle 11.30 spazio al grande ritorno dell’atomo. Dopo decenni di tabù, il nucleare è tornato nell’agenda politica, e la domanda adesso è come passare dalla legge a una vera filiera industriale. Con Belpietro ne parlerà Luca Mastrantonio, amministratore delegato di Nuclitalia, la società nata per sviluppare in Italia la tecnologia dei piccoli reattori modulari. Tempi, investimenti, competenze: tutto ciò che serve perché il Paese torni a produrre energia pulita, stabile e programmabile.

Il prezzo che la Lombardia paga per restare competitiva

A chiudere i lavori, alle 12, sarà Attilio Fontana. Il presidente della Regione Lombardia, intervistato dal direttore, spiegherà quale prezzo paghi la locomotiva d’Italia per restare competitiva in Europa, tra caro energia, burocrazia e vincoli normativi. Del resto, se la Lombardia rallenta, frena l’intero Paese.

Una mattinata di confronto senza reticenze, nello stile di questo giornale, per capire se l’Italia è pronta a riprendersi la propria autonomia energetica. Perché la vera sovranità, oggi, si misura anche in kilowattora. In investimenti e in scelte politiche da fare subito per non abbattere la competitività delle imprese nei prossimi anni.