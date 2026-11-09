La mappa delle Rsa in Italia: chi gestisce le strutture per anziani

Una ricerca dell’Università di Torino fotografa il settore in forte crescita delle Rsa in Italia e stila la graduatoria dei principali gruppi privati. In testa c’è la friulana Sereni Orizzonti di Massimo Blasoni, con 6.699 posti letto, davanti a Kos, dei fratelli De Benedetti, con 6.001, e ai francesi di Clariane Italia (già Korian), con 5.890. Il conteggio riguarda solo i posti gestiti in Rsa nel nostro Paese, escludendo le altre attività sanitarie e le strutture all’estero.

La ricerca dell’Università di Torino sui principali operatori delle Rsa

Lo studio, firmato da Stefano Bresciani, ordinario di Economia e gestione delle imprese al Dipartimento di Management dell’ateneo torinese, ha analizzato 29.598 posti letto distribuiti su 309 unità, appartenenti ai primi sei operatori del mercato.

Italia sempre più anziana: cresce la domanda di assistenza

Il contesto è quello di un Paese sempre più anziano. Secondo l’Istat, al 1° gennaio 2026 gli over 65 sono 14,821 milioni, il 25,1% dei residenti, mentre gli over 85 sfiorano i 2,511 milioni (4,3%). Cresce di pari passo il numero di anziani non autosufficienti che le famiglie non riescono più ad assistere a casa. L’offerta strutturata, però, resta insufficiente: secondo l’Ocse, la dotazione di posti letto per la long-term care è sotto i fabbisogni e i parametri europei. Pesa anche il divario territoriale: 10,5 posti ogni mille residenti nel Nord-Est, appena 3,4 nel Sud.

Sereni Orizzonti gestisce 6.699 posti su 97 unità, in 11 Regioni, e detiene il 22,6% del campione. È il primo operatore in Piemonte (dove raccoglie il 29,6% dei posti del campione, con 1.784 letti) e l’unico tra i grandi gruppi presente in Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Seguono Kos (6.001), Clariane (5.890), il Gruppo Gheron (4.029) e La Villa (3.603). Sono tutte società per azioni: solo al sesto posto compare un soggetto privato sociale, la cooperativa Codess Sociale, con 3.376 posti.

La concentrazione è alta: le prime tre reti controllano da sole il 62,8% della capacità esaminata. Sul piano regionale, Clariane si concentra soprattutto in Lazio e Lombardia, dove gestisce 2.765 posti, seguita da Kos con 2.308. La Villa è l’unica presente in Abruzzo, Valle d’Aosta e Campania.

Il ruolo dei fondi immobiliari e del private equity

Gestire Rsa richiede capitali ingenti, soprattutto sul fronte immobiliare. Per sostenere la crescita, il settore è sempre più affiancato da fondi immobiliari e di private equity, italiani ed esteri. Con la separazione tra proprietà dell’immobile (PropCo) e gestione della struttura (OpCo), i fondi acquistano e finanziano la costruzione delle strutture, mentre gruppi come Sereni Orizzonti, Kos e Clariane si occupano dell’assistenza e della conduzione aziendale.

Costi, investimenti al Sud e nuove forme di assistenza

Lo studio sottolinea che la crescita deve fare i conti con uno scenario complesso: aumento dei costi del personale qualificato, inflazione e rincari energetici pesano sui bilanci, in un contesto in cui rette a carico delle famiglie e rimborsi sanitari regionali richiedono un equilibrio delicato. La sfida dei prossimi anni sarà portare investimenti al Sud, dove la carenza di posti accreditati penalizza le famiglie. Il mercato, intanto, evolve verso una filiera integrata che affianca alle Rsa tradizionali senior living, residenzialità leggera e assistenza domiciliare.

Un comparto strategico, dunque, in cui capacità di scala, presenza sul territorio e solidità patrimoniale faranno da spartiacque tra i protagonisti dei prossimi anni.