Anthropic, fondata nel 2021 da ex ricercatori di OpenAI, è sbarcata a Wall Street con tutta la sua potenza. Dopo una fase di registrazione riservata (filing S-1 alla Sec, la Consob americana) nel giugno 2026, in ottobre la società ha scaldato i motori per la quotazione.

Le prime previsioni indicavano la vendita di 825 milioni di azioni a 70-78 dollari l’una (quindi una raccolta di circa 57 miliardi di dollari, valutando l’azienda attorno a 1.400 miliardi). Tuttavia, la domanda degli investitori si è rivelata superiore alle attese. Nell’offerta definitiva Anthropic ha aumentato il numero di azioni a 980 milioni e fissato il prezzo di collocamento a 83 biglietti verdi, trasformando l’operazione nella più grande quotazione della storia e portando la valutazione del gruppo a circa 1.500 miliardi. Come se non bastasse, la società ha già in pista un’opzione (overallotment) per vendere altre 147 milioni di azioni.

Un’Ipo da oltre 100 miliardi

Anthropic è dunque sbarcata sulla Borsa americana, sul Nasdaq, con il simbolo ANT. L’Ipo ha interessato 22 banche (lead underwriters Goldman Sachs e Morgan Stanley) e include anche un’offerta privata da 26 miliardi a favore di investitori istituzionali (tra cui Amd, Broadcom, Google, Microsoft, Nvidia). Complessivamente il collocamento ha raggiunto circa i 107 miliardi (incluse le azioni pubbliche e private), superando la precedente Ipo record di SpaceX.

Il cuore del business di Anthropic è Claude, una famiglia di modelli linguistici di AI di grandi dimensioni per applicazioni commerciali. Il prospetto d’offerta indica una crescita esplosiva dei ricavi: nel secondo trimestre 2026 i ricavi sono stati pari a circa 16,3 miliardi (un +1.368% rispetto allo stesso trimestre 2025). Anche la base clienti è cresciuta: a fine settembre 2026 si contavano 11.900 clienti con almeno 100.000 dollari di fatturato annuo (contro 1.500 a fine 2025).

La corsa ai data center e le perdite

Nonostante la crescita dei ricavi, l’azienda ha riportato perdite enormi a causa delle spese in ricerca e sviluppo e infrastruttura. Nel solo primo semestre 2026 Anthropic ha speso quasi 9 miliardi in potenza di calcolo e infrastrutture, quadruplicando la cifra dell’anno precedente, e altri 5 miliardi nel terzo trimestre. Il terzo trimestre 2026 ha quindi visto 16,96 miliardi di ricavi (in crescita del 47% sul trimestre precedente), ma con 567 milioni di perdita operativa (rispetto ai 974 milioni di utile operativo nel trimestre precedente) e una perdita netta di 23,3 miliardi (dai 66,3 del trimestre precedente).

Il prospetto di quotazione evidenzia inoltre impegni di spesa colossali nel lungo termine: contratti già firmati per quasi 900 miliardi di infrastrutture di calcolo (con partner come Amazon e Google). A fine settembre 2026 la società aveva circa 95 miliardi di cassa equivalenti, altri 36 in investimenti a breve termine e 6,2 di debiti finanziari. L’Ipo (e il collocamento privato da 26 miliardi) serve dunque a rifinanziare pesanti investimenti in ricerca e spesa per i data center.

Tra gli investitori principali figurano i colossi tecnologici. Alphabet (Google) e Amazon detengono ciascuna quote rilevanti (circa il 10-11% del capitale post-Ipo) e forniscono importanti infrastrutture cloud per i servizi di Anthropic. Altri azionisti storici includono Salesforce (investitore iniziale), investitori istituzionali come BlackRock, Fidelity, Coatue e operatori di infrastrutture come Microsoft e Nvidia (parte della collocazione privata).

La sfida con OpenAI e i rivali

Del resto, al tavolo dell’AI sono in molti a banchettare e a costi elevatissimi. OpenAI (guidata da Microsoft) resta il principale rivale di Anthropic: già oggi il nuovo modello GPT-6 Astra di OpenAI copre circa il 13% della spesa AI enterprise (contro l’8% di Claude Fable). Anche Google (modello Gemini), Meta, Amazon (Bedrock) e startup come xAI o Zhipu AI (Cina) spingono i loro modelli. Anthropic è finora l’unica «frontier AI lab» quotata al pubblico, ma mantenere il vantaggio tecnologico in un panorama così affollato rimane una sfida chiave.

Il co-fondatore e ceo Dario Amodei ha scandito il posizionamento di Anthropic in questa fase. Alla cerimonia di apertura del Nasdaq, Amodei ha dichiarato che l’obiettivo dell’azienda è «migliorare l’intera industria, indipendentemente dal fatto che Anthropic vinca o perda». Ha inoltre sottolineato l’importanza della sicurezza: «C’è ancora molto lavoro da fare, e il compito più difficile riguarda la sicurezza», ha affermato, assicurando che i sistemi IA «rimarranno sotto controllo umano».

L’Ipo di Anthropic arriva in un contesto di forte scrutinio sul settore AI. Nel primo semestre 2026 la società ha registrato una perdita netta di 80,7 miliardi, in gran parte dovuta a componenti straordinarie (obbligazioni convertibili). Ciò, insieme all’incertezza su ritorni e regolamentazioni future (come i limiti ambientali sui data center), ha reso gli investitori cauti. D’altronde, dopo il debutto di ieri (il titolo ha aperto a 111,50, +34% dall’Ipo) molti analisti ricordano che oltre metà delle Ipo più grandi hanno ceduto oltre il 50% entro il primo anno. Alle 19.30 ora italiana, il titolo della società viaggiava poco sotto i 97 dollari, in crescita del 17% circa.