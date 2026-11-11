La conclusione ha il sapore di una rivincita storica. Intesa Sanpaolo si prepara a conquistare Mps e, una volta completata l’operazione, lancerà un’offerta su Mediobanca. Diventerà un marchio. O forse verrà cancellato come accaduto alla Banca Commerciale. Un mondo che scompare. Piazzetta Cuccia, la roccaforte che per generazioni ha rappresentato il centro di gravità della finanza italiana, potrebbe diventare presto un ricordo.

L’Opas di Intesa su Mps partirà il 24 novembre per concludersi il 22 gennaio. Ma il documento d’offerta, pubblicato dopo il via libera della Consob, contiene già una prima sorpresa: alla banca guidata da Carlo Messina potrebbe bastare il 50% più un’azione per conquistare il controllo di Siena. Non serve necessariamente fare l’en plein. Basta avere in mano le chiavi della cassaforte. Perché la conquista di Siena non sarebbe il punto d’arrivo, bensì il trampolino per un’altra operazione: l’acquisto delle azioni Mediobanca ancora in circolazione.

La rivalità storica tra Intesa e Mediobanca

È difficile non avvertire il peso della storia. Perché la rivalità fra gli uomini di Intesa e quelli di Mediobanca è stata una delle grandi narrazioni della finanza italiana. Da una parte Enrico Cuccia, l’uomo che per decenni ha esercitato da Piazzetta Cuccia un’influenza capace di orientare destini industriali e bancari senza bisogno di apparire. Dall’altra Giovanni Bazoli, oggi nume tutelare di Ca’ de Sass, dopo essere stato presidente e artefice della rinascita dell’istituto. Due mondi, due culture, due modi di intendere il potere.

Per Bazoli, e per la storia che rappresenta, l’operazione potrebbe avere un significato che va ben oltre il valore economico. Non è soltanto una grande acquisizione: è il rovesciamento di una gerarchia che sembrava scolpita nella pietra. Il tempo, del resto, è un banchiere piuttosto bizzarro: alla fine presenta sempre il conto, anche a chi pensava di averlo in tasca.

Generali, nessuna ingerenza nella governance

Naturalmente, conquistare Mediobanca significa anche mettere ordine in Generali. Qui Intesa indosserà i guanti bianchi. La quota indiretta del 13,32% sarà mantenuta come investimento finanziario non di controllo. Nessuna intrusione sulla governance.

Niente presidente, niente amministratore delegato. Una presenza in sala, ma senza dirigere l’orchestra. Ma una grande operazione bancaria non si misura soltanto dal numero delle azioni conquistate o dai miliardi di sinergie promessi agli azionisti. Si misura anche da quello che accade agli sportelli, alle persone, ai territori. E qui il progetto cerca di mandare un messaggio rassicurante: i circa 6.800 esuberi previsti saranno tutti volontari e accompagnati da nuove assunzioni. Circa 2.700 saranno consulenti finanziari.

Il futuro di Siena e il marchio Mps

La geografia del nuovo gruppo sarà altrettanto interessante. Siena non sarà una vecchia insegna destinata a sparire. Intesa promette un polo tecnologico cittadino, un rafforzamento dei rapporti con l’Università, nuove funzioni direzionali e una presenza più forte sul territorio. Il marchio Mps sopravviverà nella nuova realtà che nascerà dall’integrazione con Bper. Conserverà infatti il marchio, le filiali, la sede e le strutture centrali.

Dalla combinazione con Bper, sotto la guida di Unipol, nascerà un istituto con oltre 2.600 sportelli a marchio Mps, più del doppio degli attuali. Siena sarà inoltre un hub direzionale per il Centro e il Sud Italia. È un modo per salvare il nome e ridisegnare il contenuto. Una soluzione che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe tenere insieme memoria e futuro.

La finanza italiana tra Cuccia e Bazoli

Alla fine, però, il significato dell’operazione potrebbe essere racchiuso in una fotografia immaginaria: da una parte Enrico Cuccia, il grande architetto della finanza italiana del Novecento; dall’altra Giovanni Bazoli, l’uomo che ha contribuito a costruire il grande polo bancario che oggi si prepara a ridisegnare gli equilibri del Paese. Nel mezzo, decenni di battaglie, alleanze, scalate, fusioni e rivalità che hanno fatto della finanza italiana un teatro spesso più avvincente di un romanzo.