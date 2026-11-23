L’unica sovranità che davvero ci interessa è quella energetica. Non per questioni di sovranismo, ma perché ci permette di tenere acceso e di far funzionare il Paese. Così il direttore Maurizio Belpietro ha aperto l’evento de La Verità sull’energia in corso a Milano, il cui titolo è proprio «La nuova sovranità: nucleare, sostenibilità e competitività».

Il direttore ha sottolineato che nessuno va alla radice del problema energetico. Ci si ferma a discutere delle bollette e non degli errori che sono stati commessi in passato e di quelli da non fare in futuro. E proprio per tracciare un bilancio degli ultimi anni, Belpietro ha intervistato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Il bilancio di quattro anni di governo: il balzo in avanti delle rinnovabili

Il titolare del dicastero ha rivendicato i risultati dei quattro anni di governo. «Siamo arrivati a un installato di rinnovabili di quasi 40 GigaWatt. Il 2021 ha avuto 1,5 GigaWatt e venivamo visto come i grandi inquinatori». Questi numeri indicano che «siamo all’installato al 50 per cento, a parere favorevole del ministero ulteriori quasi 30 gigawatt». E questo nonostante le resistenze da parte di Regioni e realtà locali.

Secondo il ministro, sarebbe necessario ricentralizzare i poteri sull’energia, poiché l’Italia è una realtà molto diversificata e in alcuni casi esse devono essere tutelate, mentre in altre si dovrebbe forzare.

Ma nonostante i progressi, un disaccoppiamento dei prezzi non è possibile, perché «il criterio è quello di determinazione dei criteri europei. Non è scindibile. Per noi è il gas che fa il prezzo, in Francia no e neanche in Spagna».

Il nodo del nucleare: «Dal 2025 ci saranno le centrali, servono fonti di energia programmabile»

Sul nucleare, il ministro ha affermato «nei prossimi giorni presenterò il quadro giuridico completo. Per pensare al futuro, stiamo andando avanti. Secondo me dal 2035 ci saranno le centrali che produrranno nucleare».

Pichetto Fratin ha sottolineato che «bisogna arrivare a dire che» il nucleare «è strategico a livello nazionale e questo non toglie il fatto che sulle rinnovabili bisogna andare avanti».

Il ministro ha anche sottolineato che al Paese servono fonti di energia programmabili. «Ad agosto fatto il record storico del consumo mensile. Se non ci fosse stato il termoelettrico cosa facevamo? È necessario avere una fonte programmabile e, da qui, il nucleare».

La questione della decarbonizzazione e il «grande guaio» europeo dell’Ets

Durante l’intervista, è stato toccato anche il tema della decarbonizzazione. Il ministro Pichetto Fratin ha ricordato che, nel secolo scorso, le questioni ambientali erano in contrapposizione con lo sviluppo tecnologico, mentre oggi le due cose vanno a braccetto. Deve però essere rivisto l’Ets.

«È qualcosa partito nel 2005 che doveva aiutare a decarbonizzare, la cosa è che quando costava 5 o 6 euro alla tonnellata era uno stimolo, ma ora che sono 80 euro è un peso enorme. Uno dei grandi guai europei», ha affermato il ministro.

«Non penso sia toccabile ma va toccato il sistema anche del mercato. Perché’ un mercato dove io mi accaparro le quote e poi gioco al rialzo non funziona», ha aggiunto, facendo un paragone con il prezzo del gas «stabilito da 10 soggetti sulla borsa olandese».

Uno sguardo al futuro

In chiusura, il ministro ha commentato la Cop31 di Antalya, in Turchia, affermando che si è trattato di un passo indietro rispetto a quella dell’anno precedente a Dubai, e ha tracciato la linea che dovrebbe seguire un ipotetico secondo governo di centrodestra: andare avanti sul nucleare e aumentare le rinnovabili, così da ridurre la dipendenza energetica del Paese.