L’Intelligenza artificiale ridisegna le strategie delle imprese, le filiere produttive e i mercati dei capitali. Per coglierne il potenziale non basta sperimentare: occorre integrarla nei processi, sostenere gli investimenti e valorizzare le competenze. È il messaggio di Mauro Micillo, capo della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, alla settima edizione dell’International conference on Artificial Intelligence in Finance, organizzata a Milano dall’Association for computing machinery.

La diffusione dell’IA accelera. Citando l’AI 2026 Index Report, Micillo ha ricordato che l’adozione da parte delle aziende è salita dal 55% all’88% in due anni. Gli investimenti nelle infrastrutture dedicate potrebbero inoltre superare i 2.000 miliardi di dollari entro il 2030, con effetti su produttività e competitività.

Dalla sperimentazione all’impiego su larga scala

Il nodo è il passaggio dalla sperimentazione all’impiego su larga scala. «Ciò che conterà sarà la capacità di tradurre l’IA in valore aziendale concreto, individuando le applicazioni che possono generare il maggiore impatto e integrandole nei processi», ha affermato Micillo. Le imprese devono superare i progetti pilota isolati per portare la tecnologia nelle attività quotidiane e nei meccanismi di creazione del valore.

Per il Corporate & Investment Banking la trasformazione interessa sia l’organizzazione interna sia il sostegno ai clienti. La Divisione Imi Cib intende continuare a supportare investimenti in infrastrutture digitali ed energetiche, anche con la finanza strutturata, al fianco di investitori internazionali o mediante finanziamenti pubblico-privati.

La trasformazione tecnologica non elimina il fattore umano

L’IA potrà migliorare l’efficienza, la qualità dei servizi e la risposta alle esigenze della clientela. La tecnologia, però, non elimina il fattore umano. «Il Corporate & Investment Banking rimane fondamentalmente un’attività basata sulle relazioni, nella quale giudizio, fiducia e consulenza strategica rappresentano gli elementi distintivi», ha sottolineato Micillo. L’IA, nella sua visione, deve rafforzare queste capacità e liberare tempo per le attività a maggiore valore aggiunto.

In quest’ottica la Divisione Imi Cib ha costituito un AI Core Team che riunisce professionalità di diverse aree di business, per accelerare l’adozione delle soluzioni più rilevanti. La differenza competitiva dipenderà dalla capacità di integrare IA, talenti e pensiero critico nelle strategie di crescita.