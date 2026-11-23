Quando si parla di Intelligenza artificiale normalmente si pensa al software, alla chat che ti risolve il problema di matematica e alle applicazioni sui telefoni. Ma dietro ad ogni risposta di un chatbot ci sono terreni, edifici, cavi, impianti di raffreddamento, processori e soprattutto elettricità, in quantità che stanno cambiando il mercato dell’energia e il modo in cui questa industria si finanzia.

Nel 2026 Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta, i colossi del settore, spenderanno insieme circa 725 miliardi di dollari in investimenti, quasi il doppio del 2025, mentre per il 2027 le stime superano i 1.000 miliardi. Secondo alcune analisi circa tre quarti di questa somma vanno in infrastruttura fisica, e Microsoft ha attribuito circa 25 miliardi della propria spesa al solo rincaro dei componenti. Lo confermano i conti presentati da Nvidia il 17 novembre (i primi senza Jensen Huang), con 107,6 miliardi di ricavi trimestrali arrivati dai clienti data center su un totale di 115,8.

I costi di rame ed elettricità schizzano alle stelle: il prezzo della rivoluzione IA

Per far funzionare tutta questa infrastruttura serve sempre più elettricità. I data center consumavano nel 2024 circa 415 TWh, l’1,5% dell’elettricità mondiale, e arriveranno a 945 TWh nel 2030, con gli Usa a fare quasi metà della crescita. Il campus (così si chiamano i capannoni tecnologici) che Meta sta costruendo in Louisiana consumerà più del doppio dell’elettricità della città di New Orleans.

Una crescita così ripida si scontra con un sistema elettrico che cresce assai più lentamente. Una turbina a gas ordinata oggi arriverà intorno al 2031, mentre per un grande trasformatore servono oltre due anni di attesa. Non parliamo poi di quanto tempo serve per realizzare un tratto di rete elettrica, cioè dai tre ai cinque anni. Il rame, indispensabile per reti e impianti, a settembre ha toccato il record storico di 14.527 dollari la tonnellata, prima di retrocedere attorno a 12.500 nei giorni scorsi proprio sui timori di una eccessiva regolamentazione sui data center negli Usa.

Il problema dei costi dell’energia per i data center è diventato un tema politico negli Stati Uniti, dove nella rete Pjm, che serve tredici Stati della costa atlantica e del Midwest americano, l’autorità di vigilanza ha calcolato che 6,3 dei 16,4 miliardi di dollari dell’ultima asta per garantire capacità elettrica sono imputabili ai data center. Costi che finiranno nelle bollette delle famiglie.

La scarsità di elettricità e di infrastrutture di rete decide anche dove sorgeranno i nuovi impianti. Nei poli storici europei del settore, come Francoforte o Dublino, l’attesa per un allacciamento alla rete arriva a 7-10 anni, contro i 18-24 mesi necessari a costruire un data center. In Italia Terna ha ricevuto richieste di connessione per oltre 100 GW, 1,7 volte il picco di domanda nazionale, ma stima che entro il 2030 ne vedranno la luce solo 1,5-2 GW, quasi metà in Lombardia.

I miliardi bruciati dalle aziende di intelligenza artificiale

A rendere tutto più delicato è il modo in cui la corsa viene finanziata, considerato che i grandi gruppi tecnologici firmano con le società che sviluppano i modelli di IA (OpenAI, Anthropic) contratti pluriennali che obbligano a pagare anche la capacità non utilizzata. Si tratta in pratica di contratti d’affitto, in base ai quali gli sviluppatori costruiscono i data center contando sui relativi canoni, come farebbe un costruttore immobiliare. Le analogie con il settore immobiliare sono molte, in effetti.

Fino a pochi anni fa Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta pagavano i nuovi data center con una parte dei soldi incassati dalla loro attività ordinaria, circa il 30% nel 2022. Quest’anno per costruirli se ne andrà tutto l’incasso, e Amazon dovrebbe spendere più di quanto guadagna.

La differenza viene coperta con obbligazioni e prestiti, spesso garantiti dagli stessi processori acquistati. In un anno il loro debito, rapportato ai guadagni, è raddoppiato e oggi sono più indebitati delle compagnie energetiche.

C’è poi il problema dei clienti, perché i contratti già firmati dalle quattro grandi piattaforme valgono circa 2.100 miliardi e metà di questa cifra è dovuta da due sole società, OpenAI e Anthropic. OpenAI in particolare perde ancora soldi e secondo le stime brucerà 115 miliardi entro il 2029. L’azienda riesce a onorare i propri impegni solo grazie ai capitali che raccoglie di continuo dagli investitori.

Se quei capitali smettessero di arrivare, a soffrire per prima sarebbe un’altra grande società come Oracle, che ha legato a OpenAI più di metà dei propri contratti e spende ormai in nuovi data center quasi tutto quello che fattura. Intanto società come CoreWeave, che affittano potenza di calcolo, hanno cominciato a impacchettare i prestiti garantiti dai processori e a rivenderli agli investitori, come facevano le banche con i mutui prima del 2008. Il passato ritorna in forma nuova.

Le analogie con i mutui subprime

Più di un analista ricorda che nel 2008 i mutui subprime cominciarono a saltare quando i prezzi delle case crescevano ancora, seppure più lentamente, perché l’intero castello si reggeva sull’ipotesi di una crescita sempre più rapida. La spesa per l’IA è cresciuta dell’81% nel 2025 e del 77% quest’anno, e per il 2027 le stime indicano un 52%. Se il rallentamento dovesse accentuarsi, potremmo trovarci di nuovo in una crisi Lehman Brothers in cui la causa scatenante, anziché i mutui delle case, è in ultima analisi il chatbot che aiuta i vostri figli a fare i compiti.