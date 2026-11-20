L’attesa per Grand Theft Auto VI non si è fermata davanti allo schermo. Il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games, arrivato dopo 13 anni dal precedente, ha coinvolto migliaia di appassionati pronti a organizzarsi pur di giocare fin dalle prime ore. C’è chi ha preparato il download in anticipo, chi ha programmato ferie e chi ha messo in conto una notte senza dormire. Ma il fenomeno ha assunto dimensioni che vanno oltre il mondo dei videogiochi, arrivando a coinvolgere scuole, attività commerciali e abitudini quotidiane.

In Italia, secondo un’indagine di Skuola.net su un campione di 1.000 persone appartenenti a diverse generazioni, circa la metà degli appassionati della saga ha pianificato di sacrificare il sonno o la vita sociale per dedicarsi al gioco. Negli Stati Uniti, invece, il lancio ha fatto registrare un aumento delle richieste di consegne di cibo a domicilio, con ristoranti e pizzerie che si sono preparati a lavorare anche nel cuore della notte. Segnali di un appuntamento videoludico diventato, a tutti gli effetti, un fenomeno di costume.

Notti in bianco, ferie e assenze: la febbre dei gamer

L’indagine italiana restituisce la misura dell’attesa. Il 51% dei gamer abituali dichiara di essere appassionato della saga, arrivata al sesto episodio dopo tredici anni. Tra questi, il 28% ha effettuato il preordine e avviato il download in anticipo, in modo da poter iniziare a giocare subito, mentre il 9% ha scelto di acquistare il titolo nel giorno dell’uscita.

Ma la preparazione non si è limitata all’acquisto. Il 27% degli appassionati ha previsto di rinunciare al sonno pur di giocare senza trascurare gli altri impegni, mentre il 19% ha programmato di isolarsi, prendendo ferie o assentandosi da scuola, università o lavoro. Una gestione del tempo che, per una parte dei giocatori, rischia di mettere in secondo piano la quotidianità.

Non tutti, però, intendono lasciarsi trascinare dall’entusiasmo. Il 36% afferma che giocherà con moderazione, dando priorità a studio, lavoro e relazioni, mentre il 19% si dedicherà al videogame soltanto nei momenti liberi. Il 13% degli intervistati, invece, non ha intenzione di acquistarlo.

In Inghilterra 35.000 studenti assenti nel giorno del lancio

L’impatto dell’uscita è stato rilevato anche nelle scuole inglesi. Secondo i dati riportati dal Telegraph e raccolti attraverso il sistema Arbor, utilizzato da 1.415 istituti secondari, giovedì la frequenza scolastica è scesa all’88,8%, contro una media del 91,3% registrata nei tre giorni precedenti. La differenza corrisponde a circa 35.000 studenti assenti in più.

Si tratta del livello di presenza più basso registrato nelle ultime due settimane. I dati riguardano oltre 1,37 milioni di alunni, ma il sistema copre meno della metà delle scuole secondarie inglesi: il numero complessivo delle assenze potrebbe quindi essere superiore.

Il lancio del gioco, disponibile dalla mezzanotte, aveva spinto diversi istituti a inviare comunicazioni alle famiglie per ricordare l’importanza della frequenza. In alcuni casi sono stati organizzati anche incentivi per chi fosse andato a lezione, come estrazioni di buoni acquisto, mentre una scuola di Birmingham aveva previsto un minibus per recuperare a casa gli studenti assenti.

Pizza, hamburger e bevande energetiche: negli Usa aumentano gli ordini

La voglia di giocare ha avuto conseguenze anche sulle attività commerciali americane. Come racconta il New York Times, il debutto di GTA VI ha coinciso con un aumento delle richieste di cibo a domicilio, soprattutto nelle città dove gli appassionati si sono organizzati per trascorrere la notte davanti alla console.

A Miami, Philadelphia, Detroit e Atlanta, DoorDash ha rilevato un incremento del 25% degli ordini tra le 21 di mercoledì e le 2 di giovedì rispetto allo stesso intervallo di una settimana prima. Le bevande energetiche hanno registrato un aumento delle vendite del 20%, mentre pizza, hamburger e patatine fritte sono cresciuti del 10%.

A Miami, Uber Eats ha segnato un picco del 30% rispetto agli ultimi due giovedì, con un aumento ancora più marcato per alcuni prodotti legati al mondo dei gamer. In diverse città, ristoranti e fast food hanno preparato turni aggiuntivi, prolungato il servizio notturno e lanciato promozioni dedicate. Una pizzeria in Florida, per esempio, ha mantenuto in servizio i suoi due pizzaioli più esperti proprio per affrontare il picco di richieste previsto intorno alle 2.

Il fenomeno ha coinvolto anche grandi catene: McDonald’s ha introdotto un servizio di ordinazione attraverso Discord, piattaforma molto utilizzata dai videogiocatori, mentre alcuni locali hanno sfruttato codici promozionali collegati al lancio.

L’incremento delle consegne, tuttavia, non avrebbe raggiunto i livelli del Super Bowl, quando le richieste possono crescere tra il 27% e il 35%. Per un bilancio più preciso sarà necessario attendere il fine settimana, quando anche chi non ha potuto prendere ferie durante la settimana avrà più tempo per giocare.

Nostalgia, attesa e un fenomeno che attraversa le generazioni

A spiegare il successo della saga non è soltanto la novità tecnologica. Secondo l’indagine Skuola.net, il 39% degli appassionati individua nella nostalgia e nel valore generazionale uno degli elementi principali del fascino di GTA. La serie, iniziata nel 1997, ha accompagnato la crescita di molti giocatori, diventando un riferimento che si è trasmesso nel tempo.

Il marketing e l’attesa costruita negli anni vengono indicati dal 22% degli intervistati, la stessa quota che riconosce nell’evoluzione tecnica e nel realismo grafico un elemento decisivo. Un altro 17% vede nel gioco soprattutto uno spazio di evasione, nel quale sperimentare libertà e trasgressione lontano dalle regole della vita quotidiana.

L’entusiasmo, però, non è universale. Il 27% degli intervistati che non condivide la passione per GTA giudica eccessiva quella che considera una vera e propria follia collettiva, con il rischio di alimentare isolamento e alienazione. Un ulteriore 21% esprime preoccupazione per i contenuti del gioco, ritenendo problematico il modo in cui vengono rappresentati comportamenti criminali e violenti.

Il lancio di GTA VI mostra così quanto un videogioco possa andare oltre il suo pubblico, condizionando consumi, organizzazione del tempo e persino la frequenza scolastica. Per alcuni è una notte da ricordare, per altri un appuntamento da vivere senza rinunciare agli impegni. In mezzo, un fenomeno globale che conferma quanto l’intrattenimento digitale sia ormai capace di incidere anche sulle abitudini del mondo reale.