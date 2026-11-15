SpaceX recupera per la prima volta lo stadio superiore di Starship

SpaceX ha recuperato per la prima volta lo stadio superiore del suo mega-razzo Starship. Le immagini mostrano il momento in cui il veicolo spaziale, dopo una giornata trascorsa in orbita, è rientrato verso il sito di lancio ed è stato ripreso sulla rampa.
Si tratta di un risultato inedito per l’azienda di Elon Musk, che è riuscita così a recuperare anche lo stadio superiore del sistema Starship.
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