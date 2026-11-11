Meloni all’Eima, visita tra i trattori e incontri con le aziende

Selfie sui trattori, incontri con gli imprenditori e qualche contestazione. È durato oltre un’ora il giro del presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Eima, l’Esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio, in corso a BolognaFiere.

Accolta dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e da esponenti emiliano-romagnoli di Fratelli d’Italia, a partire dal capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, Meloni ha visitato alcuni padiglioni accompagnata da Mariateresa Maschio, presidente di FederUnacoma, e da Matteo Zoppas, presidente dell’Ice. L’agenzia ha portato alla manifestazione 830 operatori e buyer stranieri provenienti da 120 Paesi.

Il premier ha posato a bordo di un grande trattore New Holland e si è fermata a parlare di intelligenza artificiale con Mario De Amicis, amministratore delegato di Cnh Italia. Non sono mancati gli applausi, ma anche una voce critica: un gruppo di ragazzi le ha gridato «Giorgia, abbassa il prezzo della benzina, siamo poveri».