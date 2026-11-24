Si apre oggi la partita decisiva per il futuro del Monte dei Paschi di Siena. Alle 8.30 prende preso il via l’offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni Mps: un’operazione da circa 34,5 miliardi che può ridisegnare il sistema bancario e gli equilibri economici e occupazionali di Siena. Gli azionisti potranno aderire fino alle 17.30 del 22 gennaio 2027. E il pagamento è previsto il 29 gennaio, salvo proroghe e condizioni.

Per ogni azione del Monte, Intesa mette sul piatto 1,25 euro in contanti e 1,664 azioni di nuova emissione. Il concambio è stato ritoccato da 1,6 per neutralizzare lo stacco dell’acconto sul dividendo di Intesa del 23 novembre. Il valore effettivo dipenderà dalla quotazione di Intesa. Ca’ de’ Sass punta al controllo di Rocca Salimbeni e a un’integrazione che coinvolgerebbe anche Mediobanca, oltre alla riorganizzazione di attività e sportelli.

Il via libera del cda e le riserve di Mps

Il via alle adesioni arriva dopo il giudizio del cda di Mps, riunito venerdì scorso. Il board ha considerato il corrispettivo «congruo da un punto di vista finanziario», sulla scorta dei pareri dei consulenti. Ma ha anche avvertito che l’offerta non riflette pienamente il potenziale di crescita del Monte, rafforzato dall’acquisizione di Mediobanca. La discussione interna è stata segnata anche dalle dimissioni di Corrado Passera, uscito dal consiglio manifestando «profondo dissenso».

Sul mercato, intanto, le valutazioni degli analisti mostrano sfumature diverse. Luigi Tramontana, di Kepler Cheuvreux, conferma il giudizio «hold» (mantenere) e il prezzo obiettivo di 12,20 euro. Pur ricordando le riserve di Rocca Salimbeni sul valore riconosciuto a Mps, Kepler ritiene probabile il successo dell’Opas. Per la banca senese stima ricavi di 7,98 miliardi nel 2026, 8,34 nel 2027 e 8,70 nel 2028, con utili netti attribuibili ai soci rispettivamente di 2,16, 2,58 e 2,94 miliardi.

Gli analisti vedono probabile il successo dell’operazione

Più favorevole Andrea Lisi di Equita, che ribadisce il giudizio «buy» (comprare) e il target price di 12,40 euro. Per la società di analisi, l’offerta presenta «diversi elementi di valore» finanziario e industriale. Il prezzo corrisponde a 11,7 volte gli utili attesi nel 2027, contro una media settoriale sotto le 10 volte, e implica un premio valutativo del 16% su Intesa. Equita sottolinea che il mancato perfezionamento dell’operazione potrebbe esporre Mps a un ribasso in Borsa, proprio perché nelle quotazioni sono già incorporate aspettative elevate.

Agli aderenti andrebbero complessivamente 3,8 miliardi in contanti, mentre gli attuali soci Mps conserverebbero il 22,6% del gruppo combinato. Secondo le stime richiamate da Equita, la nuova realtà avrebbe un rendimento sul patrimonio tangibile (Rote) superiore al 20%, un Cet1 — l’indicatore che misura la solidità patrimoniale di una banca — oltre il 14% dopo le cessioni previste e un rapporto netto fra crediti deteriorati e impieghi dell’1,1%. La società giudica raggiungibili le sinergie lorde da 2,9 miliardi annui indicate da Intesa, citando l’esperienza Ubi, quando le sinergie passarono nelle previsioni da circa 700 milioni a oltre un miliardo.

Equita segnala, invece, i limiti del piano autonomo del Monte: la distribuzione integrale dell’utile in contanti e il mantenimento di un Cet1 sopra il 15,5% dipendono anche dall’utilizzo delle attività fiscali differite, un sostegno al capitale non strutturale. E non vede oggi un’alternativa concreta capace di offrire condizioni economiche paragonabili. Le sue previsioni indicano proventi operativi per 8,08 miliardi nel 2026 e 8,65 nel 2027, con utili netti di 2,14 e 2,90 miliardi.

Il futuro di Mps e il ruolo di Siena

Se gli analisti guardano ai multipli, a Siena il confronto riguarda il futuro della banca nel territorio. Il cda chiede maggiore chiarezza su funzioni direzionali, impiego e risorse promesse alla città; istituzioni locali e sindacati sollecitano impegni verificabili. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, propone di rafforzare il patrimonio della Fondazione Mps per portarne le erogazioni annue dagli attuali 10 milioni a 30-40 milioni, ipotizzando anche l’acquisto di una parte delle azioni ancora in mano al Tesoro. Non è un accordo, ma una proposta politica.

Domani la Deputazione generale della Fondazione tornerà a esaminare l’offerta, dopo il rinvio deciso per acquisire il parere del cda. Marchio, occupazione e mantenimento delle funzioni strategiche sono i nodi aperti.

Il titolo Intesa ieri ha chiuso le contrattazioni a 5,84 euro, in salita del 2,76%. Quello di Mps ha guadagnato il 2,3%, attestandosi a 11,03 euro.