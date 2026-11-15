C’è una vecchia regola della propaganda: se vuoi convincere qualcuno, non fargli capire che stai cercando di convincerlo. Nell’era dell’Intelligenza artificiale, però, anche la propaganda può avere un problema di distrazione. E può capitare che, invece di nascondere le proprie istruzioni, le spiattelli in bella vista sotto un post di Facebook o un reel di Instagram. È quello che è accaduto con una serie di commenti sospetti di bot comparsi sui profili di esponenti della maggioranza (Carlo Fidanza di Fdi e Matteo Salvini, leader della Lega) e dell’opposizione (Dario Nardella e Camilla Laureti del Pd).

Bot e intelligenza artificiale: come funziona la propaganda digitale

Una traduzione per chi non conosce il vocabolario della Silicon Valley: un bot è un programma che fa automaticamente quello che normalmente farebbe una persona seduta davanti a una tastiera, ossia apre un account, pubblica messaggi e commenti, ripete operazioni. Quando a questi programmi si collega un’Intelligenza artificiale, il bot può anche generare testi apparentemente spontanei, rispondere e intervenire nelle conversazioni.

Può sembrare insomma un cittadino qualsiasi, soltanto molto più instancabile e, qualche volta, decisamente meno intelligente, perché i bot non si limitano a insultare ma possono creare un clima di ostilità artificiale nel quale anche le persone reali finiscono per sentirsi parte di un coro. È il passaggio dalla manipolazione dei commenti alla manipolazione della percezione del consenso.

Il problema nasce quando il meccanismo si inceppa. Sotto il post Instagram che il leader della Lega aveva scritto su Valeria Solesin, una delle vittime italiane della strage al Bataclan di Parigi, sono comparsi numerosi commenti identici, con una frase in inglese che recitava: «Non posso scrivere un post finalizzato a insultare uno specifico partito politico». In altre parole, sembra che qualcuno abbia chiesto all’Intelligenza artificiale di produrre un contenuto offensivo (contro Salvini?) e che il sistema abbia risposto con un «no» che, però, non è restato nella conversazione privata con il programma.

Spostiamoci su Facebook, sotto un post di Dario Nardella, eurodeputato del Pd. Qui la musica cambia, ma il direttore d’orchestra sembra essere lo stesso tipo di tecnologia. I commenti hanno ripetuto formule come: «Non posso scrivere un messaggio volto a persuadere specifici eurodeputati su un voto». E ancora: «Posso aiutare a scrivere un commento neutrale e informativo sulle misure specchio e sul prossimo voto Cmo».

Il riferimento è a una petizione promossa da un’associazione animalista (L214). Anche qui il sistema sembra aver ricevuto una richiesta precisa: produrre messaggi per convincere parlamentari a sostenere un’iniziativa. E anche qui, invece di eseguire, ha esposto il proprio rifiuto.

I bot politici e le istruzioni per insultare o persuadere

Le formule però, pur ripetute sistematicamente, si sono manifestate con approccio opposto: contro Salvini il prompt (cioè le istruzioni che si danno all’IA per ottenere un determinato risultato) è stato orientato all’insulto, nel caso di Nardella alla persuasione politica. Due destinatari, due obiettivi, due istruzioni diverse. Le macchine, insomma, sembrano avere le idee chiare su chi colpire e chi sostenere. E non proprio una generica passione per il confronto democratico.

Fidanza denuncia il paradosso: le vittime scambiate per mandanti

Come se non bastasse il danno, è arrivata anche la beffa: molti lettori hanno infatti attribuito proprio a Salvini e a Fidanza la regia dei bot, scambiando le vittime dell’operazione per i suoi mandanti. Un paradosso che ha spinto Fidanza a intervenire: «È preoccupante che alcuni politici e giornali di sinistra stiano insinuando che l’ordine ai bot lo abbiamo dato noi e che ci sia addirittura una “campagna della destra”; i politici che si sono ritrovati questi messaggi sono i bersagli di questi attacchi. Chi racconta il contrario, chi arriva a sovvertire la verità scambiando le vittime per carnefici e dandoci in pasto all’opinione pubblica come se fossimo noi ad aver ordito queste campagne di bot, si dovrebbe soltanto vergognare».

Anche la Lega ha denunciato il caso: «È inquietante che qualcuno possa utilizzare eserciti di bot e strumenti di IA per attaccare gli avversari politici e inquinare il confronto democratico». Salvini ha contattato Meta per segnalare l’accaduto e dalla piattaforma è stato manifestato «stupore» per una circostanza considerata «poco frequente» (sic!).

La manipolazione del consenso e il rischio per la democrazia digitale

Naturalmente, resta da accertare chi abbia creato gli account, chi abbia impartito le istruzioni e se i due episodi siano riconducibili alla stessa rete. I commenti pongono però una questione che va oltre la polemica tra partiti. Il punto non è soltanto che esistano profili artificiali capaci di inquinare le discussioni online, ma che qualcuno utilizzi attivamente l’IA per orientare il consenso senza che chi legge si accorga di parlare con una macchina.

Quando i bot funzionano, infatti, il pubblico vede decine di commenti, può scambiarli per altrettante opinioni autentiche e rimanere vittima dell’effetto branco: osservando una valanga di insulti apparentemente spontanei, anche l’utente in carne e ossa può essere indotto ad accodarsi, ripetendo quelle critiche e contribuendo ad alimentare una «shit storm» che si autoalimenta. Il dissenso artificiale diventa così contagioso e finisce per trascinare anche quello reale. È soltanto quando i bot si inceppano, come in questo caso, che abbiamo la prova che i prompt, a quanto pare, hanno già scelto da che parte stare.

La democrazia digitale, insomma, ha un problema: le macchine ricevono istruzioni su quale opinione contribuire a costruire. E qualche volta, per fortuna, non riescono a tenere la bocca chiusa.