Dopo un corteggiamento di anni Crédit Agricole ha deciso di mettere l’anello di matrimonio sul tavolo di Banco Bpm. Non l’ennesimo flirt al gran ballo delle banche. Questa volta i francesi vogliono fare sul serio: fondere le attività italiane di Crédit Agricole con piazza Meda per dare vita al terzo gruppo bancario del Paese.

La Borsa, che raramente si commuove, riconosce al volo l’affare. Banco Bpm ha chiuso la seduta con un balzo del 10%. Dall’altra parte delle Alpi, invece, l’entusiasmo è stato più contenuto: Crédit Agricole ha lasciato sul terreno lo 0,32%. Segno che il mercato, almeno nella prima lettura, considera il piatto ricco solo per gli italiani.

Agli azionisti di Banco Bpm viene infatti riconosciuto un premio del 20% nei rapporti di concambio, oltre a un dividendo straordinario da 1 miliardo. Una bella dote al pranzo di nozze.

Il progetto prevede che Banco Bpm resti il fulcro della nuova società conservando sede e quotazione a Milano. Crédit Agricole aumenterebbe la propria partecipazione dall’attuale 29,6% a circa il 45% del capitale del gruppo combinato.

Il risultato sarebbe un gruppo con 6,5 milioni di clienti e oltre 2.300 filiali. Il terzo polo diventerebbe così una realtà industriale. Ma il romanticismo, quando si tratta di banche, dura lo spazio di una conferenza stampa. Poi arrivano i numeri. Quelli messi sul tavolo a Parigi sono ambiziosi. Le sinergie attese ammontano a 800 milioni l’anno. Il progetto, secondo le stime, comporterà un incremento di circa il 24% dell’utile per azione di Banco Bpm nel 2027. L’obiettivo è costruire una macchina capace di produrre utili maggiori rispetto alla semplice somma delle parti.

Il calendario colloca il perfezionamento dell’operazione nella seconda metà del 2027. La proposta è stata sottoposta al consiglio di amministrazione di Banco Bpm. Il governo italiano, la Banca d’Italia, la Consob e le altre autorità competenti sono stati preventivamente informati. Crédit Agricole presenta il progetto come la naturale evoluzione di una partnership che dura ormai dal 2022. Prima il corteggiamento, poi la convivenza finanziaria. Adesso la proposta di matrimonio. La parte più interessante, però, non è soltanto quella economica. È soprattutto quella del potere.

La governance e il ruolo di Giuseppe Castagna

Giuseppe Castagna rimarrà amministratore delegato. Il messaggio è chiaro: Crédit Agricole vuole costruire un gruppo con governance condivisa, una forte impronta a trazione italiana e una gestione capace di garantire continuità. Naturalmente, bisognerà vedere come questi principi si tradurranno nella composizione effettiva degli organi societari, nella distribuzione delle deleghe e nei rapporti tra gli azionisti. Perché avere il 45% del capitale significa esercitare un peso considerevole. Anche quando si promette di lasciare intatta l’autonomia del partner.

Il Golden power e il nodo Anima

C’è poi il governo. Non è un dettaglio. L’operazione dovrà ottenere le consuete autorizzazioni, a cominciare dalla Bce. Ma soprattutto dovrà avere il via libera del Golden power. La normativa consente all’esecutivo di intervenire nelle operazioni che riguardano attività considerate strategiche per gli interessi nazionali.

Non basta avere i soldi e convincere gli azionisti: bisogna anche ottenere il consenso di chi presidia i confini della sovranità economica. Facile immaginare che il dossier più delicato sarà quello di Anima, la società del risparmio gestito di proprietà di Banco Bpm. I francesi possiedono già Amundi. La sua presenza è stata irrobustita da Pioneer venduta dieci anni fa da Jean Pierre Mustier per risanare Unicredit. Un altro pezzo di risparmio italiano che finisce a Parigi? Difficile crederlo.

La fusione senza Opa e il meccanismo del whitewash

C’è poi un altro ostacolo da superare: il cosiddetto whitewash. Per realizzare la fusione senza far scattare l’Opa sarà necessaria l’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Banco Bpm. Il meccanismo è fondamentale. Crédit Agricole, salendo al 45% del nuovo gruppo, si troverebbe in una posizione che, in circostanze ordinarie, potrebbe far scattare l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica. Il whitewash consente invece di ottenere l’esenzione, purché l’operazione venga approvata dagli azionisti di minoranza. In altre parole, saranno proprio i soci di Banco Bpm a dare il via libera alla nuova architettura. La prima reazione degli analisti è complessivamente positiva. Equita considera la proposta attraente. Più prudente Rbc capital markets. L’operazione ha una logica, ma rimane ancora limitata la visibilità sulle implicazioni finanziarie per Crédit Agricole. Anche gli esperti di JP Morgan sottolineano che la struttura appare più favorevole agli azionisti di Banco Bpm che a quelli della banca francese. Ed è forse proprio qui il punto. I vertici di Crédit Agricole hanno rotto gli indugi. Ora dovranno convincere la Borsa di Parigi che il matrimonio è conveniente per entrambi.