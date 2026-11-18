Una vulnerabilità in Java potrebbe aprire la strada ad attacchi informatici contro sistemi utilizzati da banche, ospedali, compagnie aeree ed enti pubblici. A individuarla è stata Calif, una startup americana specializzata in cybersicurezza, che per trovare il difetto ha utilizzato un nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento delle autorità statunitensi: la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Cisa) ha chiesto alle organizzazioni interessate di aggiornare immediatamente i propri sistemi.

Il problema riguarda uno dei linguaggi di programmazione più diffusi al mondo. Secondo le informazioni riportate dalle agenzie, Java è utilizzato dal 90% delle società presenti nella classifica Fortune 500, che raccoglie le maggiori aziende americane per fatturato. Una diffusione che rende particolarmente importante la correzione della vulnerabilità.

Che cosa è successo e come è stata scoperta la falla

I ricercatori di Calif hanno individuato il difetto grazie a GPT-6 Cyber, un modello di intelligenza artificiale recentemente rilasciato da OpenAI e progettato per attività legate alla sicurezza informatica. La vulnerabilità, identificata con il codice CVE-2026-114938 e conosciuta anche come «Java4Shell», interessa il decodificatore Base64 della Java Virtual Machine.

Al centro del problema c’è una corruzione della memoria. I ricercatori hanno dimostrato di poter alterare i dati gestiti da Java e ottenere così un accesso non autorizzato al sistema sottostante. Non è un semplice malfunzionamento: secondo la Cisa, lo sfruttamento della falla potrebbe consentire a un aggressore di eseguire codice da remoto senza dover prima effettuare l’autenticazione.

È questo l’aspetto che ha portato l’agenzia americana a intervenire con un avviso rivolto alle aziende e agli enti che utilizzano la tecnologia.

La Cisa chiede di aggiornare subito i sistemi

L’indicazione delle autorità statunitensi è netta. Nel proprio avviso, la Cisa raccomanda di applicare immediatamente la patch relativa alla vulnerabilità. Oracle, la società che detiene il marchio Java e ne gestisce le licenze commerciali, ha già distribuito l’aggiornamento correttivo. Non ha invece fornito commenti sulla vicenda, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa.

Il rischio non riguarda soltanto la possibilità di sottrarre informazioni o compromettere singoli dispositivi. Un attacco riuscito potrebbe avere conseguenze anche sul funzionamento dei servizi web che dipendono da applicazioni basate su Java. Da qui la preoccupazione per settori come quello bancario, sanitario e dei trasporti, nei quali la continuità dei sistemi informatici è essenziale.

Dopo PHP, un altro allarme per la sicurezza del web

Quello di Java è il secondo caso di rilievo, negli ultimi mesi, in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata per individuare vulnerabilità in linguaggi di programmazione ampiamente diffusi. Una vicenda simile aveva riguardato PHP, un’altra tecnologia molto utilizzata per lo sviluppo di siti e applicazioni online.

Anche allora la scoperta di falle aveva provocato un’allerta internazionale, arrivata fino all’Italia. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale aveva individuato 285.149 siti vulnerabili. Si tratta di un episodio distinto da quello attuale, ma che dà la misura delle possibili dimensioni di questi problemi quando interessano strumenti utilizzati su larga scala.

La novità è soprattutto nella velocità con cui l’intelligenza artificiale può contribuire all’analisi del codice. Individuare un difetto prima che venga sfruttato da un attaccante è un passaggio fondamentale per proteggere reti e infrastrutture. Ma la stessa capacità di scovare vulnerabilità pone nuove esigenze a chi deve intervenire: le correzioni devono essere distribuite e installate rapidamente.

Il riferimento alla rete protetta della Nsa

Nelle stesse ore è emersa anche la notizia di problemi che hanno interessato una rete protetta della National Security Agency (Nsa), l’agenzia americana che si occupa di intelligence e sicurezza delle comunicazioni. Secondo quanto riferito dal New York Times, il disservizio sarebbe stato provocato da un intervento di manutenzione software.

Il quotidiano ha sollevato l’ipotesi di un possibile legame con le operazioni necessarie a correggere la falla di Java, ma non ci sono conferme in questo senso. La Nsa, interpellata dal giornale, non ha risposto. Al momento, dunque, non è possibile stabilire se i due episodi siano collegati.

Resta l’allerta sulla vulnerabilità informatica e l’invito della Cisa a non rimandare gli aggiornamenti. Per le organizzazioni che utilizzano Java, la correzione rilasciata da Oracle è il primo intervento necessario per ridurre il rischio di un attacco.