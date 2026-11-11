Ex Ilva, niente accordo sulla cassa integrazione. Urso: «Due proposte di grandi gruppi»

La cassa integrazione non si ferma. Ieri al Ministero del Lavoro sindacati e Acciaierie d’Italia non hanno trovato l’intesa, quindi la Cigs è confermata: riguarda 8.622 dipendenti, di cui 6.964 a Taranto. Partirà con la firma del decreto ministeriale e andrà avanti fino a febbraio, salvo proroghe.

Area a caldo ferma: a Taranto si lamina acciaio di Marcegaglia

Il motivo? L’area a caldo, il cuore del siderurgico di Taranto, è ferma. A fermarla è stato il decreto della Corte d’Appello di Milano, confermato di recente dalla Cassazione, e senza produzione l’azienda ricorre alla cassa integrazione. Oggi lavora solo un pezzo della laminazione, il treno nastri 2, alimentato con le bramme di Marcegaglia, perché in fabbrica l’acciaio non lo si fa più. Un’acciaieria che lamina acciaio altrui, insomma. Il nodo, riporta Il Sole 24 Ore, resta il fermo dell’area a caldo e la cessione di Acciaierie d’Italia.

Vendita Ex Ilva, i commissari valutano Arvedi e Jindal

E la vendita? I commissari stanno esaminando le offerte di Arvedi e Jindal. La verifica dovrebbe chiudersi la prossima settimana e il governo, che ieri a Palazzo Chigi ha riunito i ministri del dossier, ha chiesto di far presto. Delineato il quadro comparativo, i sindacati saranno riconvocati per un aggiornamento, mentre i commissari incontreranno i potenziali acquirenti sui punti dell’offerta ancora da chiarire.

Stato nell’operazione e tempi del nuovo gestore

Poi si entra nel merito con chi sarà indicato come il migliore, e lì si comincerà a parlare anche di Stato nell’operazione. Questa fase dovrebbe chiudersi tra dicembre e gennaio, con un primo closing. Il nuovo gestore, invece, entrerebbe a metà dell’anno prossimo o poco più in là, dopo gli altri passaggi, tra cui un’eventuale pronuncia dell’Antitrust.

Urso: «Non è il momento di anticipare valutazioni»

Urso, intervistato da La Stampa, resta prudente: «Sono due proposte di grandi gruppi nella siderurgia green, italiani e stranieri. I commissari di Acciaierie d’Italia le stanno comparando. Però, non è il momento di anticipare valutazioni». Lo Stato socio di minoranza, magari con Invitalia? Il ministro non si sbilancia: «Ora si valutano le proposte degli attori industriali, poi si prenderanno le decisioni di competenza del governo». Per ora, insomma, di acciaio si parla più di quanto se ne produca.