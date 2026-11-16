Tesla investe in Germania: 3 miliardi e 2.000 assunzioni per costruire i robotaxi

Tesla ancora una volta va in controtendenza, questa volta rispetto alla crisi storica che sta attraversando il settore automobilistico tedesco. L’azienda di Elon Musk, infatti, ha annunciato che investirà altri tre miliardi in Germania per produrre un milione di robotaxi Cybercab all’anno nel suo stabilimento di Grünheide, che punta a diventare «il più avanzato tecnologicamente» del gruppo.

Nel suo unico impianto europeo, situato nella regione di Brandeburgo, Tesla costruirà un nuovo edificio destinato alla produzione e ad alcune strutture accessorie, tra cui un impianto per il trattamento delle acque reflue.

Il progetto nello stabilimento tedesco: due nuovi edifici e 2.000 assunzioni

«Soprattutto in un periodo di difficoltà economiche, è un segnale forte: la Germania è ancora oggi una sede attrattiva per i grandi investimenti industriali», ha dichiarato Dietmar Woidke, presidente socialdemocratico del Land.

I lavori dovrebbero iniziare nel 2027, mentre l’avvio della produzione è prevista per il 2029. Nell’ambito di questo progetto di espansione, Tesla assumerà centinaia di persone. Ma non è l’unico aspetto su cui l’azienda sta puntando.

Negli ultimi mesi, infatti, 2.000 nuovi dipendenti sono stati reclutati per raddoppiare la produzione di celle per batterie, che si sono andati ad aggiungere ai 12.600 già al lavoro nel sito tedesco.

Aperti gli ordini per i robotaxi negli Usa

L’annuncio è arrivato nello stesso giorno in cui Tesla ha iniziato ad invitare alcuni clienti privati negli Stati Uniti ad acquistare i Cybercab, il robotaxi elettrico progettato per viaggiare in completa autonomia senza volante e pedali. Il prezzo è di 29.990 dollari, più un abbonamento mensile dal costo di 299 dollari, senza il quale il veicolo non può funzionare. Inoltre, queste auto possono muoversi solo nelle aree operative supportate da Tesla, che nel tempo possono cambiare.

La crisi del settore automobilistico tedesco: Mercedes sospende gli investimenti in Germania

Quella di Tesla, però, è un’eccezione. Il settore automobilistico tedesco, infatti, sta attraversando una profonda crisi, con migliaia di esuberi e chiusure di stabilimenti. Da ultima, Mercedes-Benz ha annunciato la sospensione di tutti i nuovi investimenti in Germania e sta valutando la chiusura di due siti produttivi.

La decisione è stata annunciata giovedì 12 novembre dal consiglio di amministrazione dell’azienda, dopo mesi di trattative senza risultati con i rappresentanti dei lavoratori per ridurre i costi industriali.

Già a settembre, il responsabile della produzione Mercedes Michael Schiebe aveva avvertito i dipendenti che, senza un significativo abbattimento dei costi, sarebbe stato necessario chiudere uno stabilimento di assemblaggio delle automobili e uno dedicato alla produzione di componenti e motori. Al momento, però, non sono stati ancora indicati i siti interessati da questa potenziale misura.