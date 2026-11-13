Le vecchie cassette delle lettere trasportano utili, dividendi e soprattutto ambizioni tecnologiche. Nei primi nove mesi Poste Italiane ha realizzato un utile netto di 1,8 miliardi, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un record assoluto come l’amministratore delegato Matteo Del Frante non ha mancato di sottolineare.

Gli azionisti hanno un motivo in più per sorridere: il dividendo continuerà a crescere. Un regalo per pacco postale: i conti parlano da soli. I ricavi hanno raggiunto i 10,2 miliardi ( +5%). Il risultato operativo è salito a 2,7 miliardi, segnando +7%. A contribuire sono state tutte le principali aree di business, a conferma di una crescita che non dipende da un solo motore, ma da un gruppo sempre più articolato. «Dopo un primo semestre straordinario, sono lieto di annunciare un’altra performance record sia nel terzo trimestre sia nei primi nove mesi dell’anno, con i migliori risultati di sempre», ha dichiarato Del Fante.

Tutti i numeri che raccontano la nuova realtà di Poste italiane

Non un punto d’arrivo. L’amministratore delegato infatti ha confermato le stime, già riviste al rialzo, per l’intero 2026: 3,4 miliardi di risultato operativo e 2,3 miliardi di utile netto. La parte più interessante per gli azionisti arriva quando si passa dai bilanci al portafoglio. La politica di remunerazione resta generosa e la cedola continua a viaggiare verso l’alto. Il 25 novembre sarà distribuito un acconto sul dividendo di 0,43 euro per azione, il 7,5% in più rispetto allo scorso anno.

La distribuzione complessiva raggiungerà 686 milioni di euro, con un incremento del 32% su base annua. Un aumento che tiene conto anche del maggior numero di azioni in circolazione dopo il perfezionamento dell’offerta su Tim. Per gli azionisti, dunque, il messaggio è decisamente interessante. E non serve aspettare il portalettere. Dietro i numeri c’è una trasformazione che procede a passo spedito. Il gruppo continua infatti a rafforzare la presenza nel mondo del risparmio e della finanza. La raccolta netta ha raggiunto 4,5 miliardi dall’inizio dell’anno, mentre le attività finanziarie investite sono arrivate a quota 614 miliardi.

Numeri che raccontano una realtà ormai lontana dalla semplice immagine dell’azienda che consegna raccomandate e custodisce libretti postali. Poste Italiane vuole diventare protagonista dei servizi finanziari. In questa direzione va il progetto del polo finanziario che punta a concentrare in BancoPosta le società che operano nei pagamenti, nelle assicurazioni e nel risparmio gestito. Perché spedire pacchi non basta più: Poste vuole far viaggiare il denaro.

La grande partita di Tim: unire la rete fisica e quella digitale

La grande partita strategica si chiama Tim. Dopo la conclusione dell’offerta di acquisto, Poste è arrivata all’86,95% del gruppo telefonico. L’acquisizione è stata portata a termine, ma adesso arriva il compito più impegnativo: trasformare due aziende molto diverse in una macchina capace di produrre valore.

Il progetto è quello di unire gli sportelli sotto casa di Poste con le autostrade digitali di Tim. Un programma che, almeno sulla carta, promette di cambiare parecchie cose. «Stiamo integrando la capillarità senza eguali della rete fisica di Poste Italiane, la nostra base clienti e la nostra affidabile piattaforma con le infrastrutture di connettività e tecnologiche di Tim, per costruire la principale piattaforma di connessione italiana, potenziata dall’intelligenza artificiale», ha spiegato Del Fante. Non si tratta soltanto di una dichiarazione d’intenti.

Il lavoro è già partito e coinvolge circa 200 persone, organizzate in nove gruppi di lavoro congiunti e coordinati da una struttura dedicata. La posta in gioco è notevole: le sinergie attese, una volta che l’integrazione sarà a regime, ammontano ad almeno 700 milioni. La vecchia immagine di Poste, quella delle lettere, dei francobolli e dei libretti postali è sempre più scolorita. Il gruppo guidato da Del Fante vuole diventare una piattaforma integrata che si occupa di finanza, assicurazioni, pagamenti, connettività, servizi digitali e intelligenza artificiale.

E quando nella cassetta della posta arriva una cedola più pesante, il postino diventa un piccolo piacere.