Debutto record al Nasdaq per Anthropic, azienda di intelligenza artificiale sviluppatrice del chatbot Claude. La società ha fissato il prezzo della sua Ipo (offerta pubblica iniziale) a 83 dollari ad azione, superiore alle attese, vendendone 980 milioni e raccogliendo 81.3 miliardi di dollari, battendo SpaceX che a giugno si era fermata a 75 miliardi.

Contando anche un allocamento privato di 26 miliardi di dollari concordato con un gruppo di big tech, tra le quali figurano Google, Microsoft, Nvidia e Advanced Micro Devices, l’operazione raggiunge complessivamente i 107.3 miliardi di dollari.

Le incertezze sul settore dell’IA e lo scandalo Nvidia

L’azienda di San Francisco è quindi valutata complessivamente a 1.500 miliardi di dollari, ma questo successo iniziale non nasconde le incertezze derivanti sia dal contesto economico, con tassi di interesse in rialzo e, di conseguenza, investimenti tech più costosi, sia dalla vittoria dei democratici alle elezioni di midterm, dovuta in parte anche alla profonda contrarietà dei cittadini statunitensi ai data center dell’IA.

A questo, si aggiunge anche lo scandalo che ha travolto Nvidia, il maggior produttore di chip al mondo, e il suo ormai ex amministratore delegato Jensen Huang, che si è dimesso dopo la scoperta della sua relazione extraconiugale con una presunta spia cinese. Al timore di una bolla dell’IA sempre più vicina all’esplosione, dunque, si sono aggiunte anche altre pressioni su un settore dove la posta in gioco è molto alta.

L’ottimismo di Amodei: «Possiamo creare un’era di miracoli»

Nonostante ciò, il ceo di Anthropic Dario Amodei si è dimostrato ottimista. «Credo che, se facciamo le cose per bene, possiamo creare un’era di miracoli in cui l’umanità sarà in grado di risolvere problemi che ci hanno colpito per millenni», ha dichiarato. «Dobbiamo assicurarci di affrontare con la massima attenzione tutti i rischi, tutti i possibili problemi legati a questa tecnologia, mentre ne apportiamo i benefici e manteniamo al contempo un modello di business redditizio».

Un tono decisamente diverso rispetto a quello di Sam Altman, co-fondatore di OpenAI, secondo cui le dimissioni di Huang hanno creato un vuoto nell’industria tale per cui senza di lui «è difficile immaginare la rivoluzione IA».

I miliardi bruciati dalle aziende di intelligenza artificiale

E proprio Anthropic e OpenAI stanno guidando una parte sproporzionata dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, bruciando somme di denaro senza precedenti. L’azienda di Claude ha impegni di spesa in sospeso per oltre 900 miliardi di dollari e un impegno a spenderne almeno 110 miliardi con Amazon nell’arco di un decennio, più altri 400 miliardi con altre aziende per la capacità cloud.

La società guidata da Amodei ha inoltre assunto impegni per altri 300 miliardi con partner nel settore dei data center e dei chip, e ha intenzione di spenderne altri 125-150 miliardi per i dispositivi di Google, sebbene le consegne inizieranno non prima del 2028. «Le cifre sono semplicemente sbalorditive», ha dichiarato Joe Fath, socio della società di venture capital Eclipse ed ex gestore di portafoglio presso T. Rowe Price. «È difficile rendersene conto».

Nei primi nove mesi del 2026, Anthropic ha registrato una perdita netta di 104 miliardi di dollari. L’Ipo potrebbe generare oltre 90 miliardi di proventi, che si aggiungerebbero ai 132 miliardi di liquidità già a disposizione della società. L’azienda di Claude sta anche effettuando investimenti per non restare a corto di risorse in futuro, ma rimane il problema della quantità di denaro per ora finita in un vero e proprio buco nero.