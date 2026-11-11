Banca Generali chiude i primi nove mesi del 2026 con risultati record e rivede ancora al rialzo le attese sulla raccolta. L’utile netto consolidato raggiunge 384,1 milioni di euro, in aumento del 22,1% su base annua, mentre le masse complessive toccano 129,6 miliardi (+10,3%). A ottobre afflussi netti per 845 milioni che portano il totale da gennaio a 7,1 miliardi (+27,2%). L’istituto fissa così il nuovo obiettivo di raccolta oltre gli 8 miliardi.

Utile netto in crescita e redditività ai massimi

A sostenere i conti è la componente strutturale della redditività: l’utile ricorrente sale a 303,4 milioni (+10,8%), massimo storico, grazie all’incremento delle masse, ai ricavi ricorrenti e al miglioramento della leva operativa. La componente non ricorrente vale 80,7 milioni, contro i 40,8 milioni dei primi nove mesi del 2025. Decisivi i ricavi legati ai mercati finanziari, che compensano un onere fiscale aggiuntivo di 25,9 milioni relativo a Bg Fund Management Luxembourg. I ratio patrimoniali: Cet1 ratio, quello che misura la solidità delle banche, al 17,2% e Total Capital ratio al 19%.

«Chiudiamo i migliori nove mesi della nostra storia, con masse e utili ai massimi e una crescita a doppia cifra delle principali componenti ricorrenti», sottolinea l’amministratore delegato Gian Maria Mossa. «È un risultato che conferma la solidità del nostro modello e la capacità della Banca di crescere con continuità, sostenuta dalla qualità della raccolta e dalla fiducia di clienti e banker».

La raccolta supera i 7 miliardi nei primi dieci mesi

A fine settembre le masse della clientela di Banca Generali ammontano a 121,8 miliardi (+10,6%), cui si aggiungono 7,7 miliardi (+7%) tra gestioni istituzionali e mandati di advisory con le reti Generali Italia e Alleanza, e 0,1 miliardi in conti correnti e amministrati. Nei nove mesi la raccolta netta complessiva si attesta a 6,3 miliardi (+42,3%), di cui quasi 2,9 miliardi negli Assets under Investment. Le soluzioni gestite contribuiscono per 2,5 miliardi, più del doppio rispetto al 2025 (+106%). Dei nuovi flussi mensili, 527 milioni confluiscono negli Assets under Investment, che arrivano a 3,4 miliardi da inizio anno (+17,9%). I fondi di casa raccolgono 263 milioni nel mese e 1,8 miliardi da gennaio (+175,5%), mentre i contenitori assicurativi segnano 74 milioni a ottobre e 573 milioni da gennaio. La consulenza evoluta su banking e asset in custodia apporta altri 315 milioni. Btp Valore e Btp Valore Insieme valgono 282 milioni di euro. L’obiettivo complessivo, inizialmente superiore a 6,5 miliardi e poi portato a luglio a circa 7,5 miliardi, sale ora oltre 8 miliardi.

Il risiko bancario e l’offerta di Mps

La performance arriva dopo mesi segnati dall’incertezza sulle operazioni straordinarie. La banca richiama l’offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Monte dei Paschi il 21 agosto e decaduta il 29 ottobre. «Questi risultati assumono ancora più valore perché raggiunti in una fase complessa, caratterizzata dall’incertezza legata alle operazioni straordinarie sulla Banca e da una crescente volatilità dei mercati», osserva Mossa.

I progetti strategici e gli obiettivi di fine anno

Tra i progetti strategici figurano la partnership di insurbanking con Alleanza, la piattaforma irlandese per gli Etf attivi, l’intelligenza artificiale nella relazione con i clienti e le iniziative per le Pmi. «La forza dei risultati e la fiducia che continuiamo a ricevere ci consentono di guardare con grande determinazione agli ambiziosi obiettivi di fine anno». Il titolo ieri ha chiuso in lieve calo dello 0,33% a 60,85 euro.