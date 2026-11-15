Mail e aerei più pazzi del mondo? La strada dei rimborsi è in salita

Tra aerei a terra negli Stati Uniti e i disservizi da parte di Microsoft degli ultimi giorni, i disagi per i professionisti non sono mancati. Il problema è che nessuno o quasi pagherà per i danni causati.

Aerei bloccati negli Usa, oltre 15.000 voli coinvolti

Il «ground stop» imposto dalla Federal aviation administration venerdì per circa quattro ore ha bloccato le partenze, innescando una catena di cancellazioni e ritardi. Secondo le ricostruzioni della stampa americana, oltre 15.000 voli hanno subito disagi. A Malpensa, ieri, tre dei dieci collegamenti previsti con gli Stati Uniti risultavano cancellati. La causa? Un problema ai sistemi di comunicazione dei centri di controllo del traffico aereo. Tra le ipotesi c’è un’incompatibilità emersa dopo un aggiornamento dell’infrastruttura, ma la dinamica resta da accertare. A complicare il quadro è arrivato il blackout di Microsoft. Il segretario ai Trasporti americano, Sean Duffy, ha avvertito: «Continuerete a riscontrare ritardi e cancellazioni», mentre le compagnie riposizionavano aerei ed equipaggi.

Voli cancellati, quando scattano rimborsi e compensazioni

Ma chi pagherà per tutto questo? Occorre distinguere tra rimborso, riprotezione, assistenza e risarcimento. Negli Usa, in caso di cancellazione o modifica significativa, il passeggero che rifiuta l’alternativa ha diritto al rimborso secondo le regole del Department of transportation. La modifica è significativa se partenza o arrivo cambiano di almeno tre ore sui voli domestici e sei su quelli internazionali. Non esiste invece un’indennità automatica generalizzata per il semplice ritardo. Per i voli coperti dal Regolamento europeo 261/2004, in caso di cancellazione si può scegliere fra rimborso e volo alternativo, oltre all’assistenza. Dopo cinque ore di ritardo alla partenza si può rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso; un ritardo di almeno tre ore all’arrivo può dare diritto a una compensazione da 250 a 600 euro, salvo circostanze eccezionali. Il regolamento vale per i voli in partenza dall’Ue, con qualsiasi compagnia, e per quelli in arrivo da Paesi extra-Ue se operati da un vettore europeo.

Blackout Microsoft e guasti informatici, il nodo delle circostanze eccezionali

Qui già c’è il primo problema: un guasto ai sistemi di controllo o un’interruzione informatica esterna può, in determinate circostanze, essere considerato eccezionale ed escludere la compensazione. Ma non basta invocare genericamente un problema Microsoft: bisogna verificare se fosse fuori dal controllo della compagnia e se questa avesse adottato tutte le misure ragionevoli per limitarne le conseguenze.

Ritardi aerei e danni professionali, cosa prevede la Convenzione di Montreal

Il nodo più delicato riguarda i danni ulteriori. Se un manager perde un vertice, un’impresa manca la firma di un contratto o un professionista salta un congresso già pagato, il rimborso del biglietto non basta. Per il trasporto internazionale può applicarsi la Convenzione di Montreal. L’art. 19 stabilisce: «Il vettore è responsabile del danno derivante dal ritardo nel trasporto aereo», salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per evitarlo. Il passeggero deve però provare il danno e il collegamento con il ritardo. Più difficile recuperare il valore di un contratto sfumato, un mancato guadagno o un’opportunità commerciale: servono prove concrete.

Microsoft, risarcimento per il blackout: bisogna dimostrare il danno

Nel caso di Microsoft non si tratta del rimborso di un biglietto, ma dell’eventuale risarcimento per i danni provocati dall’interruzione di un servizio tecnologico. Il professor Maurizio Onza, partner dello studio Andersen e docente di diritto commerciale presso l’università Europea di Roma invita i lettori della Verità a non sottovalutare le difficoltà: «Devi dimostrare che proprio in quelle 24 ore non hai potuto fare quell’affare». Non basta sostenere di non aver partecipato a una riunione o a una videocall. Bisogna dimostrare che dall’interruzione sia derivata una perdita concreta e quantificabile. Onza spiega che, in caso di richiesta economica, Microsoft potrebbe contestare sostenendo che si sia trattato di un problema imprevedibile o non imputabile all’azienda. «Fai una diffida, chiedi soldi e Microsoft ti dirà che non è derivato dai loro sistemi di sicurezza ma da un problema imponderabile», osserva. Il passaggio successivo potrebbe essere una causa: «Aspetti tre o quattro anni e forse vinci».

A fare la differenza potrebbe essere l’entità della somma richiesta. Una richiesta individuale di poche migliaia di euro rischia di non essere economicamente conveniente, soprattutto considerando i costi di una perizia tecnica e di un procedimento giudiziario. Una possibile strada, se esistono numerosi soggetti con danni documentabili e presupposti giuridici comuni, potrebbe essere un’azione collettiva. Ma anche in questo caso servono verifiche e prove.

Rimborsi e risarcimenti, le prove da conservare

Per chi è rimasto coinvolto, la regola è conservare tutto. Il biglietto è spesso la parte più semplice da recuperare. Quando invece un disservizio fa saltare un vertice, un contratto o un affare, la partita diventa molto più complessa: bisogna dimostrare il danno, il nesso causale e la responsabilità di chi ha provocato l’interruzione. E non sempre, come avverte Onza, vale economicamente la pena arrivare in tribunale.