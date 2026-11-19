Philippe Donnet, all’Investor Day di Generali, non si sbilancia sui tempi, ma sulla sostanza sì: con Andrea Orcel e UniCredit si può fare parecchia strada insieme.

Una partnership industriale ampia è sul tavolo, il dialogo è in corso e le cifre richiamate dal numero uno della banca, fra 2,5 e 3 miliardi di potenziale creazione di valore, non sembrano campate in aria. «La nostra valutazione è in linea con le cifre fornite da Orcel. Condividiamo una visione comune», dice Donnet.

Non è ancora il momento di annunciare un accordo, né di mettere nero su bianco il perimetro della collaborazione. Ma il terreno è fertile: bancassicurazione, Vita e Danni, industria del risparmio. Le geografie, del resto, aiutano: Italia, Germania, Austria ed Europa centro-orientale sono mercati nei quali i due gruppi hanno presenze importanti e, in diversi casi, complementari.

Insomma, fra Orcel e Donnet qualcosa si muove. E non è soltanto una questione di partecipazioni azionarie. UniCredit possiede poco più del 9% del Leone e sembra interessata a trasformare la presenza in una collaborazione capace di produrre risultati industriali.

Donnet non chiude. Ma mette un paletto: Generali deve restare italiana con un respiro internazionale ma soprattutto indipendente. «Siamo molto lieti di avere due importanti istituzioni finanziarie italiane come UniCredit e potenzialmente Intesa fra i nostri azionisti», spiega l’amministratore delegato . «Per noi conta che Generali continui a essere indipendente. Questa è la chiave del nostro successo».

Il riferimento a Intesa Sanpaolo non è casuale. Con l’operazione su Mps la presenza di Intesa nel capitale di Generali diventa una realtà con cui fare i conti. Qui Donnet distingue. Se con UniCredit c’è spazio per una partnership industriale, con Intesa il discorso è più delicato, perché la banca guidata da Carlo Messina è il principale concorrente sul mercato italiano.

«Spetta all’Antitrust decidere le misure necessarie per garantire e confermare quanto dichiarato dall’ad di Intesa circa la natura puramente finanziaria della partecipazione». La concorrenza va tutelata e l’indipendenza del gruppo non si tocca. Così mentre la finanza si interroga sugli assetti futuri, i conti raccontano una storia gradita al mercato visto che il piano 2025-2027 corre più velocemente del previsto.

Generali si presenta a Londra con l’ambizione di superare gli obiettivi fissati un anno fa. Nel 2026 l’utile per azione dovrebbe crescere di oltre il 14% rispetto al 2024. Il target iniziale era dell’8-10%. I flussi di cassa sono stimati oltre 7,6 miliardi, mentre il gruppo punta a superare gli 11 miliardi entro il 2027. Anche il dividendo viaggia verso una crescita annua composta superiore al 10%. E il programma di buyback ha già raggiunto un miliardo di euro, sui 1,5 miliardi previsti.

Il Leone, insomma, non ha soltanto voglia di difendere il proprio territorio: vuole continuare a crescere e remunerare gli azionisti. Tanto che Donnet annuncia già il prossimo appuntamento strategico.

Fra un paio di mesi comincerà a prendere forma il nuovo piano, che promette di essere «più ambizioso e sfidante». A guidare il lavoro sarà Giulio Terzariol, direttore generale e deputy ceo, con l’obiettivo di rafforzare la leadership europea, soprattutto nel Vita e nelle gestioni.

C’è poi una questione sulla quale Donnet non ammette interpretazioni: Banca Generali non è in vendita. Punto. «Non intendiamo venderla. Siamo un azionista molto soddisfatti», chiarisce. Anche Terzariol difende l’investimento, ricordando i risultati ottenuti e il progetto di bancassurance con Alleanza, che ha già prodotto circa 14 mila conti correnti e 400 milioni di produzione.

Perchè nel risiko finanziario si può anche trovare un nuovo compagno di viaggio, ma non per questo bisogna cambiare padrone di casa.