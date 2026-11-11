Non c’è l’accordo sulla cassa integrazione straordinaria fino a un massimo di 8.622 lavoratori dell’ex Ilva, comunicata dall’azienda il 17 ottobre. Al termine dell’incontro al ministero del Lavoro, dopo il precedente tavolo del 6 novembre, i sindacati hanno deciso di non firmare l’accordo in mancanza di garanzie occupazionali sufficienti e senza un piano industriale e di decarbonizzazione. C’è poi tutta la questione dell’indotto.

Salta l’accordo sulla cassa integrazione

«L’azienda ha assunto un impegno importante in termini di adempimenti e comunicazioni verso l’Inps per fare in modo che ci sia una vera puntualità nelle prossime scadenze. Non ci possiamo permettere nemmeno un giorno di ritardo nell’erogazione degli ammortizzatori sociali. La Cigs la subiamo perché frutto di scelte politiche sbagliate», ha detto al termine dell’incontro il segretario nazionale della Uilm, Guglielmo Gambardella. Il 12 dicembre, scadenza mensile consueta, sarà pagata la prima cassa integrazione direttamente dall’Inps e non più anticipata dall’azienda come avvenuto sinora. «Dobbiamo accompagnare i lavoratori in questa fase delicatissima e garantire un meccanismo impeccabile che non crei alcun contraccolpo o ritardo nell’erogazione dei pagamenti», ha detto il segretario nazionale della Fim Cisl, Valerio D’Alò.

Arvedi raddoppia l’offerta di Jindal

Intanto, il gruppo cremonese Arvedi ha raddoppiato l’offerta rispetto a quella degli indiani di Jindal. Il piano prevede due forni elettrici per Taranto in due passaggi successivi, con la tecnologia Esp (Endless strip production), già utilizzata a Cremona, che permette di trasformare l’acciaio liquido in nastri sottili attraverso un processo continuo, senza dover raffreddare e poi riscaldare il materiale e 6.000 occupati a regime. La proposta resta subordinata al consenso da parte delle istituzioni e della popolazione di Taranto. «Ci siamo sentiti come italiani, imprenditori siderurgici e imprenditori cristiani di fare la nostra offerta», ha affermato il fondatore del gruppo Giovanni Arvedi, specificando però che la proposta resta «subordinata ad alcune condizioni sospensive». Tra queste l’approvazione e l’apprezzamento da parte delle istituzioni e della popolazione tarantina del piano industriale, ma anche delle prospettive ambientali occupazionali e sociali.

Jindal aveva già fatto sapere di aver aggiornato la propria proposta tenendo conto dello stop dell’area a caldo e assicurando di essere in grado di realizzare un forno elettrico.

I sindacati chiedono un confronto a Palazzo Chigi

Per i sindacati dei metalmeccanici l’offerta di Arvedi rappresenta una novità ma anche un «passaggio importante», nonostante sia ancora troppo presto per fare una valutazione. «È necessario conoscere nel dettaglio i contenuti delle offerte pervenute», hanno spiegato Fim, Fiom e Uilm, aggiungendo che «è indispensabile che il governo convochi quanto prima le organizzazioni sindacali a Palazzo Chigi».

Gozzi e A2a: le prospettive per l’acciaio verde

Secondo il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, alcune aziende sono già impegnate nella continuità delle forniture di bramme e «altre hanno manifestato la disponibilità a collaborare al progetto».

Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, ha ipotizzato una produzione di acciaio verde per l’ex Ilva. L’energia rinnovabile necessaria ad alimentare i forni elettrici è disponibile sul mercato italiano. «Già facciamo in Italia acciaio verde, nel senso che l’acciaio in Italia nasce in maniera circolare proprio con l’idroelettrico», osserva Mazzoncini. «Quando noi parliamo di energia verde parliamo di energia rinnovabile anche con un certificato di origine».