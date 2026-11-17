Wall Street potrebbe assistere giovedì al più grande collocamento azionario della storia. Protagonista Anthropic, la società che ha inventato Claude, una delle piattaforme più agguerrite dell’Intelligenza artificiale. L’operazione potrebbe raccogliere fino a 64,4 miliardi di dollari (più del doppio del precedente record di Aramco del 2019) e spingere la valutazione del gruppo a quota 1.400 miliardi.

Ma questa volta, oltre a stabilire un primato, la Borsa dovrà rispondere a una domanda assai più impegnativa: quanto vale davvero l’Intelligenza artificiale? E, soprattutto, quanto il mercato è disposto ancora a scommetterci dopo i segnali di nervosismo del tech e i problemi di Nvidia?

L’appuntamento ha dunque il sapore di un referendum. Non soltanto su Anthropic, fondata nel 2021 da Dario Amodei e Daniela Amodei, ma sull’intera Intelligenza artificiale. Finora il mercato ha finanziato senza troppi problemi una corsa agli investimenti che sembrava non conoscere limiti. Adesso comincia a chiedere qualche conto. Giovedì potrebbe arrivare la risposta. I numeri sono da capogiro. Anthropic intende collocare 825 milioni di azioni a un prezzo compreso fra 70 e 78 dollari. Se la forchetta dovesse essere confermata al livello massimo, la valutazione arriverebbe a circa 1.400 miliardi di dollari.

I colossi tech pronti a investire 26 miliardi

La fame di tech, almeno per ora, è ancora robusta. Le prime indicazioni parlano di un interesse degli investitori istituzionali persino superiore a quello registrato nelle fasi iniziali del collocamento di SpaceX. Ma la vera sorpresa arriva dal parterre dei finanziatori. Accanto all’offerta pubblica, infatti, è previsto un collocamento privato da 26 miliardi di dollari sottoscritto da sette colossi tecnologici. Google e Nvidia metteranno sul piatto 10 miliardi ciascuna, Amd 2,5 miliardi. Microsoft, Broadcom e Micron contribuiranno con 1 miliardo a testa. Tsmc parteciperà con altri 500 milioni. Sommando le due operazioni, la raccolta lorda potrebbe superare i 90 miliardi. Una cifra che, più che un aumento di capitale, somiglia a una manovra finanziaria di dimensioni planetarie.

Ricavi in crescita e perdite miliardarie

I conti di Anthropic raccontano una crescita impressionante. Nei primi nove mesi i ricavi hanno raggiunto 33,2 miliardi di dollari, contro i 2,5 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. A fine ottobre il fatturato annualizzato aveva toccato circa 81 miliardi. Anche le perdite operative si sono ridotte sensibilmente, passando da 5,2 a 1,3 miliardi. Fin qui, una storia di successo. Peccato che la perdita netta abbia raggiunto 104 miliardi. Un dettaglio che rischia di rovinare la festa.

Gli impegni per le infrastrutture e la concorrenza

Il problema vero, però, sta negli investimenti futuri. Nel prospetto depositato alla Sec, Anthropic dichiara impegni contrattuali per circa 901 miliardi di dollari destinati alla capacità di calcolo e alle infrastrutture, con scadenze che arrivano fino al 2045. Di questi, 70,7 miliardi sono previsti già nei dodici mesi successivi al settembre 2026. C’è poi la concorrenza, tutt’altro che accomodante. OpenAI e Google non hanno alcuna intenzione di lasciare campo libero. La pressione sui prezzi potrebbe comprimere i margini proprio mentre le spese continuano a salire. Il rischio è che la crescita dei ricavi non riesca a tenere il passo con quella degli investimenti. Una corsa nella quale tutti vogliono arrivare primi, ma nessuno ha ancora dimostrato con certezza quanto sia grande il premio finale.