SpaceX recupera per la prima volta lo stadio superiore di Starship

SpaceX ha recuperato per la prima volta lo stadio superiore del suo mega-razzo Starship. Le immagini mostrano il momento in cui il veicolo spaziale, dopo una giornata trascorsa in orbita, è rientrato verso il sito di lancio ed è stato ripreso sulla rampa.

Si tratta di un risultato inedito per l’azienda di Elon Musk, che è riuscita così a recuperare anche lo stadio superiore del sistema Starship.