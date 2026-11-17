«È una buona notizia, un segnale di sviluppo del mercato unico europeo». Così il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha commentato l’acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit, parlando con i giornalisti a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles.
Da non perdere
Anthropic in arrivo a Wall Street con una valutazione di 1.400 miliardi
Giovedì la quotazione al Nasdaq della società di IA che punta a una Ipo da primato.
Snam, i ricavi superano i 3 miliardi. Dividendo ritoccato al rialzo del 4%
Nei primi nove mesi del 2026 l’utile netto sale a 1,11 miliardi e gli investimenti raggiungono 2,31 miliardi. Confermata la guidance per l’intero esercizio. Accordo in esclusiva con F2i e Femogas per la cessione di Biometano Agri.
Ex Ilva, niente accordo sulla cassa integrazione. Urso: «Due proposte di grandi gruppi»
Nessuna intesa tra sindacati e Acciaierie d’Italia sulla cassa integrazione: coinvolti 8.622 dipendenti. Intanto prosegue la valutazione delle offerte di Arvedi e Jindal, mentre il governo accelera sulla vendita.
Meloni all’Eima, visita tra i trattori e incontri con le aziende
Oltre un'ora tra gli stand della fiera delle macchine agricole, tra foto, applausi e confronti con gli operatori.
Dalla guerra alla crisi economica: a Treviso il confronto tra politica e imprese
Il 14 e 15 novembre debutta Treviso D’Autore. Sul palco Nordio, Tajani, Crosetto, Durigon, governatori, giornalisti e imprenditori per discutere di geopolitica, lavoro, competitività e informazione.
Manager, l’algoritmo non basta a modernizzare le imprese
Ricerca Cmft: boom della formazione sull’IA, ma è solo l’1% delle competenze richieste. Il 66% dei dirigenti indica la cultura aziendale come primo freno all’innovazione.
Intesa non si ferma più. Dopo l’Opas su Mps, ecco l’Opa a Mediobanca
Ca’ de Sass pianifica una storica rivincita sui rivali di sempre: sarebbe il rovesciamento di una gerarchia che sembrava scolpita nella pietra