Dalla giustizia agli equilibri internazionali, dalle politiche per il lavoro alla competitività delle imprese. Sono tanti i temi al centro della prima edizione di Treviso D’Autore – Le Rotte. La Sfida Globale, la rassegna culturale in programma il 14 e 15 novembre all’Auditorium Santa Caterina di Treviso. Un appuntamento che porterà sul palco esponenti del governo, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e imprenditori per discutere delle trasformazioni che stanno ridisegnando gli equilibri politici ed economici.

Tra gli ospiti figurano il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Ci saranno anche i presidenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, Alberto Stefani e Massimiliano Fedriga, le europarlamentari Elena Donazzan e Alessandra Moretti, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e l’esponente del Partito Democratico Alessia Morani. Per il mondo delle imprese interverrà, tra gli altri, Renzo Rosso, fondatore e presidente di OTB Group.

La manifestazione è organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana e Francesca Carollo. La prima edizione trevigiana rappresenta la tappa conclusiva del percorso 2026 del network D’Autore, rassegna itinerante che da oltre quindici anni attraversa l’Italia mettendo a confronto politica, economia, informazione, cultura e società.

Dalla giustizia alla geopolitica, i ministri sul palco

La giornata di sabato si aprirà con un confronto tra Carlo Nordio e Gianluigi Nuzzi, giornalista Mediaset, dedicato alla giustizia e al rapporto tra fatti, narrazioni e percezione pubblica. A seguire, Antonio Tajani e Guido Crosetto affronteranno le crisi internazionali, gli scenari geopolitici e il nuovo ordine globale.

Spazio anche all’analisi del consenso e delle condizioni del Paese. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, e Janina Landau, giornalista di Class CNBC, presenteranno un sondaggio in esclusiva dedicato a territorio e lavoro. Le europarlamentari Elena Donazzan e Alessandra Moretti si confronteranno invece sulle condizioni economiche e sociali dell’Italia, in un dialogo condotto da Giuliano Zulin, vicedirettore de La Verità.

Lavoro, energia e competitività delle imprese

Un altro filone centrale sarà quello economico. L’intervista a Claudio Durigon, condotta da Jole Saggese, vicedirettrice di Adnkronos, aprirà una riflessione sulle politiche per il lavoro. Seguirà un confronto con Enel sulle condizioni energetiche necessarie al sistema produttivo.

Roberto Parodi, giornalista e scrittore, proporrà una lettura critica delle contraddizioni europee sulle politiche dell’auto e sui carburanti. Il rapporto tra intuizione imprenditoriale, rischio e innovazione sarà invece al centro dell’intervista a Renzo Rosso, condotta da Alessandro Sallusti, direttore di Libero.

La manovra economica sarà poi messa a confronto con le esperienze concrete di quattro protagonisti del mondo aziendale: Walter Bertin, amministratore delegato di Labomar, Francesco De Bettin, presidente di DBA Group, Riccardo Donadon, fondatore e amministratore delegato di H-FARM, e Simone Romagna, amministratore delegato di Trasporti Romagna. Ricerca, infrastrutture, trasformazione digitale e logistica saranno i temi al centro del dialogo, condotto da Jole Saggese e Francesca Carollo, con l’analisi di Andrea Fontana, giornalista de Il Sole 24 Ore Radiocor.

Politica, territori e informazione

Il rapporto tra territori, sicurezza e nuovi equilibri politici sarà affrontato da Massimiliano Fedriga, Andrea Ostellari, Alessia Morani e Luca De Carolis, giornalista de Il Fatto Quotidiano. A condurre il confronto sarà Gaia Mombelli, giornalista di Sky TG24.

Il presidente del Veneto Alberto Stefani sarà invece intervistato da Paolo Del Debbio sul rapporto tra potere, consenso e responsabilità di governo.

L’informazione attraverserà anche gli appuntamenti conclusivi del sabato. Gianluigi Nuzzi intervisterà Paolo Del Debbio in occasione della presentazione del suo nuovo libro, Dio. Può dare senso alla vita un mistero incomprensibile?. In seguito, Federico Palmaroli, in arte Osho, dialogherà con Nuzzi a partire dal volume Awanagana. Cronaca surreale di un mondo reale, affrontando l’attualità attraverso la satira.

Domenica tra università, libertà e società

La seconda giornata allargherà il confronto ai temi della crescita e della coesione sociale. Il sindaco di Treviso Mario Conte dialogherà con Francesca Carollo sull’identità produttiva della città e sul ruolo del territorio nell’Italia che produce.

Con Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova, si parlerà invece di diritto allo studio, sostenibilità economica dell’università, finanziamento della ricerca, rapporti con le imprese e capacità di trattenere e attrarre talenti. Il confronto con Janina Landau sarà dedicato al capitale umano come elemento della crescita e della competitività del Paese.

La mattinata proseguirà con un incontro sulla violenza, il controllo e la libertà, a partire dal libro Non mi uccidi. Storia di una donna che ce l’ha fatta, scritto da Francesca Carollo e Moira Cucchi. Parteciperanno Massimo Borgnis, direttore di Chi, l’avvocato Laura Sgrò e Ario Gervasutti, vicedirettore esecutivo del Gruppo NEM.

A chiudere la manifestazione sarà il confronto tra Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, Roberto Parodi, Francesca Pascale, presidente dell’associazione I Colori della Libertà, e Francesca Carollo. Al centro dell’incontro ci saranno le ipocrisie, le libertà e le contraddizioni del nostro tempo, anche attraverso il nuovo libro di Cruciani, Libertà. Tutto Cruciani dalla A alla Z. L’alfabeto del politicamente scorretto.

Il filo conduttore della rassegna

Il tema della disinformazione e del rapporto tra racconto dei fatti e percezione della realtà farà da filo conduttore all’intero appuntamento. «Abbiamo scelto di chiudere il ciclo sulla disinformazione a Treviso: una città vivace, punto di riferimento per l’economia e cuore di un territorio produttivo che è un fiore all’occhiello del Paese», spiega Valentina Fontana.

La co-curatrice Francesca Carollo sottolinea invece il legame con il Veneto, una terra che considera un’espressione della capacità italiana di produrre, innovare e competere. Il sindaco Mario Conte evidenzia infine il valore del confronto tra ospiti istituzionali, giornalisti e protagonisti del mondo economico e culturale, indicando nella manifestazione un’occasione per stimolare il pensiero critico e interpretare i cambiamenti della società.

La rassegna si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione del Veneto, della Città di Treviso e di Confindustria Veneto Est.