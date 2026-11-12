Ricavi, margini e utile in crescita, investimenti in accelerazione e guidance confermata. Snam chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi saliti del 10,8% a 3,04 miliardi di euro, un margine operativo lordo in aumento del 10,6% a 2,4 miliardi e un utile netto di 1,11 miliardi, in progresso del 4%.

Gli investimenti sono passati da 1,76 a 2,31 miliardi, spinti dall’acquisizione di Olt, il rigassificatore galleggiante di Livorno, e dallo sviluppo della Linea Adriatica, il gasdotto che collega la Puglia all’Emilia-Romagna. Al netto di Olt, la spesa è comunque cresciuta dell’1,9% a 1,79 miliardi: 1,33 miliardi alle infrastrutture di trasporto, 187 milioni allo stoccaggio e 40 milioni alla rigassificazione. Alla divisione Market Solutions, dedicata a transizione ed efficienza energetica, sono andati 188 milioni, 68 in più rispetto al 2025, per la conversione degli impianti di biogas alla produzione di biometano. Il 51% degli investimenti è allineato agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il 31% rispetta la Tassonomia europea.

Dividendo in aumento e stime confermate per il 2026

Il Cda ha approvato un acconto sul dividendo di 0,1257 euro per azione, in crescita del 4% come previsto dal piano, in pagamento il 20 gennaio 2027. Confermate le stime per l’intero esercizio: investimenti per 2,8 miliardi, Rab tariffaria a 28,8 miliardi inclusa Olt, margine operativo lordo sopra 3,1 miliardi, utile netto di 1,45 miliardi e indebitamento finanziario intorno a 18,9 miliardi. «I risultati dei primi nove mesi dimostrano la resilienza della nostra performance e l’efficacia della nostra strategia», ha commentato l’amministratore delegato Agostino Scornajenchi. «Continuiamo a crescere accelerando gli investimenti in infrastrutture essenziali per la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico». L’ad ha ricordato il raggiungimento anticipato dell’obiettivo di riempire gli stoccaggi al 90% entro il 31 ottobre: la stagione delle iniezioni si è chiusa con un indice del 91%, a dimostrazione, secondo Scornajenchi, della capacità di rispettare gli impegni «a beneficio di famiglie e imprese».

Biometano Agri, accordo in esclusiva con F2i e Femogas

Capitolo cessioni. Per Biometano Agri, attiva nel biometano da scarti agricoli, il processo entra nella fase finale: il Cda ha autorizzato un accordo di esclusiva con F2i e Femogas, che hanno presentato un’offerta vincolante. Il direttore finanziario Luca Passa prevede la firma entro fine anno e il perfezionamento all’inizio del 2027.

Biometano Waste, le offerte non convincono

Diverso il caso di Biometano Waste, che produce biogas dalla frazione organica dei rifiuti urbani: le offerte ricevute «non sono soddisfacenti», ha spiegato Passa, e la società si prenderà più tempo per valutare proposte e alternative. La normativa Arera concede fino al 30 giugno 2027 per la dismissione.

Prossima scadenza il 14 dicembre, con l’aggiornamento del Transition Plan, ribattezzato The Energy Integration Journey.