L’Italia è un Paese davvero strano, almeno per le questioni che riguardano il cielo e lo spazio. Quasi 60 anni fa rinunciammo a entrare nel consorzio Airbus; negli anni Novanta ci siamo fatti colonizzare dalle low cost quando eravamo un riferimento mondiale per il trasporto aereo; abbiamo insegnato ai brasiliani a costruire aeroplani e oggi loro hanno un colosso come Embraer mentre noi abbiamo rifilato Piaggio Aerospace ai turchi.

La storia si ripete. Ieri la finlandese Iceye ha comunicato di voler acquistare Avio, azienda gioiello che produce il lanciatore di satelliti Vega, un razzo specializzato per piccoli-medi carichi che compete in una nicchia nella quale se la gioca con il colosso Ariane, per il quale realizza comunque elementi fondamentali come razzi a propellente solido, costituendo uno dei fornitori più importanti.

L’offerta dell’azienda finlandese

Iceye, fondata dodici anni fa a Espoo, cittadina a Ovest di Helsinki, Finlandia, fa satelliti per l’esplorazione della Terra con a bordo radar dell’ultima generazione, ha un mercato in crescita da fare paura agli americani e un consiglio di amministrazione capace di vedere lontano che ha comandato alla società controllata Iris 2 di lanciare l’offerta (in contanti) per rilevare tutte le azioni ordinarie di Avio, a 41 euro l’una.

Ne deriva un valore che include il premio del 21,3% rispetto al prezzo di chiusura di Avio del 16 novembre e del 29,6% sul prezzo medio ponderato per i volumi dell’ultimo mese. Facendo due conti significa che, almeno secondo i finlandesi, Avio vale oltre due miliardi di euro. Ieri il titolo ha guadagnato circa il 15%, chiudendo a 39,18 euro.

Il fondatore di Iceye: «Avio è il fondamento del programma di lanci europei, è la migliore»

Iceye può permettersi una tale operazione a fronte del fatto che gestisce una delle costellazioni satellitari più moderne che ci siano attorno al globo, unità dotate di tecnologie in grado di vedere anche sotto le nuvole per 24 ore al giorno. Quanto viene osservato sono dati che vengono inviati e fatturati a enti civili e militari, governi e a ogni organizzazione che richieda una visione privilegiata su una certa zona della Terra o sul suo stato in termini di risorse, situazione e clima.

A capo dei dirigenti di Iceye c’è il ceo Rafał Modrzewski, uno dei fondatori, il quale a proposito di Avio non ha dubbi: «Avio è un’azienda fenomenale, con un team capace e un patrimonio tecnologico enorme. È il fondamento del programma di lanci europeo (…) potremo fare cose importanti con l’Italia. Per noi Avio è la migliore».

I due motivi dietro all’offerta di Iceye

Dietro questa offerta ci sono almeno due verità ineluttabili. La prima: Stati Uniti, Cina e di conseguenza Russia, India, Giappone e Pakistan stanno accelerando le capacità di lancio con il presidente Trump che ha dichiarato di voler arrivare a 1.000 lanci all’anno entro la fine del decennio per soddisfare la richiesta di servizi fornibili dallo spazio.

La seconda: le guerre in corso e la situazione geopolitica sono tali da dimostrare senza più alcun dubbio quale fosse, da almeno un decennio, la priorità di sviluppare tecnologie innovative sul territorio europeo, ovvero l’importanza della sovranità tecnologica come antidoto alla dipendenza dagli Usa. Proprio loro che, dopo il ritiro dal servizio dello Space shuttle, per quasi un decennio dovettero farsi aiutare dai russi per andare in orbita, insomma prima della comparsa di SpaceX.

Stando ai finlandesi di Iceye, l’Europa dovrebbe darsi una mossa perdendo la sua storica inerzia per diventare più competitiva, cominciando dallo sviluppare una sua «sovranità tecnologica». L’idea di Iceye è diventare autonoma per i lanci, in modo da ridurre la dipendenza da altre realtà e offrire ai propri clienti un controllo totale sulle missioni, nel contempo offrendo ad Avio una programmazione a lungo periodo di quanto potrà realizzare, ovvero una continuità di commesse oltre a quelle derivanti da altri programmi in essere e futuri. Dunque una crescita parallela delle due società.

I risultati del settore aerospaziale italiano

Innanzi a una simile proposta viene spontaneo chiedere garanzie sulle attività attuali di Avio, e su questo Modrzewski chiarisce al Corriere: «Sappiamo quanto Avio conti per il sistema italiano, nella difesa e nell’economia. Il piano è mantenere tutto e farlo crescere, investendo oltre 1 miliardo di euro nell’attuale perimetro e abbiamo informato il governo italiano sulle nostre intenzioni».

Intanto, il cda di Avio sta valutando l’Opa assistito dalle società di consulenza Chiomenti e Jefferies. Una considerazione: siamo il Paese che conta quasi 3000 aziende operanti nel settore aerospaziale; siamo stati la quinta nazione al mondo a mandare un satellite nello spazio, il «San Marco 1» lanciato il 15 dicembre 1964, quindi dopo Usa, Urss, Regno Unito e Canada.

Il nostro comparto aerospaziale ha raggiunto oggi un fatturato complessivo che supera i 21,4 miliardi di euro (dati Confindustria, Aiad e Cluster tecnologico nazionale aerospazio). La questione da risolvere è se andare avanti da soli o se dare Avio in sposa ai finlandesi, magari applicando la clausola Golden power per mantenerne un minimo di controllo, soprattutto considerando il suo valore strategico.