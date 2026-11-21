La festa è durata poco. Dopo il debutto stellare a Wall Street, con un balzo del 17% nella prima seduta e una valutazione da capogiro, Anthropic scopre che anche le regine dell’intelligenza artificiale possono inciampare. Il titolo, dopo aver toccato quota 111,5 dollari, ha imboccato la strada in discesa, arrivando a perdere oltre il 12% negli scambi di ieri. Così la quotazione è tornata in area 83 dollari, proprio il prezzo fissato per il collocamento. Una brusca frenata dopo una partenza da Formula Uno. Una retromarcia che ridimensiona gli entusiasmi senza cancellare la portata di una delle più imponenti operazioni finanziarie mai viste nel settore. Il valore di Anthropic resta di 1.400 miliardi di dollari. Il Pil dell’Italia, tanto per capire, è di circa 2.600 miliardi.

Amodei arriva in Puglia: vacanza o interesse fiscale?

Ma mentre il titolo soffre a Wall Street, il fondatore Dario Amodei sembra aver messo gli occhi su un’altra terra promessa: l’Italia. Il patron di Anthropic è sbarcato ieri a Brindisi a bordo di un Gulfstream G650ER. Un jet dal costo di 66 milioni di dollari prima che la produzione cessasse lo scorso anno. Una visita avvolta nel mistero, documentata dall’emittente pugliese Antenna Sud. Vacanza in un resort del Salento oppure qualcosa di più? Una specie di ritorno a casa anche se di riflesso. Dario e la sorella Daniela (insieme hanno fondato Anthropic) sono cittadini americani. Il padre Riccardo invece è nato a Massa.

Il regime agevolato per i grandi patrimoni stranieri

Secondo le indiscrezioni riportate da Milano Finanza, dietro la trasferta potrebbe esserci anche un obiettivo fiscale: valutare il trasferimento per sfruttare il regime agevolato riservato ai grandi patrimoni stranieri che si spostano in Italia. Il meccanismo consente di pagare un’imposta sostitutiva forfettaria di 300.000 euro sui redditi prodotti all’estero. Una sorta di abbonamento fiscale per miliardari, che può trasformarsi in un affare straordinario per il Paese. Amodei, dopo la quotazione, ha visto la propria ricchezza aumentare di circa 18 miliardi. Ha ottenuto anche l’applauso di Trump, con il quale in passato non sono mancate le sciabolate. «Ho molto rispetto per Dario Amodei», ha dichiarato il presidente.

La paura travolge le Borse: bruciati miliardi di capitalizzazione

Sui mercati, la paura ha fatto una strage. L’Europa ha bruciato oltre 370 miliardi di euro di capitalizzazione. Francoforte ha lasciato sul terreno il 2,6%, Parigi l’1,89%, Madrid l’1,69% e Londra l’1,02%. Milano ha perso il 2,48% portando al 6% il calo settimanale. A Wall Street il conto è ancora più salato: Trump ha parlato di 4.000 miliardi di dollari attribuendo il terremoto alla vittoria dei democratici alle elezioni di midterm. Inoltre si è augurato che Jensen Huang chieda scusa e possa tornare alla guida di Nvidia, chiudendo una parentesi oscura per la società e per il mercato. Una spiegazione che il presidente americano ha servito agli investitori, ma non sufficiente a raccontare tutta la storia.

Anthropic ridisegna gli equilibri del mercato tecnologico

Perché dietro la grande fuga dal tech c’è anche un fenomeno meno appariscente, ma decisivo: l’arrivo di Anthropic sul mercato. Per fare spazio alla nuova regina dell’intelligenza artificiale, molti gestori hanno alleggerito le posizioni su altri titoli tecnologici. Così hanno trovato la liquidità da destinare alla maxi-quotazione. Una gigantesca operazione di trasloco finanziario, diventata una valanga di vendite sui protagonisti storici della rivoluzione digitale. Non è un caso che il Nasdaq a metà della seduta di ieri mostri un calo del 3,8% che si aggiunge al 2,5% del giorno precedente. Il falò delle quotazioni è costato alle Magnifiche sette oltre 3.500 miliardi di dollari di capitalizzazione tra il 6 ottobre e il 19 novembre.

La bolla dell’intelligenza artificiale non c’è: i dubbi degli investitori

Eppure, decretare la morte dell’intelligenza artificiale sarebbe frettoloso. La bolla dell’IA non c’è, o quantomeno non ci sono ancora elementi sufficienti per dichiararlo. Quello a cui stiamo assistendo potrebbe essere piuttosto un violento riassetto degli equilibri di Borsa, con gli investitori impegnati a ridisegnare le proprie strategie e a distinguere chi costruisce valore da chi cavalca soltanto l’onda dell’entusiasmo. Certo, i segnali di nervosismo non mancano: pesano i dubbi sulla redditività degli investimenti nei data center, il rischio che l’IA cannibalizzi il software tradizionale e le incognite regolatorie americane. La rivoluzione, insomma, non è finita. Ha semplicemente cambiato ritmo. E mentre Wall Street cerca di capire chi resterà in piedi dopo la tempesta, Anthropic deve dimostrare che la sua valutazione stellare non è soltanto il frutto di un’asta miliardaria.