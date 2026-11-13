Fincantieri aumenta le previsioni: crescono ordini e marginalità

Fincantieri accelera sulla redditività e migliora le previsioni per fine anno, nonostante una lieve flessione del fatturato. Nei primi nove mesi del 2026 il gruppo della cantieristica ha registrato ricavi per 6,605 miliardi di euro, in calo dell’1,8% rispetto ai 6,725 miliardi dello stesso periodo del 2025. L’Ebitda è invece salito del 10,9%, da 461 a 511 milioni, mentre il margine operativo lordo sui ricavi è passato dal 6,9% al 7,7%.

«La performance dei primi nove mesi del 2026 conferma l’accelerazione della profittabilità di Fincantieri, sostenuta da una domanda strutturale nei nostri mercati di riferimento e da fondamentali industriali e finanziari sempre più solidi», ha sottolineato l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero.

La contrazione del fatturato risente soprattutto del confronto con il 2025, quando la difesa aveva beneficiato dell’effetto straordinario di due unità destinate all’Indonesia, e della rimodulazione dei programmi della Marina statunitense.

Attività commerciali e la subacquea: tutti i numeri in verde

Le attività commerciali e la subacquea mantengono invece una traiettoria espansiva. Nello Shipbuilding, che comprende crociere e navi militari, i ricavi sono scesi del 6,7% a 4,556 miliardi, ma l’Ebitda è aumentato del 5,9% a 335 milioni. La marginalità del segmento ha raggiunto il 7,3%, contro il 6,5% di un anno prima. Nelle sole navi da crociera i ricavi sono cresciuti del 9,1% a 3,477 miliardi.

Il motore più dinamico resta l’Underwater, con ricavi in aumento del 37,6% a 531 milioni ed Ebitda in progresso del 40,1% a 93 milioni, con un margine del 17,6%. La crescita è organica, a parità di perimetro, ed è sostenuta anche dall’avanzamento del programma di sottomarini U212 Nfs. Positivi i risultati dell’Offshore e Navi speciali, con ricavi a 1,124 miliardi (+8%) ed Ebitda a 61 milioni. Sistemi, Componenti e Infrastrutture cresce nei ricavi dell’11,9% a 1,037 miliardi, ma vede il margine ridursi dal 7,4% al 6,7%.

Il cifra record delle richieste nel portafoglio ordini

La forza commerciale emerge soprattutto dal portafoglio ordini: la mole di richieste ha raggiunto il record di 44,7 miliardi, l’8,8% in più rispetto a fine 2025. Sommando 27,9 miliardi di soft backlog, che comprende opzioni e accordi non ancora efficaci, le richieste complessive raggiungono quota 72,6 miliardi, in crescita del 14,9%. «Il carico di lavoro complessivo raggiunge 72,6 miliardi di euro, quasi otto volte i ricavi dello scorso anno», ha osservato Folgiero. Il gruppo conta 90 navi in portafoglio, con consegne previste fino al 2036, estendibili al 2039 considerando un contratto ancora soggetto a finanziamento.

Gli ordini acquisiti nei nove mesi ammontano tuttavia a 9,7 miliardi, in diminuzione del 39,5% dai 16 miliardi dell’anno precedente. Il dato non comprende contratti già firmati per 12,3 miliardi ma non ancora efficaci al 30 settembre. Tra i programmi strategici spiccano due cacciatorpediniere Ddx per la Marina militare italiana, con un valore per Fincantieri di circa 1,8 miliardi, inclusi 800 milioni in opzione, e un contributo ai ricavi atteso dal 2027.

I miglioramenti della struttura finanziaria

Migliora anche la struttura finanziaria. La posizione finanziaria netta adjusted (rettificata) è negativa per 730 milioni, contro 1,311 miliardi a fine 2025. Il rapporto tra debito adjusted e margine operativo lordo degli ultimi dodici mesi scende da 1,9 a 1 volta. Il dato beneficia dell’aumento di capitale da circa 500 milioni completato a febbraio: senza quell’operazione, l’indebitamento netto adjusted sarebbe di 1,208 miliardi e il rapporto di leva di 1,7 volte.

Alla luce dei risultati, Fincantieri alza la guidance sull’Ebitda 2026 a 715-725 milioni, dai precedenti 700-710 milioni, e migliora la previsione sulla leva finanziaria. Confermati i ricavi attesi a 9,3-9,4 miliardi e l’utile netto tra 140 e 180 milioni. La sfida dei prossimi trimestri sarà convertire l’ampio portafoglio commerciale in ricavi, cassa e margini, mentre il gruppo prepara nuove acquisizioni nella subacquea. Il titolo ha chiuso in calo dell’1,53% a 11,92 euro.