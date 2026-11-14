Generali in partnership con Orcel, Unipol punta sulla rete di Mps-Bper

Generali archivia i primi nove mesi con un utile netto di quasi 3,7 miliardi (+12%), e un risultato operativo di 6,4 miliardi (+8,5%). Ma, accanto ai numeri, a catturare l’attenzione dei mercati è la partita con Unicredit sul fronte della distribuzione assicurativa. A far capire che le porte sono tutt’altro che chiuse è stato il direttore finanziario Cristiano Borean, che nella conference call con gli analisti ha manifestato un interesse esplicito per un eventuale accordo di bancassicurazione con il gruppo guidato da Andrea Orcel.

«Qualsiasi partnership con Unicredit, o con un altro istituto finanziario di pari standing e reputazione, sarebbe accolta positivamente», ha spiegato. Naturalmente bisognerà sedersi al tavolo e discutere di commissioni e condizioni economiche. Del resto, non si tratta di un interlocutore qualsiasi. Unicredit è il secondo azionista di Generali, con una partecipazione del 9%, alle spalle di Mediobanca, destinata a finire nell’orbita di Intesa. Un intreccio che rende l’eventuale intesa ancora più interessante, perché mette insieme capitale, distribuzione e strategie industriali.

I dati in crescita di Generali

I numeri danno ragione al management di Philippe Donnet. I premi lordi raggiungono 76,5 miliardi, in aumento del 4,5%, con una crescita sia nel Danni (+6,3%) sia nel Vita (+3,5%). Particolarmente robusta la raccolta netta Vita, arrivata a 11,7 miliardi (+13,6%). Ancora meglio le attività legate alla gestione del risparmio che mettono a segno una crescita operativa del 23,2%.

A sostenere il risultato contribuiscono sia l’Asset Management sia Banca Generali. Borean si spinge a prevedere il superamento degli obiettivi del piano strategico Lifetime Partner 27, che nel triennio punta fra l’altro a oltre 11 miliardi di flussi di cassa netti cumulati e 7 miliardi di dividendi.

Polizze e alleanze bancarie: la strategia di Unipol

Sul versante delle polizze e delle alleanze bancarie si muove anche Unipol, che sta costruendo una presenza sempre più rilevante nell’asse Bper-Mps. Il gruppo bolognese ha chiuso i nove mesi con un utile vicino a 1,4 miliardi (+12,6%) beneficiando anche della fortunata parentesi in SpaceX.

La compagnia ha infatti quasi completato il disinvestimento nella società di Elon Musk, realizzando una plusvalenza di circa 170 milioni: 150 milioni già bloccati e altri 20 ancora legati all’andamento del prezzo del titolo. Ma il vero dossier strategico resta quello bancario.

Unipol punta a salire a ridosso del 30% di Bper attraverso la conversione dei derivati in azioni, operazione che sarà completata prima dell’assemblea dell’aprile prossimo. Guarda soprattutto alle filiali di Mps che acquisterà da Intesa Sanpaolo dopo l’Opas sul Monte, con l’obiettivo di trasferirle successivamente a Bper.

Una mossa che consentirebbe alla compagnia di portare la partecipazione nella banca al 40%. L’amministratore delegato Matteo Laterza frena però sulle valutazioni e sui tempi: l’integrazione potrà essere impostata soltanto una volta acquisita la proprietà dell’intero perimetro di Mps. La prospettiva indicata è quella del 2028. Nel frattempo, Laterza si dice fiducioso sul raggiungimento degli obiettivi del piano 2026, nonostante le catastrofi naturali, e quantifica in 80-90 milioni l’impatto negativo che i maggiori prelievi fiscali previsti dalla manovra 2027 avranno sui conti della compagnia.

Il finanziamento di Intesa a Coop Alleanza 3.0

A chiudere il quadro della giornata finanziaria c’è Intesa Sanpaolo, che mette sul tavolo 29 milioni per accompagnare Coop Alleanza 3.0 nella sfida del cambiamento climatico. Il finanziamento servirà a sostenere interventi di efficientamento energetico, digitalizzazione e riqualificazione degli immobili della cooperativa. L’operazione rinsalda ancora i legami con Unipol considerando che Coop Alleanza è il primo azionista della compagnia d’assicurazione.